Robert Garcia droht Trump-Familie mit Ermittlungen

Demokraten fordern nach Kongresswahl Amtsenthebung gegen Hegseth und Untersuchungen gegen die Trump-Familie. Robert Garcia kündigt Hearings an.

Der demokratische Abgeordnete Robert Garcia kündigte nach den US-Kongresswahlen scharfe Untersuchungen gegen Mitglieder der Trump-Familie an. Garcia, der im Januar den Vorsitz im wichtigen Aufsichtsausschuss des Repräsentantenhauses übernehmen wird, erklärte öffentlich, dass Befragungen von Donald Trump Jr. und Jared Kushner stattfinden werden. Damit setzt er die strategische Ausrichtung der Demokraten auf Korruptionsermittlungen gegen Verwandte des Präsidenten durch. Die parteiinternen Kräfte laufen bereits auf Hochtouren für diese neuen Machtspiele.

Untersuchungen gegen Donald Trump Jr. und Jared Kushner

Robert Garcia bestätigte beim Nachrichtensender CNN, dass Untersuchungen gegen den Präsidentensohn und Schwiegersohn absolut sind. Die Demokraten nutzen ihre zukünftige Kontrolle im Repräsentantenhaus, um Druck aufzubauen. Garcia verwies dabei auf Medienberichte, die zeigen, dass Donald Trump Jr. bei seiner Hochzeit im Jahr 2016 hunderte Tausende Dollar von einem russischen Oligarchen geschenkt bekam. Der russische Unternehmer hatte Feierlichkeiten am Rande der Hochzeit auf den Bahamas bezahlt. Präsident Trump bestreitet jegliches Fehlverhalten und erklärte, sein Sohn habe das Geld zurückgezahlt. Das Weiße Haus weise stets zurück, dass sich die Familie im Umfeld der Präsidentschaft bereichert habe. Garcia argumentiert jedoch, dass diese finanziellen Ströme untersucht werden müssen, um Transparenz zu gewährleisten und mögliche Interessenkonflikte aufzudecken. Diese Vorgehensweise markiert einen direkten Konfrontationskurs der neuen demokratischen Führung.

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Parteisieger Hakeem Jeffries fordert Pete Hegseths Rücktritt

Hakeem Jeffries, der aktuelle demokratische Minderheitsführer im Abgeordnetenhaus, unterstützte laut einer Aussage beim Sender ABC klar ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Verteidigungsminister Pete Hegseth. Jeffries wird im Januar die Kontrolle über die Kammer übernehmen und urteilte, dass Hegseth seine Machtbefugnisse missbraucht habe. Er sei der Ansicht, dass der sogenannte Verteidigungsminister die Nationale Sicherheit untergraben habe. Deshalb müsse Hegseth gehen. Thomas Massie beabsichtigt, erneut einen Antrag zur Amtsenthebung Hegseths einzubringen. Selbst wenn das Repräsentantenhaus mit den Stimmen der Demokraten und einiger Republikaner ein Impeachment beschließen sollte, ist eine Abwahl im Senat unwahrscheinlich. Dort brauchen die Republikaner eine Zwei-Drittel-Mehrheit, um einen Minister abzuwälzen. Aktuell halten die Trump-Republikaner im Senat 53 der 100 Sitze. Selbst wenn die Demokraten im Januar mit mindestens 54 Stimmen die Kontrolle übernehmen würden, bräuchten sie weiterhin Stimmen der Republikaner für eine erfolgreiche Amtsenthebung.

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Sanders kritisiert Robert F. Kennedy als Gesundheitsminister

Neben den Verteidigungsthemen richten die Demokraten auch die Aufmerksamkeit auf den Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. Der Senator Bernie Sanders erklärte bei CNN, er sei offen für ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn. Sanders bezeichnete Kennedy als den gefährlichsten Gesundheitsminister, den die USA je gehabt hätten. Diese Kritik ist insbesondere im Kontext der aktuellen hohen Zahl an Maserninfektionen in den USA zu sehen. Kennedy wird vor allem als Impfskeptiker kritisiert, was seine Eignung für das Amt der Gesundheitsminister in Frage stellt. Die Demokraten nutzen diese Position, um die Konsultationen der Republikaner herauszufordern und politische Druckpunkte zu setzen. Diese Strategie zeigt die Breite der demokratischen Opposition, die nicht nur politische, sondern auch gesundheitliche Aspekte in ihre Argumentation einbezieht. Es geht um die Legitimität der aktuellen Ministerbesetzungen.

Weißes Haus und Justizminister Todd Blanche reagieren scharf

Präsident Trump warf den Demokraten vor, mit der Androhung von Untersuchungen Republikaner und deren Geldgeber einschüchtern zu wollen. Als Reaktion darauf wies er Justizminister Todd Blanche an, deswegen gegen demokratische Politiker zu ermitteln. Blanche sagte im US-Fernsehen, ein mögliches Vorgehen seiner Behörde hänge von den Äußerungen im Einzelfall ab. Der Kongress habe zwar Aufsichtsbefugnisse, aber sie dürfen nicht herumlaufen und Regierungsmitglieder sowie Unternehmen bedrohen. Garcia回应说, die Demokraten würden sich nicht von Untersuchungen der Justizbehörde einschüchtern lassen. Er hatte bereits unmittelbar nach dem Wahlerfolg für Aufsehen gesorgt, als er an die Adresse der Republikaner sagte, sie sollten sich Anwälte besorgen. Dieser Dialog verdeutlicht die eskalierende Spannung zwischen den beiden Parteien. Die Demokraten sehen ihre Aufgabe darin, die Transparenz der Regierung sicherzustellen, während die Republikaner dies als politische Verfolgung ansehen. Die nächsten Wochen werden zeigen, wie weit diese Konflikte gehen werden.