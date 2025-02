Robert Habeck und Barbara Schöneberger überraschen mit Selfie auf der Bahn

Der Grüne-Politiker Robert Habeck und die Moderatorin Barbara Schöneberger haben ihre Anhänger mit einem Selfie von einer gemeinsamen Bahnfahrt überrascht. Das Bild, das sie auf Instagram teilten, löste Tausende Kommentare und Likes aus. Während viele das Duo als 'sympathisch' und 'cool' bewerteten, zeigten sich einige Fans der Moderatorin irritiert und fragten sich, ob sie damit politisch Stellung beziehe.

Robert Habeck (55) und Barbara Schöneberger (50) überraschten ihre Anhänger mit einem Selfie von einer gemeinsamen Bahn fahrt. Der Grüne- Politik er und die Moderatorin trafen sich offenbar zufällig im Ruhebereich eines Zuges der Deutschen Bahn und nutzten die Gelegenheit für ein Foto, das anschließend auf den Instagram -Seiten der beiden landete.

Mit der einfachen Bildunterschrift 'Fahrgemeinschaft' teilten sie den Schnappschuss, der innerhalb weniger Stunden Zehntausende Likes sammelte und eine Vielzahl von Kommentaren auslöste. Während viele Nutzer das Duo als 'sympathisch' und 'cool' bewerteten, gab es auch kritische Stimmen zu dem Foto. Besonders einige Fans der Moderatorin zeigten sich irritiert und fragten sich, ob sie damit politisch Stellung beziehe. Das Bild zeigt Robert in einer schwarzen Jacke mit weißem Hemd, während Barbara, die gerne nach Schweden auswandern würde, mit beiger Wollmütze und Strickpullover in die Kamera strahlt. Der ungekünstelte Auftritt der Moderatorin traf den Nerv vieler Fans: 'Barbara ist also Team Habeck', bemerkte ein begeisterter Nutzer. Andere interpretierten das Treffen als politisches Statement der beliebten TV-Persönlichkeit, obwohl sie sich selbst nicht explizit dazu äußerte. Kritische Kommentare ließen dennoch nicht auf sich warten. Eine Nutzerin äußerte: 'Och nee, Barbara, das muss doch nicht sein.' Dennoch überwiegen die positiven Reaktionen, die die entspannte Atmosphäre des Selfies loben. Barbara ist seit Jahren eine feste Größe im deutschen Unterhaltungsfernsehen. Die Moderatorin, die für ihren Witz und Charme bekannt ist, verrät bei öffentlichen Auftritten selten viel über ihre politische Haltung. Sie ist seit Jahren verheiratet und hat zwei Kinder. Robert, der ebenfalls verheiratet und Vater von vier Kindern ist, tritt in seinem politischen Alltag oft als verbindend und nahbar auf, was ihm über Parteigrenzen hinweg Sympathien eingebracht hat. Beide Persönlichkeiten sind dafür bekannt, ihre jeweiligen Plattformen auf authentische Weise zu nutzen – so auch diesmal mit einer scheinbar zwanglosen 'Fahrgemeinschaft', die ungeplant zum Hit in den sozialen Medien wurde





