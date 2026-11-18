Seit dem 16. November ist Robert Pattinson der neue James Bond. Fitnesstrainer Simon Waterson bereitet ihn mit militärischem Hintergrund auf die anspruchsvollen Action-Szenen vor.

Seit dem 16. November steht fest, dass Robert Pattinson (40) den Nachfolger von Daniel Craig als James Bond darstellt. Die Produzenten haben sich für den US-Schauspieler entschieden, der sein Martini fortan nicht mehr gerührt, sondern geschüttelt trinken wird. Diese offizielle Ankündigung markiert den Start einer intensiven Vorbereitungsphase für den 40-Jährigen, der nun in die Fußstapfen einer der berühmtesten Filmfiguren der Kinogeschichte tritt. Die Entscheidung fällt auf einen Schauspieler, der durch die Rolle des Batman bereits Beweise für seine physische Belastbarkeit geliefert hat.

Simon Waterson und die Architektur des Bond-Körpers

Simon Waterson (53) wird voraussichtlich eine zentrale Rolle in der Vorbereitung von Robert Pattinson übernehmen. Der Fitnesstrainer der James-Bond-Filme betreute bereits Pierce Brosnan (73) und Daniel Craig (58) bei ihrer körperlichen Ertüchtigung für die Agentenrolle. Waterson gilt als Experte für die spezifischen Anforderungen der 007-Reihe, da er die physische Transformation der früheren Interpreten maßgeblich gestaltet hat. Seine Erfahrung reicht über Jahrzehnte zurück und umfasst sowohl die Ära Brosnan als auch die komplette Bond-Karriere von Craig.

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Waterson selbst verfügt über einen militärischen Hintergrund, was seine Methodik stark prägt. Er beschreibt den Aufbau des Bond-Körpers nicht als Nebensächlichkeiten, sondern als architektonischen Prozess. Bei der Vorbereitung von Daniel Craig, der die Rolle 2006 übernahm, war es laut Waterson eine klare Absicht, den Schauspieler imposanter und schockierender wirken zu lassen. Ziel war es, eine Physis zu schaffen, die nicht nur optisch beeindruckt, sondern die Glaubwürdigkeit der Action-Szenen untermauert. Bond muss sprinten, kämpfen und harte Stunts ohne sichtliche Mühe meistern können.

Anforderungen an die physische Leistungsfähigkeit

Das Training für die Rolle von James Bond ist extrem anspruchsvoll und spezifisch ausgerichtet. Es ging Craig nie nur um reine Muskelmasse, sondern um funktionale Stärke. Entsprechend hart fiel die Vorbereitung aus: Je nach Film standen schweres Krafttraining, Dips, explosive Sprünge oder Einheiten mit schweren Sandsäcken auf dem Programm. Diese Übungen sind notwendig, um die Integrität der Actionszenen zu wahren. Der Körper muss so aussehen, als ob er die Aufgaben bewältigen könnte, die der Agent im Film übernimmt.

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Robert Pattinson startet diese neue Phase nicht bei Null. Für die Dreharbeiten zu "The Batman" setzte er bereits auf eine Kombination aus Krafttraining, Boxen, Läufen und Workouts mit Sandsäcken. Laut Sportwissenschaftler und Personal Trainer Markus Bremen ist diese Vorerfahrung eine gute Grundlage für die kommenden Herausforderungen. Pattinson hat bereits demonstriert, dass er die notwendigen Grundkomponenten für einen actionlastigen Film mitbringen kann. Diese Basis muss nun weiterentwickelt und angepasst werden.

Spezifische Anpassungen durch Markus Bremen

Trotz der soliden Vorbereitung durch Markus Bremen ist eine weitere Spezialisierung für die Rolle des Spions unerlässlich. Bremen empfiehlt für den Bond-Charakter zusätzliche kurze Sprints, kontrolliertes Abbremsen, Richtungswechsel sowie Sprünge mit sauberer Landung. Auch Zug- und Trageübungen wären sinnvoll, um auf die schnellen und explosiven Bewegungen vorzubereiten, die bei Action-Szenen gefragt sind. Solche Übungen simulieren die realen Anforderungen einer Kampf- oder Fluchtsituation präzise.

Optisch unterscheidet sich Pattinson bereits von seinem Vorgänger. Im Vergleich zu Craig wirkt der 40-Jährige schlaksiger und verfügt über weniger Muskelvolumen. Sollte die physische Erscheinung von Daniel Craig als direktes Vorbild für den neuen James Bond dienen, würde Bremen vor allem die Schultern, die Brust und den Rücken in den Fokus der Übungen nehmen. Diese Muskelgruppen sind entscheidend für die schlanke, aber athletische Silhouette, die mit der Figur verbunden wird.

Strategische Ausrichtung und zukünftige Schritte

Ein exakter Kopieransatz ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Pattinson könnte Bond auch mit einer eigenen, schlankeren Athletik interpretieren, die seine natürlichen Stärken betont. Entscheidend ist letztlich, welchen Bond die Regie zeigen möchte. Die körperliche Transformation muss also im engen Austausch mit den kreativen Vorstellungen der Filmemacher erfolgen. Waterson und das Trainingsteam werden die Programme individuell an Pattinson anpassen, anstatt starre Schemata zu wiederholen.

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Die Zusammenarbeit mit Experten wie Simon Waterson und Markus Bremen stellt sicher, dass Robert Pattinson den physischen Anforderungen gerecht wird. Die Kombination aus militärisch fundiertem Training und sportwissenschaftlicher Analyse bildet das Fundament für die neuen Abenteuer des 007. Die Öffentlichkeit wird abwarten können, wie sich die physische Präsenz des Schauspielers im finalen Film präsentiert. Die Vorbereitungsphase ist damit offiziell begonnen, und die Anforderungen sind hoch.