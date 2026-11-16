Robert Pattinson als neuer James Bond bestätigt: Historie aller Darsteller

Robert Pattinson wird die ikonische Rolle des 007 übernehmen. Ein vollständiger Überblick über alle sechs bisherigen James-Bond-Darsteller und deren Filme seit 1962.

Die langjährige Suche nach dem Nachfolger für Daniel Craig ist offiziell beendet. Der US-amerikanische Schauspieler Robert Pattinson hat das Rennen um die prestigeträchtige Rolle des britischen Geheimagenten James Bond gewonnen. Damit steht fest, wer den Agenten 007 in den kommenden Filmproduktionen verkörpern wird. Diese Entscheidung markiert einen neuen Abschnitt in der fast sechzigjährigen Geschichte der berühmten Spionagereihe.

Geschichte der Bond-Darsteller seit 1962

Die filmische Karriere des Geheimdienstlers begann im Jahr 1962 mit Sir Sean Connery, der als erster Schauspieler die Hauptrolle in dem Film "007 jagt Dr. No" übernahm. Connery etablierte die ikonische Figur und spielte in mehreren Produktionen der Firma Eon. Im Jahr 1983 trat er noch einmal außerhalb dieser offiziellen Reihe in dem Film "Sag niemals nie" als Bond auf. Nach seinem kurzen Comeback im Jahr 1971 war er eine feste Größe in der Reihe.

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Nach dem Abgang von Sean Connery folgte George Lazenby, der jedoch nur in einem einzigen Film die Rolle übernahm. Sein Auftritt im Jahr 1969 in dem Film "Im Geheimdienst Ihrer Majestät" blieb sein einziger Einsatz als 007 im Kino. Es folgten Jahre der Unsicherheit, bis Roger Moore die Lizenz zum Töten übernahm und die Rolle für ein Dekade definierte. Moore brachte einen leichteren, humorvolleren Touch in die Figur.

Die Ära von Roger Moore endete, und Timothy Dalton übernahm die Rolle in den späten 1980er Jahren. Er war 1987 in dem Film "Der Hauch des Todes" und 1989 in "Lizenz zum Töten" als James Bond zu sehen. Dalton legte einen schwereren, realistischeren Fokus auf den Charakter, was die Länge seiner Amtszeit jedoch begrenzte. Es folgte eine neue Übergangsphase, die Pierce Brosnan den Weg ebnete.

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Die Ära von Pierce Brosnan und Folgen

In den 1990er Jahren wurde Pierce Brosnan das neue Gesicht der Filmreihe. Er übernahm die Rolle des James Bond vier Mal und prägte die Franchise-Ära der späten 90er und frühen 2000er Jahre maßgeblich. Seine Darstellung war kommerziell äußerst erfolgreich und festigte den Status der Filme als globale Blockbuster. Nach ihm gab es einen weiteren bedeutenden Darsteller, der die Liste der Hauptdarsteller vervollständigte.

Bisher haben insgesamt sechs verschiedene Schauspieler dem Titelhelden James Bond ihr Gesicht geliehen und ihn auf der Leinwand zum Leben erweckt. Diese sechs Akteure haben die Geschichte des britischen Spions über fünfzig Jahre hinweg definiert. Die Palette der Darstellungen reichte vom klassischen Gentleman-Spion bis hin zu einem raueren, moderneren Agenten. Jeder Schauspieler hinterließ dabei seinen eigenen unverwechselbaren Stempel auf die Figur.

Robert Pattinson übernimmt das Erbe

Robert Pattinson hat sich durchgesetzt und wird nun die ikonische Rolle des Agenten 007 übernehmen. Diese Auswahl beendet eine lange Phase der Spekulationen über den möglichen Nachfolger. Pattinson bringt eine neue Dynamik in die Rolle, die von einer jüngeren Generation von Fans erwartet wird. Die Produktionsfirma Eon hat sich für ihn entschieden, um die Reihe für die nächste Zeit zu sichern.

Die Bekanntgabe von Robert Pattinson als neuen James Bond markiert einen historischen Wendepunkt für die Filmreihe. Es ist das erste Mal seit vielen Jahren, dass ein neuer Darsteller offiziell bestätigt wurde, ohne dass vorherige Unsicherheit im Raum stand. Fans und Kritiker beobachten nun gespannt, wie er die komplexen Aufgaben des Agenten lösen wird. Die Produktion des kommenden Films wird voraussichtlich in naher Zukunft starten.