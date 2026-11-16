RTL WEST-Kinoexperte Parviz Khosrawi bewertet Robert Pattinson als möglichen neuen James Bond. Die Analyse zeigt Hindernisse durch Twilight und Batman Franchises.

Robert Pattinson gilt aktuell als einer der heißesten Kandidaten für die Rolle des 007, doch diese Entwicklung hat RTL WEST -Kinoexperte Parviz Khosrawi zutiefst überrascht. Khosrawi sieht in der möglichen Verpflichtung des Schauspielers eine gewaltige Überraschung für die Filmbranche und die Fans, die ihn primär mit anderen großen Kultfiguren verbinden. Die Diskussion um die Nachfolge von Daniel Craig rückt nun einen Star in den Fokus, dessen Karriere von zwei gigantischen Rollentypen geprägt ist, die kaum mit dem klassischen Image eines britischen Geheimagenten übereinstimmen. Khosrawi betont, dass diese Besetzung eine enorme Gewöhnungssache für das Publikum darstellen würde.

Kritik an der festen Zuordnung von Pattinson

Parviz Khosrawi erklärt offen, warum ihm die Vorstellung von Robert Pattinson als James Bond schwerfällt. Der Experte ist der Ansicht, dass Pattinson in der öffentlichen Wahrnehmung stark auf seine Rolle als Edward Cullen in Twilight festgelegt sei. Zudem präge die Interpretation des Dunklen Räters Batman das Bild des Schauspielers maßgeblich. Khosrawi gibt zu, dass es ihm schwierig fallen würde, Pattinson als James Bond auf der Leinwand wirklich ernst zu nehmen, solange diese starken Assoziationen noch frisch im Gedächtnis der Zuschauer verankert sind. Diese feste Zuordnung stellt laut Khosrawi das größte Hindernis für eine glaubwürdige Transformation in die Rolle des britischen Spions dar.

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Unterschiede zu früheren Bond-Darstellern

Trotz der berechtigten Zweifel räumt Khosrawi ein, dass Robert Pattinson das Potenzial besitzt, der Rolle seinen eigenen unverwechselbaren Stempel aufzudrucken. Eine direkte Vergleichbarkeit mit den Vorgängern in der Rolle des 007 sieht der Experte jedoch als unmöglich an. Weder die Ära von Daniel Craig noch die klassischen Darstellungen durch Sean Connery oder Roger Moore dienen als passender Vergleichsrahmen für Pattinson. Khosrawi stellt sich die Frage, wie der neue Bond aussehen wird: Wird er eine harte, kalte Figur sein oder eher weiche, gefühlvolle Züge tragen? Diese Offenheit macht die potenzielle Besetzung für Khosrawi spannend, auch wenn der Weg dahin steinig erscheint. Die Abweichung von den bisherigen Mustern könnte der Schlüssel zum Erfolg oder zum Misserfolg werden.

Die Verbindung zu Regisseur Denis Villeneuve

Ein möglicher entscheidender Faktor für eine Besetzung von Robert Pattinson ist dessen aktuelle Zusammenarbeit mit Regisseur Denis Villeneuve. Khosrawi verweist auf den kommenden Film Dune: Part Three, bei dem die beiden bereits zusammenarbeiten. Khosrawi vermutet, dass diese intensive Zusammenarbeit auf den langen Dreharbeiten dazu geführt haben könnte, dass sich Pattinson und Villeneuve persönlich gut kennenlernen und Synergien entwickeln konnten. Für den RTL WEST-Experten ist dies die einzige plausible Erklärung dafür, dass der Name von Pattinson in der Debatte um den neuen 007 plötzlich auftauchte. Die persönliche Chemie und das Vertrauen in die schauspielerische Bandbreite könnten dabei eine größere Rolle spielen als die reinen Spekulationen über andere namhafte Stars.

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Herausforderungen durch Franchise-Verpflichtungen

Ein weiterer kritischer Punkt, den Parviz Khosrawi anführt, ist die weiterhin bestehende Bindung von Robert Pattinson an das Batman-Franchise. Die simultaneous Bewältigung von zwei derart aufwendigen und zeitintensiven Filmreihen hält der Experte für eine enorme logistische und kreative Herausforderung. Produktionen wie James Bond sind bekannt für ihre extrem langen Dreharbeitsphasen, was Konflikte mit den Verpflichtungen für DC oder zukünftige Batman-Projekte wahrscheinlicher macht. Khosrawi zweifelt auch daran, dass die gewaltige Popularität von Pattinson automatisch neue Zuschauer für die Bond-Reihe gewinnt. Es bleibt offen, ob die Millionen von Twilight-Fans tatsächlich auch zu Fans der 007-Serie werden oder ob die bestehenden Fans der Spionagereihe den Schauspieler aufgrund seiner Vergangenheit ablehnen.

Fazit: Beweisleistung für Pattinson nötig

Letztlich stellt sich für Parviz Khosrawi die Frage, ob die Popularität von Robert Pattinson tatsächlich ein Vorteil ist oder ein Hindernis darstellt. Ein weniger bekanntes Gesicht hätte laut seiner Einschätzung die Chance geboten, einen James Bond ohne den Ballast früherer großer Rollen zu erschaffen. Bei Pattinson ist das genaue Gegenteil der Fall, da seine Identität stark mit Edward Cullen und Batman verwoben ist. Khosrawi ist sich sicher, dass Robert Pattinson als James Bond erst beweisen müsste, dass er sich von diesen ikonischen Kultrollen lösen kann. Erst diese erfolgreiche Ablösung würde die Überraschung in ein positives Erlebnis für das Kino verwandeln, andernfalls bleibt die Rolle eine große Unbekannte mit vielen offenen Fragen.