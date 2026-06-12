Robert Lewandowski könnte bald zu Chicago Fire wechseln

Nach vier erfolgreichen Jahren bei Barcelona wird der 37-jährige Stürmer von einem möglichen Wechsel in die Major League Soccer diskutiert. Gespräche mit Chicago Fire laufen, während frühere Gerüchte über die Türkei aufgelöst wurden.

Der 37-jährige Stürmer Robert Lewandowski steht am Scheideweg seiner Laufbahn. Nach vier ereignisreichen Jahren beim spanischen Spitzenclub FC Barcelona, in denen er über einhundert Treffer erzielte und zahlreiche nationale Titel gewann, wird nun über das nächste Kapitel spekuliert.

Laut dem polnischen Sportportal Meczyki befindet sich Lewandowski zusammen mit seinem langjährigen Berater Pini Zahavi aktuell auf dem Weg in die Vereinigten Staaten. Dort sollen Gespräche mit dem Major League Soccer Verein Chicago Fire geführt werden. Der Klub aus Illinois hat bereits seit längerer Zeit Interesse an dem erfahrenen Torjäger gezeigt und versucht nun, den Transfer zu einem Abschluss zu bringen.

Transferexperte Fabrizio Romano bestätigte, dass Lewandowski ein Angebot für einen Vertrag über zwei bis drei Jahre vorliegen habe, wobei die genaue Laufzeit vom Spieler selbst entschieden werden könne. Damit beginnt die entscheidende Phase der Vereinskandidaten­suche für den ehemaligen Fußballweltmeister. In den vergangenen Wochen kursierten vielfältige Gerüchte über mögliche Destinationen des Polen. Besonders häufig wurde ein Wechsel in die türkische Oberliga genannt.

Der Spitzenclub Fenerbahçe Istanbul soll dem Ex‑Bayern‑Star ein Nettohonorar von rund zehn Millionen Euro pro Saison angeboten haben. Die spekulativen Meldungen erhielten zusätzliche Aufmerksamkeit, als Lewandowskis Ehefrau Anna Lewandowska in einem Social‑Media‑Beitrag gefragt wurde, ob die Familie in die Türkei ziehe. Ihre knappe Antwort lautete Es wird die Türkei, was bei vielen Anhängern für Verwirrung sorgte.

Später stellte die Unternehmerin klar, dass ihr Kommentar nicht den beruflichen Weg ihres Mannes betreffe, sondern ein eigen­ständiges Sportprojekt in der Türkei beschreibe, für das sie ein Trainingscamp plane. Dieses Missverständnis hat die Transfergerüchte zwar kurzfristig befeuert, das eigentliche Ziel von Lewandowski bleibt jedoch unklar. Die jüngsten Entwicklungen deuten darauf hin, dass Chicago Fire nun erneut aktiv werden könnte.

Die Gespräche in den USA sollen nicht nur die sportliche Zukunft des Stürmers bestimmen, sondern könnten auch die Ausrichtung seiner letzten aktiven Jahre prägen. Sollte ein Wechsel in die MLS zustande kommen, würde Lewandowski eine neue Kultur und ein wachsendes Fußballumfeld kennenlernen, das zunehmend internationaler wird. Gleichzeitig würde er damit ein weiteres Kapitel in einer bemerkenswerten Karriere aufschlagen, die bislang von Erfolgen in Deutschland, Spanien und auf europäischer Ebene geprägt war.

Die kommenden Wochen werden zeigen, ob der polnische Nationalspieler und Weltklassistürmer den Schritt über den Atlantik wagt oder anderen Optionen den Vorzug gibt





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