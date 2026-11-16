Robert Pattinson als neuer James Bond: Historie der 007-Darsteller

Robert Pattinson folgt in die Rolle des 007. Wir beleuchten die Karrieren von Sean Connery bis Daniel Craig und analysieren die Entwicklung des Agenten.

Robert Pattinson übernimmt die ikonische Rolle des britischen Geheimagenten James Bond und prägt damit einen neuen Meilenstein in der Filmgeschichte der Agentenserie. Er folgt sechs vorangegangenen Schauspielern, die den Agenten 007 zuvor auf der Leinwand verkörpert haben. Die Vorstellung von Pattinson markiert den Beginn einer neuen Ära für die langlebige Filmreihe, die seit 1962 ein fester Bestandteil der Popkultur ist. Die Entscheidung der Produzenten fällt auf einen Schauspieler, der bereits durch andere bedeutende Filmrollen anerkannt ist.

Schöpfer der 007-Ikone Sean Connery

Sean Connery gilt als der Schauspieler, der die Figur James Bond wie kein anderer definiert hat und sie zur weltweiten Ikone erhob. Mit dem Film "James Bond - 007 jagt Dr. No" aus dem Jahr 1962 wurde der bis dato kaum bekannte Schotte zum internationalen Star. Sein Nachfolger "Liebesgrüße aus Moskau" im Jahr 1963 wird bis heute als das Inbegriff des Spionage-Thrillers angesehen. Connery verkörperte einen charmanten, lässigen und gefährlichen Agenten, eine Mischung, an der sich alle späteren Darsteller messen lassen mussten. Sein Auftritt in "Goldfinger" von 1964 mit dem legendären Aston Martin DB5 diente als Blaupause für die gesamte weitere Entwicklung der Reihe. Nach insgesamt fünf Filmen fühlte sich Connery von der Hype-Wellen übergelaufen und zog sich vorerst zurück. Für "Diamantenfieber" im Jahr 1971 ließ er sich jedoch zu einem Comeback überreden. 1983 kehrte er ein weiteres Mal als Bond zurück und drehte zum Ärger des Produzenten Albert R. "Cubby" Broccoli die Konkurrenzproduktion "Sag niemals nie", ein Remake von "Feuerball".

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Einzigartige Karriere von George Lazenby

George Lazenby, ein Australier, übernahm die Rolle des 007 gänzlich ohne vorherige schauspielerische Erfahrung. Vor seiner Casting-Erfolgsgeschichte hatte er ausschließlich als Model und in Werbespots vor der Kamera gestanden. Die Macher überzeugte er mit seiner starken physischen Präsenz und seinem Selbstbewusstsein. Als erster James Bond zeigte Lazenby sich verletzlich und ging sogar eine Ehe ein, was bei damaligen Zuschauern auf Ablehnung stieß. Heute gilt sein einziger Film "Im Geheimdienst Ihrer Majestät" als einer der besten der Reihe. Häufig wird fälschlicherweise behauptet, er sei gefeuert worden. Der damals 30-Jährige, der für seine Leistung als bester Nachwuchsdarsteller für einen Golden Globe nominiert wurde, lehnte einen weiteren Vertrag eigenständig ab. Er war überzeugt, dass die Figur keine Zukunft habe, und wollte sich nicht festlegen. Heute, mit 87 Jahren, bereut er diese Entscheidung.

Der elegante Gentleman Roger Moore

Roger Moore verkörperte den britischen Geheimagenten in sieben Filmen der Kinoreihe und prägte die Figur mit einem einzigartigen Stil. Zuvor war er einem breiten Fernsehpublikum durch Serien wie "Simon Templar" und "Die Zwei" bereits ein Begriff. Er entschied sich bewusst dafür, James Bond anders darzustellen als seinen Vorgänger Connery. Statt eines harten Killers spielte er einen eleganten, ironischen Gentleman-Agenten, wobei seine hochgezogene Augenbraube zu einem unverkennbaren Markenzeichen wurde. Die Filme dieser Ära setzten auf trockenen Humor, viel Sex und alberne Gags. In "Moonraker - Streng geheim" aus dem Jahr 1979 flog Bond sogar ins All, um dort in der Schwerelosigkeit mit seiner Partnerin zu landen. Bei seinem Debüt "Leben und sterben lassen" im Jahr 1973 war Moore bereits 45 Jahre alt. Sein letzter Auftritt "Im Angesicht des Todes" erfolgte 1985, als er 57 Jahre alt war.

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Seriöser Ansatz und Rechtsstreit bei Timothy Dalton

Timothy Dalton, ein Schauspieler mit fundierter Theater- und Shakespeare-Erfahrung, gilt für viele Kritiker und Fans als der beste Interpret der Rolle. Nach der gagreichen Ära von Roger Moore brachte er die Figur wieder auf eine ernste Ebene zurück. Sein James Bond war der Romanfigur von Ian Fleming näher als je zuvor: hart und kompromisslos. Der Film "Der Hauch des Todes" aus dem Jahr 1987 wird als klassischer Agentenfilm gewürdigt. Der brutale Rachethriller "Lizenz zum Töten" von 1989 war damals umstritten, wird heute jedoch als Wegbereiter der Daniel-Craig-Ära anerkannt, da er seiner Zeit weit voraus war. Ein dritter Kinofilm mit Dalton kam aufgrund eines komplizierten Rechtsstreits, der die weitere Produktion der Reihe vorerst stoppte, nie zustande. Nach Jahren des Wartens gab Dalton die Rolle schließlich ab.

Der Comeback-Klassiker Pierce Brosnan

Pierce Brosnan stand bereits 1986 als neuer James Bond fest, doch eine Vertragsklausel für die TV-Serie "Remington Steele" verhinderte den Einstieg in letzter Minute. Acht Jahre später klappte die Besetzung doch noch. Sein Debüt "GoldenEye" aus dem Jahr 1995 gilt bis heute als Klassiker der Reihe. Mit Brosnan kehrte mehr Humor zurück, und erstmals seit 30 Jahren fuhr Bond wieder einen Aston Martin DB5. Sein vierter Film "Stirb an einem anderen Tag" aus dem Jahr 2002 spaltete die Meinungen der Zuschauer. Grund dafür waren alberne Actionszenen mit vielen Spezialeffekten und ein unsichtbares Auto. Anschließend wagten die Produzenten einen Neustart der Reihe, dieser erfolgte jedoch ohne die Mitwirkung von Brosnan.

Langlebigkeit und Abschied von Daniel Craig

Daniel Craig wurde bei seiner Vorstellung anfangs skeptisch beäugt und war sogar Ziel einer intensiven Internetkampagne. Diese Haltung änderte sich abrupt, als er in den ersten Szenen von "Casino Royale" im Jahr 2006 zu sehen war. Der Film zeigte den ersten Einsatz von Bond und überzeugte sowohl Kritiker als auch das Publikum. Craigs Interpretation war rau, sehr körperlich und verwundbar. Obwohl er nur fünf Filme drehte, war er die längste Zeit am Stück Bond, insgesamt 15 Jahre ab seiner Vorstellung. Der Film "Skyfall" aus dem Jahr 2012 spielte als erster Bond-Film mehr als eine Milliarde US-Dollar ein. Nach seinem vierten Film "Spectre" im Jahr 2015 sah alles nach einem Abschied aus. Doch Craig drehte noch "Keine Zeit zu sterben" im Jahr 2021. Dass Bond im Film ironischerweise genau das erlebte, ging vielen Zuschauern zu weit.