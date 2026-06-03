Robert Lewandowski: Ehefrau klärt auf, was sie mit Türkei-Kommentar meinte

Robert Lewandowski steht vor einer wichtigen Entscheidung über seine Zukunft. Seine Ehefrau Anna hat nun aufgeklärt, was sie mit ihrem kürzlichen Kommentar auf Social Media meinte.

Vor der Entscheidung über seine Zukunft steht Robert Lewandowski . Der 37-Jährige hat sich bislang nicht öffentlich geäußert, doch ein Social-Media-Kommentar seiner Ehefrau Anna sorgte für heftige Spekulationen.

Jetzt spricht diese Klartext. Nach vier Jahren in Katalonien ist für den polnischen Stürmer ein enorm erfolgreiches Kapitel zu Ende gegangen. Mehr als 100 Tore erzielte er im Barça-Trikot, dazu holte er mehrere nationale Titel. Jetzt muss Lewandowski über sein nächstes Ziel entscheiden.

Einige Berichte sprechen von einem Gehaltsangebot über rund 10 Millionen Euro netto pro Saison, das von einem Verein in England gilt als ernsthafte Option. Auch Saudi-Arabien und die MLS in den USA werden als mögliche Ziele gehandelt. Für zusätzliche Verwirrung sorgte ein kurzer Austausch auf Social Media. Eine Followerin fragte Anna Lewandowska, ob sie in die Türkei gehen würde.

Die Fitness-Unternehmerin antwortete knapp: Es wird die Türkei. Fans interpretierten das sofort als Hinweis auf einen Wechsel ihres Mannes nach Istanbul. Doch die Spekulationen beruhen auf einem Missverständnis. Anna Lewandowska stellte später klar, dass sie mit dem Kommentar, den sie aus Ibiza absetzte, ein eigenes Sport-Projekt in der Türkei meinte.

Dort organisiert sie ein Sportcamp - Teil ihrer beruflichen Pläne. Die Karriere-Zukunft ihres Mannes hatte damit nichts zu tun. Ihr Post ließ die Gerüchte um Fenerbahçe dennoch explodieren. Auch, weil Hakan Sapi, der für das Präsidentenamt bei Fenerbahce kandidiert, den Anhängern versprochen hatte, Lewandowski zu verpflichten, falls er gewinnt





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Robert Lewandowski Barcelona Fenerbahçe Türkei Karriere-Zukunft

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Erstes Interview: Podolski-Ehefrau Monika packt über Ehekrise während FC-Zeit ausDie neue Netflix-Doku zeigt Lukas Podolski nicht nur als Fußballstar, sondern auch als Familienmensch – mit Einblicken, die selbst langjährige Fans überraschen dürften.

Read more »

'Nackige Frau': Haftbefehls Ehefrau Nina macht jetzt MusikEhefrau von Haftbefehl auf Solo-Pfaden: Nina Anhan dreht auf Mallorca ihr erstes Party-Video mit DJ Robin. Dazu gibt's neues Schlagerfeeling

Read more »

DFB-Kapitän Joshua Kimmich und Ehefrau Lina bei den BMW OpenDie deutsche Fußballnationalmannschaft trifft sich zu einem Teamabend in Frankfurt, bevor sie nach Chicago geht, um sich an die Bedingungen vor Ort zu gewöhnen. Die Spieler und ihre Frauen verbrachten den Abend und eine letzte Nacht vor dem Abflug zusammen.

Read more »

Türkische Gerüchteküche: Anna Lewandowskas Instagram-Kommentar heizt Transfer-Spekulationen anEin knapper Instagram-Kommentar von Anna Lewandowska, Ehefrau von Robert Lewandowski, hat türkische Transfergerüchte über einen möglichen Wechsel ihres Mannes zu Fenerbahce Istanbul ausgelöst. Die Aussage Es wird die Türkei sein wurde von Fans und Medien als Hinweis interpretiert, während wahrscheinlicher ein Trainingscamp gemeint war. Die Euphorie hat politische Hintergründe: Fenerbahce-Präsidentschaftskandidat Hakan Sapi hat Lewandowski als Wahlkampfthema versprochen. Der polnische Stürmer ist derzeit nach seinem Barcelona-Abschied vereinslos.

Read more »