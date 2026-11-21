Ex-Vizekanzler Robert Habeck empfiehlt Europa, die strategischen Interessengegensätze zwischen Moskau und Peking in der Arktis zu nutzen, um die Beziehung der beiden Mächte zu schwächen und europäische Sicherheit zu stärken.

Der frühere deutsche Wirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck identifiziert in den strategischen Spannungen zwischen Russland und China eine entscheidende Chance für Europa. Im Rahmen der Sendung "Security Sunday" des "Berlin Playbook Podcasts" von POLITICO äußerte der 57-Jährige die Auffassung, dass Europa durch geschickte Diplomatie einen Keil zwischen die beiden aufstrebenden Großmächte treiben sollte. Habeck argumentiert, dass das scheinbar enge Bündnis zwischen Moskau und Peking von tiefem Misstrauen und divergierenden Interessen geprägt ist, was Europa nutzen kann, um seine eigene Position zu stärken.

Strategische Schwäche Russlands durch den Ukraine-Krieg

Habeck analysiert die aktuelle geopolitische Lage und stellt fest, dass China maßgeblich von der geschwächten Position Russlands infolge des Krieges in der Ukraine profitiert. Beide Staaten sind aufeinander angewiesen: Peking benötigt die Nordostpassage entlang der russischen Arktisküste, während Moskau dringend chinesisches Kapital und technische Unterstützung benötigt. Doch das Kräfteverhältnis verschiebt sich zugunsten Pekings. China verhandelt Gaspreise, die auf dem Niveau des russischen Binnenmarkts liegen und somit deutlich unter dem Weltmarktpreis liegen. Dieser wirtschaftliche Druck mache Russland Schritt für Schritt von China abhängig, was die Abhängigkeitsverhältnisse im bilateralen Verhältnis weiter zementiert.

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Putins imperialistische Ambitionen in der Arktisregion

Der Grüne-Politiker warnt zudem vor den militärischen Ambitionen des russischen Präsidenten Wladimir Putin, den Habeck explizit als Imperialisten bezeichnet. Die Gefahr von Provokationen, Missverständnissen und Konflikten unterhalb der Schwelle eines offenen Krieges nehme zu. Moskau investiere massiv in seine militärischen Fähigkeiten, was durch das schmelzende Eis erleichtert werde, das der russischen Nordflotte früher natürlichen Schutz bot. Hinter den russischen Ansprüchen, die auch Grönland betreffen, vermutet Habeck nicht nur Sicherheitsinteressen, sondern auch territoriale Expansion sowie das Verlangen nach Öl, Gas und seltenen Erden, die in den arktischen Ressourcen gespeichert sind.

Langfristige Strategie Chinas und die Polare Seidenstraße

Neben der russischen Bedrohung analysiert Habeck die langfristige Strategie Chinas, die er als besonders gefürchtenswert einstuft. Über das Konzept der Polaren Seidenstraße plane Peking, Zugang zu globalen Handelswegen, Häfen und kritischer Infrastruktur zu erlangen. Habeck betont, dass China nicht kurzfristig denke, sondern einen Zeitrahmen von hundert Jahren im Blick habe. Wenn Europa die strategische Bedeutung dieser neuen Schifffahrtsrouten nicht rechtzeitig erkenne, könnten chinesische Häfen und Netzwerke in der Arktis bereits heute dominieren, was die geopolitische Balance im Nordosten Europas fundamental verändern würde.

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Europas Führungsdefizit und die Rolle Deutschlands

Kritisch beleuchtet Habeck die interne Lage in Europa, das er als uneinig und unfähig zur Machtpolitik beschreibt, während die Großmächte versuchen, die Welt neu aufzuteilen. Europa müsse daher aus der zweiten Reihe heraus agieren und gemeinsame Lösungen in den Bereichen Verteidigungsindustrie, Beschaffung und strategische Investitionen entwickeln. Dabei sei Deutschland eine unverzichtbare Führungsfigur, dürfe jedoch keine alleinige Dominanz ausüben. Die Europäische Union stehe vor der fundamentalen Frage, ob sie als aktiver Akteur in der globalen Arena auftreten oder weiterhin nur Zuschauer bleiben will.

Die wirtschaftliche und politische Dimension Grönlands

Als strategischen Hebel sieht Habeck die Insel Grönland, die nahezu alle gesuchten Mineralien und Rohstoffe enthält. Allerdings fehlen dort die notwendige Infrastruktur wie Häfen, Landebahnen und Unterkünfte. Die Förderung dieser Ressourcen würde nach Habecks Schätzung zwei- bis dreimal so teuer sein wie anderswo auf dem Weltmarkt, was rein marktwirtschaftlich keinen Sinn ergeben würde. Politisch und strategisch spricht jedoch vieles für eine intensivere Bindung Grönlands an die Europäische Union, um Abhängigkeiten zu reduzieren. Die Förderung müsse dabei nachhaltig und umweltschonend erfolgen, um langfristige Partnerschaften zu etablieren.

Entscheidung zwischen Akteur und Opfer der Geopolitik

Im Fazit seiner Überlegungen stellt Habeck die Weichenstellung für Europa klar dar. Er warnt davor, dass Europa in einer Welt voller geopolitischer Raubtiere nicht weiterhin die Rolle der unschuldigen Schmusekatze einnehmen dürfe, da diese letztendlich aufgefangen werde. Die Zeit für passives Zusehen sei vorbei. Europa müsse sich entscheiden, ob es die Spielregeln mitbestimmen oder sich ihnen fügen will. Die strategische Chance, Russland und China gegeneinander auszuspielen, ist dabei ein zentraler Baustein, um die Souveränität und Sicherheit des Kontinents in der sich wandelnden Weltordnung zu gewährleisten.