Robert Lewandowski emotional verabschiedet sich von Barcelona

Robert Lewandowski, der erfolgreichste Angreifer seiner Generation, verabschiedete sich emotional von Barcelona. Trainer Hansi Flick sprach von einem perfekten Abschied und verkündete, dass es schwierig sei, einen Nachfolger zu finden.

Als das Camp Nou längst leer war, kehrte Robert Lewandowski (37) noch einmal zurück auf den Rasen. Gemeinsam mit Ehefrau Anna stand der Pole mitten im Stadion, ließ den emotionalen Abschied auf sich wirken und kämpfte sichtbar mit den Tränen.

Beim 3:1 gegen Betis absolvierte der 37-Jährige sein letztes Heimspiel für die Katalanen. Schon bei seiner Auswechslung in der 84. Minute gab es minutenlange Ovationen und Sprechchöre von den Rängen. Später verabschiedete sich Lewandowski selbst über das Stadionmikrofon von den Fans: "Es war mir eine Ehre, für diesen Verein zu spielen.

Heute verabschiede ich mich, aber Barcelona wird immer in meinem Herzen bleiben.

" Besonders emotional wurde der Abend auch für Trainer Hansi Flick (61). Schließlich verbindet beide eine gemeinsame Erfolgs-Geschichte aus und Barcelona-Zeiten.

"Ich habe viele Jahre mit Robert zusammengearbeitet, er ist ein Freund. Es war ein perfekter, sehr emotionaler Abschied, den wir nie vergessen werden," sagte Flick nach der Partie. Dann adelte der deutsche Coach seinen Stürmer sogar: "Robert zu ersetzen, ist nicht einfach. Er war 15 Jahre lang die beste Nummer 9 der Welt.

" Große Worte für einen der erfolgreichsten Angreifer seiner Generation. Allein für Barcelona erzielte Lewandowski in 192 Pflichtspielen starke 119 Tore und bereitete weitere 24 Treffer vor. Drei spanische Meisterschaften und ein Pokalsieg kamen dazu. Barça sucht jetzt einen Nachfolger Für Barcelona beginnt nun die schwierige Suche nach einem passenden Ersatz.

Flick machte bereits deutlich, worauf es ankommt: "Wir brauchen einen Mittelstürmer, der sich ins Team integriert, aber auch Tore schießt. Wir wissen, was wir wollen.

" Dass Lewandowski sportlich und menschlich eine große Lücke hinterlässt, daran ließ der Barça-Coach keinen Zweifel: "Er hat uns Tore und Titel beschert, er ist ein guter Mensch. Natürlich werden wir ihn vermissen.

" Die Fans verabschiedeten ihren "Lewy" jedenfalls wie eine Klub-Legende. Auf der Tribüne hingen Banner mit Aufschriften wie "Robert, alles begann mit dir" und "Danke, Lewy.





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