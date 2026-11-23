Robert Downey Jr. spielt in Avengers: Doomsday den bösen Doctor Doom. Der Star kehrt nach sieben Jahren in das Marvel Cinematic Universe zurück. Ab 16. Dezember im Kino.

Robert Downey Jr. erobert in Avengers: Doomsday nicht nur die Kinoleinwände, sondern spielt fortan die Rolle des ultimativen Schurken Doctor Doom. Der sechsundfünfzigjährige Schauspieler trägt nach seiner legendären Zeit als Iron Man ab 16. Dezember die Maske eines der mächtigsten Bösewichte der Filmreihe. Diese Rolle markiert eine radikale Abkehr von seinem einstigen Heldentum.

Neue Rolle als böser Wissenschaftler

Robert Downey Jr. kehrt in den 39. Film des Marvel Cinematic Universe als Dr. Doom zurück. Er agiert nun als Superschurke, der auf Thor, Captain America und die restlichen Avengers trifft. Die ikonische Iron Man-Rüstung wurde durch eine grüne, kapuzenbesetzte Rüstung ersetzt, die sein Gesicht teilweise verdeckt. Dies dient der Tarnung seiner entstellten Gesichtszüge, die für den Charakter typisch sind. Insidern zufolge wird Downey Jr. unter der Maske kaum wiederzuerkennen sein.

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Produzent Kevin Feige überzeugte den Star

Der Präsident von Marvel Studios, Kevin Feige, ist der Produzent, der Robert Downey Jr. für die neue Herausforderung gewinnen konnte. Nachdem sich der Schauspieler nach dem Film Endgame im Jahr 2019 als endgültiger Ausstieg entschieden hatte, war er skeptisch. Die Idee, ihn als Gegenspieler seiner ehemaligen Filmkollegen einzusetzen, reizte ihn jedoch. Er gab zu, sich mit dem Ende seiner Heldentage abgefunden zu haben, bis ihm diese neue Perspektive präsentiert wurde. Die Überraschung war für ihn persönlich enorm.

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Gigantischer Produktionsaufwand in Großbritannien

Die Regisseure Anthony Russo und Joe Russo haben für die Produktion gigantische Anstrengungen unternommen. Die Dreharbeiten fanden vorwiegend in den legendären Pinewood Studios bei London statt. Ergänzend entstanden Aufnahmen in Reading, im Windsor Great Park und auf der Hawar Island in Bahrain. In den Studios wurde ein komplettes 360-Grad-Thronzimmer errichtet. Robert Downey Jr. beschrieb die brutalistische, magische Kulisse als beinahe katedralenartig und zugleich verstörend. Der Aufwand rechtfertigt das Ziel eines Einspielergebnisses von bis zu zwei Milliarden Dollar.

Kampf um die Universen auf verschiedenen Zeitebenen

Der Film verspricht einen epischen Konflikt, der sich auf verschiedenen Zeitebenen abspielt. Robert Downey Jr. wird als Dr. Doom gegen nahezu den kompletten Cast der Marvel-Reihe antreten. Dies macht ihn zum neuen zentralen Antagonisten in der Saga. Fans, die ihn seit 2009 als Iron Man kennen, erleben damit die Leinwandrückkehr des Jahres. Die genaue Handlung bleibt bis zur Veröffentlichung geheim, doch der Fokus liegt eindeutig auf dem Kampf um die Existenz der Universen.