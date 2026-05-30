Robert Pattinson als Chris Hansen: Thriller "Primetime" belebt die Debatte um "To Catch a Predator"

Der neue Thriller "Primetime" mit Robert Pattinson als Produzent und Hauptdarsteller erzählt die Geschichte hinter der kontroversen Reality-TV-Serie "To Catch a Predator" und deren Einfluss auf die amerikanische Gesellschaft. Das Prestige-Studio A24 setzt auf dieses ambitionierte Projekt, das bereits Oscar-Spekulationen auslöst.

Der Film " Primetime " mit Robert Pattinson in der Hauptrolle thematisiert die umstrittene Reality-TV-Serie "To Catch a Predator" von Chris Hansen , die das US-Fernsehen revolutionierte und große Debatten über Medienethik und Internetsicherheit auslöste.

Regisseur Lance Oppenheim debütiert mit diesem Thriller, während das renommierte Studio A24 die Produktion übernahm. Fans spekulieren bereits, dass Pattinson für diese Rolle seine erste Oscarnominierung erhalten könnte, statt für seine bevorstehenden Blockbuster. Der Film startet in den USA am 11. September 2026, ein deutscher Kinostart steht noch nicht fest





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Primetime: Robert Pattinson als TV-Jäger der KontroverseDer Film Primetime erzählt die Geschichte von Chris Hansen und seiner umstrittenen Reality-Show To Catch a Predator, mit Robert Pattinson in der Hauptrolle. A24 produziert das Drama, das 2026 in die Kinos kommt.

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