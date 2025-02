Robert Habecks Raab-Besuch: Ein holpriger Start, aber dann doch entspannt

Robert Habeck, Kanzler-Kandidat der Grünen, war am Mittwoch zu Gast bei Stefan Raab in der RTL-Show „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“. Der Besuch war von einem holprigen Start geprägt, als Habeck mehrmals Schwierigkeiten hatte, den Titel der Show richtig auszusprechen. Doch die Stimmung lockerte schnell auf, und es entstand ein entspanntes Gespräch.

Robert Habeck , der Kanzler-Kandidat der Grünen, war am Mittwoch (12. Februar 2025) zu Gast bei Stefan Raab in der RTL -Show „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab “. Der Besuch war für Habeck vermutlich einer der herausforderndsten Wahlkampf -Termine. Der Termin war besonders interessant, da das Format zum ersten Mal in seiner Geschichte am Mittwoch zur Prime-Time im linearen TV bei RTL ausgestrahlt wurde und nicht wie gewohnt ab 20:10 Uhr beim Streamingdienst RTL +.

Elf Tage vor den Bundestagswahlen am 23. Februar war Habecks Auftritte bei Raab ein spannendes Ereignis.Das Gespräch der beiden flog jedoch nicht ganz reibungslos. Habeck hatte ein Problem, das in den vergangenen Monaten schon andere Kandidaten hatten: Er schaffte es nicht, den Titel der Raab-Show richtig und unfallfrei zu benennen. Zweimal scheiterte er in den ersten Minuten. Nach dem ersten misslungenen Versuch erklärte Raab mit ernster Miene Habeck, er solle noch einmal rausgehen und neu in das Bühnen-Set reinkommen. Nach dem Fauxpas stand Habeck sogar auf, musste von Raab wieder eingefangen werden. Er betonte dabei mehrfach, dass das nicht sein Ernst gewesen sei. Nach dem zweiten Mal kam es dann aber zur nächsten Situation, in der Raab nicht glücklich wirkte. Dabei hatte er bei einem Clip vorher noch super Laune. Es platzte der Spruch „Langsam werde ich sauer“ aus Raab heraus. Das Gute für beide Beteiligten: Anschließend kam es zu keinem dritten (misslungenen) Versuch des Kanzler-Kandidaten und die Stimmung lockerte nach und nach spürbar auf. Habeck gab zu, dass er am Sonntag nicht das Kanzlerduell geschaut habe. „Ich kenne die beiden doch“, scherzte Habeck. Raab hatte dann noch einen eigenen Wahlsong für Habeck und die Grünen parat. An dem Titel „Green As Fuck“ inklusive Musikvideo fand Habeck durchaus Gefallen. Spätestens, als dann noch Barbara Schöneberger hinzukam, entstand ein entspanntes Gespräch zu dritt. Da gerät der etwas hakelige Beginn des Habeck-Besuchs bei Raab schnell in den Hintergrund





