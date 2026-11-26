Die Nominierung von Robert Pattinson als neuer James Bond spaltet die Meinungen. Während Madeline Smith ihn begeistert, sehen andere Ex-Bond-Girls wie Gloria Hendry keine Zukunft in einem männlichen 007.

Die Filmwelt ist von einer Welle der Überraschung erfasst worden, seitdem feststeht, dass Robert Pattinson im Alter von vierzig Jahren die Lizenz zum Töten übernimmt und als neuer James Bond in die Fußstapfen der Legenden tritt. Diese überraschende Wahl der Produzenten hat sofort eine intensive und teilweise sehr unterschiedliche Debatte unter den Beteiligten der Vergangenheit ausgelöst. Besonders ehemalige Schauspielerinnen, die selbst in den ikonischen Filmen der 007-Reihe vor der Kamera standen, äußern nun ihre ganz persönlichen Standpunkte zur Besetzung des weltberühmtesten Geheimagenten.

Schärfere Perspektiven durch neue Besetzung

Robert Pattinson wird von Maryam d'Abo, die im Jahr 1987 in dem Film Der Hauch des Todes mit Timothy Dalton vor der Kamera stand, ausdrücklich unterstützt. D'Abo, die selbst miterlebt hat, wie ein neuer Schauspieler die Herausforderung eines Bond-Neustarts meistert, betont die professionelle Haltung des neuen Kandidaten. Sie ist überzeugt, dass Pattinson den enormen Druck, der mit der Rolle verbunden ist, erfolgreich bewältigen wird, da er als sehr guter und hochprofessioneller Schauspieler gilt. Für sie stellt die Besetzung eine optimale Wahl dar, da sie erwartet, dass Pattinson dem Charakter des Geheimagenten eine neue Schärfe und Tiefe verleihen wird.

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Unterschiedliche Bewertungen der Eignung

Die Einschätzungen der ehemaligen Darstellerinnen gehen jedoch weit auseinander, was die grundsätzliche Eignung des Schauspielers betrifft. Martine Beswick, die in Liebesgrüße aus Moskau und Feuerball an der Seite der Bond-Legende Sean Connery zu sehen war, hat ihre Bedenken openly geäußert. Sie wünschte sich eine andere Wahl und nannte Henry Cavill, den ehemaligen Superman, als ihren Wunschkandidaten. Beswick wundert sich darüber, warum die Produzenten einen Mann gewählt haben, dessen Karriere bereits durch große Rollen in Twilight, Dune und als Batman stark definiert ist, was ihre Vorstellung vom klassischen Bond-Charakter möglicherweise überschneidet.

Im Gegensatz dazu schwärmt Madeline Smith, die 1973 in Leben und sterben lassen als Miss Caruso an der Seite von Roger Moore spielte, von der Entscheidung. Für sie bringt Pattinson eine entscheidende Qualität mit, die den Agenten authentisch wirken lässt. Sie hebt hervor, dass er die nötigen Augen mitbringt, aber auch gefährlich und gleichzeitig humorvoll sowie sexuell attraktiv wirken muss. Smith glaubt fest daran, dass diese Kombination von Eigenschaften nicht nur alte Fans zufriedenstellt, sondern auch Menschen begeistern kann, die mit dem Geheimagenten-Genre bislang wenig anfangen konnten.

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Kritik am aktuellen Rollenbild des 007

Gloria Hendry, die mit 77 Jahren ebenfalls in Leben und sterben lassen als Rosie Carver an der Seite von Roger Moore agierte und damit als erste afroamerikanische Frau eine Romanze mit 007 auf der Leinwand erlebte, sieht die aktuelle Entwicklung kritischer. Zwar verspricht sie Pattinson einen neuen Typus von Agent, doch ihre langfristige Vision geht noch darüber hinaus. Hendry äußert den radikaleren Wunsch, zukünftig keine männliche Besetzung mehr zu sehen, sondern eine Frau in der Rolle des James Bond, was auf ein Bedürfnis nach einer fundamentalen Veränderung des franchise-Konzepts hindeutet.

Zusammenfassung der kontroversen Debatten

Die Diskussionen um die Besetzung von Robert Pattinson zeigen deutlich, wie unterschiedlich die Wahrnehmung der Rolle des James Bond in der Filmindustrie und bei den Fans ist. Während einige Ex-Bond-Girls wie Madeline Smith und Maryam d'Abo die neue Schärfe und Professionalität des Schauspielers schätzen, warten andere wie Martine Beswick und Gloria Hendry auf Veränderungen, die über eine einfache Besetzungsentscheidung hinausgehen. Die Zukunft der 007-Reihe wird zeigen, ob Robert Pattinson die Erwartungen erfüllen kann, die in diese historische Rolle gesetzt werden, und wie sich die Fan-Community auf die neuen Filme einstellt.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Produktion der nächsten Filme entwickeln wird und ob Robert Pattinson die Balance zwischen der klassischen Bond-Charakteristik und modernen Anforderungen findet. Die Meinungen derjenigen, die die Rolle in der Vergangenheit verkörpert haben, bieten dabei einen wertvollen Einblick in die Erwartungen an den Geheimagenten. Die Entscheidung der Produzenten ist eindeutig, doch die Reaktionen der Experten aus der Vergangenheit deuten darauf hin, dass der Weg für den neuen Bond mit Herausforderungen und hohen Erwartungen gepflastert ist.