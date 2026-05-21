Robert Kranjec in Rollstuhl nach schweren Fahrrad-Unfall

Der ehemalige Skiflug-Weltmeister Robert Kranjec (44) befindet sich nach einem schweren Fahrrad-Unfall offenbar unter Alkoholeinfluss und muss eine monatelange Reha absolvieren. Seine Frau Spela hat ein Foto gepostet, das sie und ihre Adoptivtochter Pika zeigt. Spela Kranjec stellte Emojis zu dem Foto, eines davon zeigt ihren Mann auf einer Leiter – ein Symbol dafür, dass es gesundheitlich aufwärts geht. Laut slowenischen Medien soll Kranjec aktuell auf einen Rollstuhl angewiesen sein.

Der frühere Skiflug-Weltmeister Robert Kranjec (44) befindet sich nach seinem schweren Fahrrad- Unfall offenbar unter Alkoholeinfluss vor gut einem Monat auf dem Weg der Besserung, wird aber eine monatelange Reha absolvieren müssen.

Seine Frau Spela hat bei Instagram ein Foto gepostet, das den Ex-Athleten gemeinsam mit seiner Adoptivtochter Pika zeigt. Sie lächeln in die Kamera. Spela Kranjec stellte Emojis zu dem Foto, eines davon zeigt ihren Mann auf einer Leiter – ein Symbol dafür, dass es gesundheitlich aufwärts geht. Laut slowenischen Medien soll Kranjec aktuell auf einen Rollstuhl angewiesen sein.

Auch auf Bildern von einem Treffen mit Radrennfahrer Luka Mezgec ist Kranjec in einem Rollstuhl zu sehen





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