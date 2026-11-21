Robert De Niro und Ben Stiller sprechen im Berliner Soho House über ihre vierte Zusammenarbeit, ihre Freundschaft und die Bedeutung von Komödien in aktuellen Zeiten.

Robert De Niro und Ben Stiller treffen sich zu einem exklusiven Gespräch in Berlin. Die beiden Schauspieler besprechen ihre langjährige Kooperation und den neuesten Film. Das Interview findet im Berlin er Soho House statt. Ein kalter Novembertag prägt die Atmosphäre. Die Stars wirken entspannt und gut gelaunt.

Vier Filme gemeinsam und echte Freundschaft

Die beiden Hollywoodstars haben insgesamt vier Filme gemeinsam gedreht. Ben Stiller möchte, dass man Robert De Niro einfach Bob nennt. Er respektiert diesen Wunsch strikt. Bei den Dreharbeiten zur Familie Focker waren sie eng verbunden. Viele Jahre sind seit ihrer ersten Zusammenarbeit vergangen. De Niro und Stiller sind heute echte Freunde geworden. Sie rufen sich ab und zu an. Die Telefonate betreffen alltägliche Dinge. Eine tiefe gegenseitige Wertschätzung besteht zwischen ihnen.

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Unterschiede zwischen Rollen und echtem Leben

Viele Zuschauer denken, Rollen färben auf das Privatleben ab. Greg Focker bleibt chaotisch in den Filmen. Jack Focker dominiert weiterhin seine Umgebung. Im echten Leben sind die Unterschiede klar. Ben Stiller ist ein Fan von De Niro. Der Oscar-Preisträger gilt als einer der besten Schauspieler. Seine Werke sind Klassiker des Kinos. Stiller arbeitet auch als Regisseur. Er würde gerne ein Drama mit De Niro drehen. Komödien stehen im Fokus ihrer bisherigen Arbeit.

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Politische Kritik und aktuelle Lage

Robert De Niro kritisiert den US-Präsidenten Donald Trump offen. Er äußert sich präzise zur aktuellen politischen Situation. Für ihn ist die Lage fast schon komisch. Der neue Film kommt daher gerade recht. Er dient als echte Wohltat. De Niro hat feste Favoriten. Filme bringen ihn zum Lachen. Er sieht diese Werke immer wieder gerne. Die Komödien helfen ihm, Abstand zu gewinnen. Die Realität bleibt dennoch sichtbar.

Warum Komödien heute wichtig sind

Ben Stiller betont die Bedeutung von Lachen. Die Menschen fühlen sich zu Komödien hingezogen. Sie erkennen darin die menschliche Natur. Das Selbstfindung im Humor ist groß. Es gibt Erleichterung durch das Amüsieren. Wenn die Situation im Film schlimmer ist, hilft das. Die eigene Lage wirkt dann erträglicher. Das Publikum findet Trost darin. Akzeptanz ist wichtig für die Künstler. Lob von geschätzten Personen wiegt schwer.