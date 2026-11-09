Robert Eckhold untermauert Vertrauen in Torsten Ziegner und Toni Wachsmuth

FSV-Zwickau-Vizepräsident Robert Eckhold setzt sich mit einem langen Statement eindeutig hinter Trainer Torsten Ziegner und Sport-Geschäftsführer Toni Wachsmuth.

Robert Eckhold hat sich mit einem umfassenden Statement in den sozialen Netzwerken an die Fans des FSV Zwickau gewandt, um seine uneingeschränkte Unterstützung für Trainer Torsten Ziegner und Sport-Geschäftsführer Toni Wachsmuth auszudrücken. Als Vize-Präsident und bedeutender Trikotsponsor des Traditionsvereins nutzt Eckhold sein hohes Gewicht innerhalb der Vereinsstruktur, um der zunehmend kritischen Stimmung gegen die sportliche Führung entgegenzuwirken. Besonders Trainer Torsten Ziegner, der am vergangenen Montag seinen 49. Geburtstag feierte, sah sich in den Tagen vor der Veröffentlichung dieses Statements massiver Kritik aus den Reihen der Anhängerschaft ausgesetzt.

Rückblick auf schwierige Transferphase

Eckhold beginn seine Ausführungen mit einem nüchternen Blick auf die vergangenen Vereinsjahre, in denen der FSV Zwickau zweimal in Folge den angestrebten Aufstieg in die 3. Liga verpasste. Trotz dieser sportlichen Rückschläge blickt der Verein auf eine erfolgreiche Zeit zurück, in der zwei Meisterschaften sowie ein Landespokalsieg gefeiert werden durften. Diese Erfolge wurden jedoch überschattet von einem personellen Umbruch, der die weitere Planung erschwerte. Zwei etablierte Trainer, Jochen Seitz und Nico Wegmann, haben den Klub in diesem Zusammenhang verlassen, was zu zahlreichen Abgängen bei den Kaderspielern führte.

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Gleichzeitig kamen neue Spieler zum Verein hinzu, was den Transformationsprozess zusätzlich komplex machte. Für den Sport-Geschäftsführer Toni Wachsmuth stellte sich diese Phase als eine alles andere als einfache Aufgabe dar, die hohe Anforderungen an die Personalbeschaffung stellte. Wachsmuth stand vor der Aufgabe, einen neuen Trainer zu finden, der bereits nachweisbare Erfolge vorweisen kann und fachlich hervorragend ausgebildet ist. Zudem musste diese neue Person die sportlichen Ambitionen des Vereins teilen, ohne dabei die finanziellen Möglichkeiten des Traditionsclubs zu sprengen.

Die Suche nach der richtigen Lösung war mit unzähligen Gesprächen, intensiven Verhandlungen und schlaflosen Nächten verbunden. Eckhold betonte dabei, dass Toni Wachsmuth in dieser Phase mit einer Belastung konfrontiert war, mit der niemand freiwillig tauschen möchte. Diese Schilderung dient dazu, die Schwierigkeiten der strategischen Neuausrichtung nach dem Weggang der beiden erfolgreichen Vorgänger verständlich zu machen und die Härte der Arbeit im Hintergrund zu würdigen.

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Charakterunterschiede und Zeit als Faktor

Die Entscheidung für Torsten Ziegner fiel nach dieser intensiven Suchphase, da der neue Trainer genau die gesuchten Voraussetzungen erfüllte. Eckhold steht nach wie vor fest davon überzeugt, dass Ziegner die richtige Wahl ist, um die Mannschaft auf das nächste Level zu führen. Ein zentraler Aspekt in der Argumentation des Vize-Präsidenten ist der fundamentale Unterschied im Trainingsstil zwischen Ziegner und seinen Vorgängern. Ziegner repräsentiert einen anderen Trainertyp, der einen distincten Charakter, eine andere Art der Ansprache und andere taktische Vorstellungen vertritt.

