Robert Eggers neue Werwolf Produktion erhält US-Rating für extreme Gewalt. Aaron Taylor-Johnson Hauptrolle. FSK 16 in Deutschland. Starttermin 2027.

Der Regisseur Robert Eggers kündigt mit seinem nächsten Horrorfilm Werwolf eine neue Dimension des Schreckens an, die über seine bisherigen Werke hinausgeht. Die US-Altersfreigabe MPAA stuft den Streif als R-Rating ein, was auf drastische inhaltliche Wendungen hindeutet. Fans des Folk-Horrors müssen sich auf eine düstere und intensive Reise in eine mittelalterliche Welt vorbereiten.

Detaillierte Inhalte der US-Altersfreigabe

Die Motion Picture Association of America (MPA) vergab für Werwolf in den Vereinigten Staaten die Einstufung R. Jugendliche unter dem Alter von siebzehn Jahren dürfen den Film nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten oder einer erwachsenen Betreuungsperson im Kino sehen. Diese strenge Regelung ist nicht neu, da Eggers' voriger Streifen Nosferatu ebenfalls dieses Rating erhielt. Bei Nosferatu begründete die MPA dies jedoch primär mit blutigen Gewaltdarstellungen, expliziter Nacktheit und einigen sexuellen Inhalten.

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Die Begründung für die Einstufung von Werwolf fällt deutlich umfassender und schockierender aus. Die Behörde führt starke blutige und verstörende Gewaltdarstellungen an, die über das übliche Maß hinausgehen. Zusätzlich werden Gore, sexuelle Übergriffe, explizite Nacktheit sowie starke sexuelle Inhalte als wesentliche Faktoren genannt. Diese Kombination deutet darauf hin, dass Eggers die Grenzen des Genres in dieser Produktion weiterschiebt.

Psychologischer Horror versus physische Gewalt

Regisseur Robert Eggers selbst charakterisiert den Film als eindringlichstes und verstörendstes Erlebnis seiner bisherigen Karriere. In einem Interview betonte er, dass sich der Zuschauer auf eine sehr düstere Reise begibt. Er warnte jedoch davor, den Film lediglich als reine Gewaltveranstaltung zu verstehen, da psychologische Elemente im Vordergrund stehen.

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Eggers erklärt weiter, dass es zwar Schreckmomente und extreme Gewalttaten mit viel Blutvergießen gibt. Das Gruselige liege jedoch nicht ausschließlich in der physischen Zerstörung, sondern in der Atmosphäre und der psychologischen Spannung. Er knüpft damit an den stilistischen Ansatz seines Erfolgsfilms The Witch an, bei dem die Bedrohung oft unausgesprochen und allgegenwärtig war.

Szenische Umsetzung und deutsche Freigabe

Die Handlung spielt in einem mittelalterlichen Dorf, das von wiederkehrenden Werwolf-Attacken heimgesucht wird. Diese Setting-Wahl ermöglicht es Eggers, Folk-Horror-Elemente mit historischer Authentizität zu verbinden. Die visuelle Umsetzung der Gewalt soll dabei so brutal sein, dass Genre-Fans, die Gore schätzen, voll auf ihre Kosten kommen.

In Deutschland wird die Bewertung anders ausfallen. Die Deutsche Filmprüfstelle (FSK) hat Werwolf eine Freigabe ab sechzehn Jahren erteilt. Diese Einstufung ist niedriger als das US-Rating, bleibt aber im Bereich des jugendgefährdenden Materials. Der deutsche Kinostart ist für den siebten Januar zwei tausend sieben festgelegt.

Cast und Veröffentlichungsdaten im Überblick

Die Hauptrolle übernimmt Aaron Taylor-Johnson, der die zentralen Konflikte des Werwolfs verkörpert. Unterstützt wird er von Lily-Rose Depp und Willem Dafoe, die als Teil des Ensembles die gesellschaftlichen und familiären Strukturen des Dorfes repräsentieren. Das Trio bildet das Herzstück der düsteren Erzählung.

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Der US-Kinostart ist bereits für den fünfundzwanzigsten Dezember zwei tausend sechs angesetzt. Diese schnelle Veröffentlichung in Nordamerika lässt auf ein ambitioniertes Marketing-Kampagne schließen. In Deutschland muss die Bevölkerung jedoch noch bis zum Januar zwei tausend sieben warten, bis der Film in die Kinos kommt.