Regisseur Robert Egthers kündigt eine Pause vom Horror-Genre an, nachdem ihn die intensive Arbeit an Werwulf an seine mentalen Grenzen gebracht hat. Mehr Details zur künftigen Entwicklung.

Robert Eggers hat verkündet, sich vorerst aus dem Horror-Genre zurückzuziehen, nachdem die intensive Produktion seines Films Werwulf ihn an seine psychischen und körperlichen Grenzen gebracht hat. Der Regisseur erklärte bei einer kürzlichen Fragerunde in Mexiko, dass er der Art von Gruseligkeit und Schrecken, die er für dieses Projekt erschuf, zunächst den Rücken kehren müsse, um sich regenerieren zu können. Diese Entscheidung hat sowohl ihn selbst als auch die treue Fangemeinde überrascht, da Werwulf als einer der düsteren und verstörenden Streifen seiner bisherigen Karriere gilt.

Extreme Anforderungen an Regisseur und Darsteller

Die Entstehung von Werwulf war für alle Beteiligten ein extrem fordernder Prozess, der weit über die normalen Anforderungen eines Filmprojekts hinausging. Robert Eggers gab zu, dass die Schreibphase derart unangenehm war, dass ihm das Schreiben gelegentlich körperlich schlecht wurde. Er bezeichnete den Film als seinen bis dato gruseligsten und härtesten, doch dieser Anspruch brachte das Projekt kurzzeitig dazu, über den Kopf des Autors und Regisseurs zu wachsen. Diese extreme Hingabe an die düstere Atmosphäre ist der Grund, warum Eggers nun eine Pause von diesem spezifischen Genre einlegt.

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Dunkle psychologische Vorbereitung der Schauspieler

Nicht nur der Regisseur litt unter der intensiven Atmosphäre, sondern auch die namhaften Darsteller wie Lupita Nyong'o, Jakub Gierszal, Lars Mikkelsen und Glen Powell mussten sich mit einer morbidem Materie auseinandersetzen. Jakub Gierszal, der den Titelrolle des Werwolfs übernimmt, berichtete, dass er Tage mit echten Wölfen verbrachte, um seine Darstellung authentisch zu gestalten. Er beschrieb seinen Charakter als seelenlos und als ein leeres Gefäß, wodurch er einen großen Teil seiner eigenen Persönlichkeit ablegen musste, um die Rolle glaubhaft zu verkörpern.

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Der nächste Schritt abseits des Gruseligens

Als direkte Konsequenz aus der Erschöpfung durch Werwulf kündigte Robert Eggers ein neues Projekt an, das thematisch klar von seinen bisherigen Horrorklassikern abweiden wird. Er erwähnte schriftlich, dass er sich entschloss, einen Film über zwei Teenager zu drehen, die Selbstmord begehen. Diese Abkehr vom übernatürlichen oder folk-horror-zentrierten Ansatz zeigt einen deutlichen Stilwechsel im Schaffen des Regisseurs, der nun wieder zu menschlicheren und weniger graphisch-gruseligen Themen zurückkehrt.

Verfügbarkeit und Zukunft der Horror-Kreationen

Für Fans des Genres bedeutet dies zunächst, dass Robert Eggers nicht sofort mit dem nächsten großen Horror-Epos aufwarten wird. Der offizielle Kinostart von Werwulf steht noch aus, doch bereits jetzt ist klar, dass die Schöpferkraft des Regisseurs vorerst für andere Geschichten reserviert sein wird. Die Nachricht, dass sich Eggers von der spezifischen Art des Folk-Horror, für die er bekannt ist, vorerst verabschiedet, lässt die Community gespannt auf die kommenden Werke warten, die weniger auf Angst als auf emotionaler Tiefe basieren werden.