Robert Pattinson als James Bond? Amazon MGM plant Enthüllung

Gerüchte um Robert Pattinson als Nachfolger von Daniel Craig. Amazon MGM Studios will bis Jahresende den neuen 007-Agenten für Denis Villeneuve bekanntgeben.

Die Gerüchteküche um die Besetzung des nächsten James Bond kocht auf höchstem Niveau. Robert Pattinson wird von Insiderkreisen als einer der favorisierten Kandidaten für die ikonische Doppelnull-Rolle gehandelt. Die Verantwortlichen bei Amazon MGM Studios stehen unter großem Druck, da sie ihren Nachfolger für das Franchise präsentieren wollen.

Zeitplan für die Bekanntgabe des neuen 007

Die Produzenten planen, den neuen Schauspieler bis Ende des Jahres vorzustellen. Dieser Schritt ist notwendig, um Denis Villeneuve bei seinem Einstand im "James Bond"-Franchise zu unterstützen. Die finalen Kameratests für die Hauptrolle sollen bereits in London stattgefunden haben. Die Auswahl des neuen Agenten Seiner Majestät ist somit ein zentrales Element der aktuellen Strategie von Amazon MGM Studios.

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Konkurrenz und bisherige Favoriten

Zu den heißesten Kandidaten zählten bisher die jüngeren Schauspieler Callum Turner, Jack Lowden und Josh O'Connor. Turner ist bekannt aus der Serie "Masters of the Air", während Lowden durch "Slow Horses - Ein Fall für Jackson Lamb" auf sich aufmerksam machte. Josh O'Connor gewann Anerkennung für seine Rolle im Film "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery". Dennoch sprachen mehrere Quellen stets von einer weiteren anonymen Person in der engen Auswahl.

Zwei neue Namen rücken in den Fokus

Nun wurden zwei weitere Namen im Zuge dieser Enthüllungen bekannt. Neben Nicholas Hoult, der in einem Actionthriller von Amazon MGM Studios zu sehen sein wird, wird auch Robert Pattinson genannt. Pattinson brillierte bereits im Jahr 2022 als Batman in den DC-Universums-Filmen. Beide Schauspieler tragen also in gewisser Weise bereits eine Maske, was ihre Eignung für die Rolle des Spions unterstreichen könnte.

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Ausnahmeregelung bei bekannten Franchise-Stars

Traditionell galt die Regel, dass ein Bond-Darsteller kein weiteres großes Franchise neben 007 haben darf. Zudem sollte der Schauspieler relativ unbekannt sein, um uneingeschränkt mit der Figur verknüpft zu werden. Robert Pattinson gehört jedoch zu den bekanntesten Stars seiner Generation. Mit seinen vierzig Jahren ist er zudem älter als die üblichen Wahlkandidaten, sein Spielalter ist jedoch deutlich jünger.

Persönliche Verbindung zum Regisseur Denis Villeneuve

Ein entscheidender Faktor könnte die bereits bestehende Zusammenarbeit zwischen Pattinson und dem kanadischen Filmemacher sein. Beide haben bereits an "Dune: Part Three" gearbeitet. Es ist daher denkbar, dass Denis Villeneuve für seinen langjährigen Partner Robert Pattinson eine Ausnahme von den bisherigen Besetzungsregeln macht. Diese persönliche Verbindung könnte den Ausschlag für die Wahl geben.

Ikonische Figuren und zukünftige Enthüllungen

Robert Pattinson hat eindeutig bewiesen, dass er die Fähigkeit besitzt, ikonische Figuren zu eigen zu machen. Die Frage bleibt, ob die Fans durch gezielte Falschinformationen abgelenkt werden sollen, bis die offizielle Enthüllung stattfindet. Vielleicht steht der nächste Doppelnull-Agent bereits fest, und die Öffentlichkeit erfährt dies erst zu einem späteren Zeitpunkt. Die Spannung um die Rolle des 007 wird weiter anhalten.