Robert Kraft: Patriots-Owner über München, Antisemitismus und NFL-Zukunft

Robert Kraft spricht vor dem Patriots-Spiel in München über die Tiefland-Fans, seinen Einsatz gegen Antisemitismus und die Zukunft der NFL mit 18 Spielen.

Robert Kraft, der 85-jährige Besitzer der New England Patriots, bereitet sich auf das anstehende NFL -Spiel in München vor. Am Sonntag, den 15. März um 15:30 Uhr, trifft das Team aus New England auf die Detroit Lions auf dem Feld. Kraft betrachtet diese Rückkehr nach Deutschland nach drei Jahren Pause nicht als bloßes Auswärtsspiel, sondern als Heimkehr. Er betont, dass die Unterstützung der deutschen Fans ihm in der Vergangenheit das Gefühl gegeben habe, beim Super Bowl zu stehen, eine Verbundenheit, die er als selbstverständlich ansieht.

Historische Bindung und neue Teamführung

Kraft erinnert sich an die Anfänge seiner Ära als Eigentümer, die im Januar 1994 begann. Damals erwarb er das Franchise für 172 Millionen US-Dollar. Heutzutage wird der Wert der New England Patriots auf rund 10 Milliarden US-Dollar geschätzt. Doch für ihn sind die Zahlen weniger wichtig als die emotionale Bindung zu den Anhängern im deutschsprachigen Raum. Er sieht die Patriots als Symbol für harte Arbeit, Disziplin und den Vorrang des Teams, Werte, die auch in Deutschland hochgeschätzt werden.

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Eine entscheidende Wende in dieser Entwicklung markierte die Verpflichtung von Sebastian Vollmer im Jahr 2009. Kraft erinnert sich daran, wie er dem Spieler damals prophezeite, eines Tages in Deutschland spielen zu würden. Gemeinsam gewannen sie später den Super Bowl, was die Patriots zu einer deutschen Geschichte machte. Bereits 2017 aktivierten sie sich in Deutschland, noch vor dem offiziellen Global-Markets-Programm der Liga, da sie die dortige Unterstützung als größer einschätzten als in jedem anderen Land außerhalb der USA.

Sportliche Ziele unter Trainer Mike Vrabel

Die vergangenen Jahre waren für die Franchise geprägt von Höhen und Tiefen. Ein besonderer Moment der Verbundenheit war das erste Spiel in Frankfurt im Jahr 2023. Obwohl das Team zu diesem Zeitpunkt nicht in Bestform war, zogen Tausende Fans hinter einer Blaskapelle zum Stadion. Kraft betont, dass diese Treue in guten wie in schwierigen Zeiten nie selbstverständlich sei und man sich nun durch ein starkes Spiel bedanken wolle.

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Aktuell steht die sportliche Wende im Fokus. Die letzte Saison endete enttäuschend mit einer Niederlage im Super Bowl gegen Seattle mit 13:29. Dennoch sieht Kraft die aktuelle Aufstellung als ausreichend an, um in München zu gewinnen. Das Team kehrt mit einem neuen Kader zurück, angeführt vom neuen Head Coach Mike Vrabel. Im Zentrum des Aufgebots steht der junge Quarterback Drake Maye, der das Team in der Vorsaison bis in den Super Bowl führte.

Mike Vrabel hat seine Ambitionen klar definiert. Das primäre Ziel ist der Gewinn der Division, gefolgt von Heimspielen in den Playoffs und dem Kampf um die Meisterschaft. Kraft beschreibt diese Ausrichtung als den richtigen Weg. Er vertraut auf die Talenttiefe der Spieler und die klare Führung der neuen Trainschaft, um im kommenden Jahr wieder ganz oben mitzuspielen.

Drake Maye im Schatten von Tom Brady

Kraft vergleicht den neuen Quarterback Drake Maye häufig mit der Legende Tom Brady, den er zwei Jahrzehnte lang aus nächster Nähe begleitet hat. Obwohl er die Charaktere als unterschiedlich einstuft, erkennt er bei Maye die gleichen grundlegenden Eigenschaften an. Maye sei ehrgeizig, wissbegierig und stets bestrebt, seine Fähigkeiten zu verbessern. Zudem verfüge der junge Spieler über eine notwendige Gelassenheit in entscheidenden Momenten.

Kraft ist überzeugt, dass diese Eigenschaften früh auffallen und das Fundament für ein langes Vermächtnis bilden. Drake Maye arbeite aktuell daran, sein Erbe aufzubauen, während das gesamte Team aneinander glaube. Kraft beschreibt die aktuelle Situation als den Beginn einer Ära, die man nicht im Voraus ausrufen kann, die aber die richtige Richtung einschlage. Der Rest des Erfolgs müsse erst auf dem Feld erarbeitet werden.

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Engagement gegen Antisemitismus und NFL-Struktur

Neben den sportlichen Aspekten thematisiert der 85-jährige Milliardär und Jude auch gesellschaftliche Verpflichtungen. Im Vorfeld des Spiels spricht er sich öffentlich für die Bekämpfung von Antisemitismus aus. Seine Präsenz in Deutschland dient nicht nur der Werbung für das Franchise, sondern auch der Stärkung der Werte, die für ihn und das Team von zentraler Bedeutung sind.

Zusätzlich äußert Kraft seine Ansicht zur zukünftigen Struktur der Liga. Er unterstützt die Verlängerung der regulären Saison auf 18 Spiele. Aus seiner Sicht wünschen sich die Fans mehr Spiele, in denen es um die Meisterschaft geht, da diese in der regulären Saison höher bewertet werden als Spiele in der Pre-Season. Eine Verkürzung der Vorbereitungsspiele könnte den Wert der regulären Saison further erhöhen und mehr Spannung für das Publikum schaffen.