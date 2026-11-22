Robert De Niro spricht über die Premiere von 'Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich', seine Legende Al Pacino und die Dynamik im Film 'Heat'.

Robert De Niro (83) blickt bei einem aktuellen Interview in Berlin auf eine Jahrzehnte dauernde Beziehung zur Leinwand und zu seinen Kollegen zurück. Der US-amerikanische Schauspieler saß für die Bild-Zeitung Rede und Antwort und verriet Einblicke in sein neues Projekt, die deutsche Kinopremiere der vierten Family-Fucker-Comedy. Dabei blieb er seiner legendären Art treu, wirkte freundlich, zugewandt und ohne die großen Allüren, die oft mit seinem Sternstatus verbunden werden. Im Mittelpunkt des Gesprächs stand die neue Komödie, die am 26. November in den deutschen Kinos startet.

Legendäres Duo aus dem Jahr 1996

Die Erinnerung an das Jahr 1996 bleibt bei De Niro stark, als die Filmwelt den Atem anhielt. Damals traten die unangefochtenen Kinokönige Robert De Niro und Al Pacino (86) endlich gemeinsam vor die Kamera. In dem Film Heat haben die beiden Oscarpreisträger zwar nur eine einzige gemeinsame Dialogszene, die jedoch rund sechs Minuten dauert. In dieser ikonischen Begegnung treffen sie als Gangster bzw. Cop aufeinander, schließen einen Nichtangriffspakt und philosophieren über das Leben. Diese Szene ist bis heute von enormer Wirkung und gilt als Meilenstein des Kinos.

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De Niro erinnert sich daran, dass sich die Situation zwischen Hollywoodstars und Journalisten ähnlich anfühlt wie in dem Film Heat. Am Ende soll das Gespräch überlebt werden, ohne dass große Fragen des Lebens beantwortet werden müssen. Statt der tiefgründigen Philosophie, die in der sechsminütigen Szenerie des Diners in Los Angeles dominierte, konzentriert sich das aktuelle Gespräch auf die neuen Projekte des Stars. Die historische Bedeutung dieses Duos unterstreicht, warum die aktuelle Arbeit des 83-Jährigen stets mit großer Aufmerksamkeit verfolgt wird.

Präsenz in der vierten Family-Fucker-Komödie

Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich ist der vierte Film rund um die Familie Focker. Robert De Niro spielt darin die Rolle von Jack, der in dieser neuen Fortsetzung ausschließlich Deutsch spricht. Bei der Premiere am Abend in Berlin erinnerte sich De Niro an wichtige Vokabeln wie Schnaps und Schnitzel. Diese Details zeigen, wie sehr er sich in die Rolle und den neuen Kontext der Comedy eingearbeitet hat. Es ist eine humorvolle Abkehr von den harten Figuren, die ihn international berühmt machten, aber dennoch getragen von seiner charakteristischen Präsenz.

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Die deutsche Fassung bietet dem Star eine neue sprachliche Herausforderung und einen frischen Ansatz für die bekannte Filmreihe. Während Ben Stiller, der Regisseur und Hauptdarsteller, bei den Dreharbeiten und der Promotion flexibel agierte, zeigte sich De Niro gelassen. Als Ben Stiller während eines Fototermins mit der Bild-Zeitung die Plätze tauschen wollte, nahm Bob dies ruhig hin. Keine Spur von der Wut, die man aus seiner Rolle in Taxi Driver kennt, wo er den Satz You talkin to me? weltberühmt machte.

Aktueller Eindruck und berufliche Einstellung

Robert De Niro wirkt in der aktuellen Situation schon zu schüchtern für einen Star seines Kalibers. Er sitzt freundlich und interessiert da, ganz im Gegensatz zu Gerüchten, er sei einsilbig oder belanglos in Interviews. Der künstlerisch Überlebensgroße Star, für den man früher in der ersten Woche ins Kino ging, zeigt sich heute als entspannter Zeitgenosse. Er wirkte nicht einsilbig, wie befürchtet, und zeigte keine Allüren. Dies kontrastiert stark mit seinem Image aus früheren Jahrzehnten, insbesondere nach Rollen in Der Pate 2, Taxi Driver oder Wie ein wilder Stier.

Die Dynamik in den vier Filmen rund um die Familie Focker dreht sich auch um die gegenseitige Akzeptanz verschiedener Charaktere und Welten. De Niro hat sich auf die sprachlichen Besonderheiten der deutschen Fassung eingestellt und bereitet sich auf den Kinostart am 26. November vor. Die Komödie profitiert von der Starbesetzung und der langjährigen Geschichte der Franchise. De Niro bestätigt, dass die Arbeit an der deutschen Version ihm Spaß gemacht hat und er sich mit den kulturellen Nuancen auseinandergesetzt hat.

Ausblick auf den Kinostart und kulturelle Bedeutung

Der Film Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich soll sich nach Angaben der PR-Leitung strikt auf die Komödie konzentrieren. Die PR-Mitarbeiterin bat De Niro explizit, ihn einfach nur Bob zu nennen, nicht Mr. De Niro oder Robert. Diese persönliche Ansprache wurde vom Star akzeptiert und zeigt die lockere Atmosphäre der Promotion. De Niro gab zu, dass es ihm Überwindung kostete, den legendären Schauspieler so vertraut zu nennen, da er ihn als den Star betrachtet, für den er in seiner Jugend ins Kino ging.

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Der Kinostart am 26. November markiert das Ende der Wartezeit für Fans der Serie. Die Verbindung zwischen der früheren Dramatik in Heat und der aktuellen Comedy zeigt die Vielseitigkeit des 83-Jährigen. Er bleibt ein zentraler Akteur, der sowohl historische Bedeutung in der Filmgeschichte trägt als auch aktuelle Blockbuster mitprägt. Die deutsche Kinopremiere wird erwartet, wobei De Niro seine Rolle als Jack sprachlich neu interpretiert. Die Mischung aus historischem Respekt vor seinen frühen Erfolgen und der aktuellen komödiantischen Herausforderung macht ihn zu einer einzigartigen Figur im aktuellen Filmgeschehen.