Diese Veränderungen bedeuten für das Team, dass sich sogar gestandene Spieler erst einmal auf den neuen Trainer einstellen müssen. Dieser Eingewöhnungsprozess ist völlig normal und verläuft bei den einzelnen Fußballern unterschiedlich schnell. Während einige Spieler sich schneller in das neue System finden, benötigen andere mehr Zeit für die Akzeptanz und Implementierung der neuen Anweisungen. Die enorm hohen Erwartungen der Fans, die sich nach zwei Meisterschaften und einem Pokalsieg eingestellt haben, sind für Eckhold nachvollziehbar, doch er fragt rhetorisch, wie selbstverständlich es denn sei, dreimal hintereinander Meister zu werden.

Zudem haben andere Vereine im Vergleich kräftig ihre Kader aufrüsten müssen, während der FSV Zwickau gleichzeitig einen erheblichen personellen Umbruch hinter sich hat. Der Verein kann daher nicht erwarten, den gleichen Erfolgsmuster nahtlos fortzuführen, ohne dabei die Umstände der Transferphase und die Stärkung der Konkurrenz zu berücksichtigen. Eckhold unterstreicht damit, dass sportliche Stabilität in einer Phase des Wandels Priorität haben muss, bevor weitere Sprünge möglich sind.

Kritik an inkonsistenter Fan-Meinung

Ein Punkt, der Eckhold massiv stört, ist die schnelle Wendung der öffentlichen Meinung, insbesondere nach dem Spiel gegen Erfurt. Vor diesem Match war in den Medien und sozialen Netzwerken überall zu lesen, dass Ziegner den Verein verlassen müsse und der Vorstand sowie der Sportdirektor endlich handeln müssten. Doch bereits nach einem Sieg gegen den Tabellenführer, bei dem der FSV in der 70. Minute wieder als die Größten der Welt galten, folgte wenige Tage später die gleiche Forderung nach einem Trainerwechsel.

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Eckhold stellt die Frage in den Raum, ob dies wirklich der Anspruch der Lok-Familie ist, die den Verein unterstützt. Er erinnert daran, dass Ziegner mit seinen Fähigkeiten, seiner Erfahrung und seiner fachlichen Ausbildung verpflichtet wurde, um mit dieser Mannschaft etwas aufzubauen. Dieser Prozess braucht nun einmal Zeit, die von der Führungsebene geschützt werden muss, um langfristig erfolgreich zu sein. Die inkonsistente Haltung der Öffentlichkeit wird hier als kontraproduktiv für den langfristigen Erfolg dargestellt.

Ausblick auf Platzierung und Zusammenhalt

Beim aktuellen Spiel gegen Lok Leipzig ist Trainer Torsten Ziegner mit der Mannschaft seit fünf Spielen ungeschlagen, was als positives Indiz für die wachsende Stabilität gewertet wird. Obwohl Eckhold hier ganz sicher keine dritte Meisterschaft verspricht, sieht er keinen Grund, den Verein bereits jetzt abzuschreiben. Eine Platzierung unter den ersten drei Teams der Liga hält er weiterhin für realistisch und erreichbar, wenn der bisherige Weg konsequent fortgeführt wird.

Er hat das Gefühl, dass Mannschaft und Trainer immer besser zueinanderfinden und sich etwas entwickelt, auch wenn dieser Prozess vielleicht länger dauert, als sich alle Fans das wünschen würden. Personal steht weiterhin hinter Ziegner, Wachsmuth und der gesamten Mannschaft, nicht weil er jede einzelne Entscheidung oder jede einzelne Leistung automatisch gut findet, sondern weil er davon überzeugt ist, dass die richtigen Leute die richtigen Ziele erreichen können. Die gemeinsamen Erfolge der vergangenen Jahre zeigten, dass der Verein auch in schwierigen Zeiten zusammengehalten hat, was die Basis für die Zukunft bildet.