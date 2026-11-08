Robert Pattinson im Casting-Bewerb für James Bond Nachfolger

Robert Pattinson hat laut Quellen bei den Probeaufnahmen für die Rolle von James Bond vorgesprochen. Die Suche nach Daniel Craigs Nachfolger unter Amazon-Kontrolle geht weiter.

Robert Pattinson ist offiziell als Kandidat für die Rolle des internationalen Geheimagenten James Bond im Gespräch. Mehrere Informanten bestätigten gegenüber dem Branchenmagazin The Hollywood Reporter, dass der Schauspieler an den Probeaufnahmen für die Nachfolge von Daniel Craig teilgenommen hat. Diese Entwicklung gilt in Hollywood als überraschend, da die Produzenten bisher selten auf einen Star von Pattinsons internationalem Renommee zurückgriffen. Der 40-jährige Darsteller gilt längst als feste Größe in der ersten Liga des Filmgeschäfts und ist durch seine Interpretation von Bruce Wayne das Hauptgesicht der aktuellen Batman -Reihe.

Die entscheidenden Vorsprechen fanden am Wochenende des 24. Oktober statt. An der Stelle des britischen Agenten 007, der für seine Lizenz zum Töten bekannt ist, bewarben sich mehrere namhafte Kollegen. Neben Pattinson traten auch Callum Turner, Jack Lowden und Josh O'Connor zur Verfügung. Alle drei Schauspieler sind wie Pattinson 36 Jahre alt und werden als ernstzunehmende Konkurrenten gehandelt.

Also read Gerücht: Robert Pattinson möglicher Nachfolger als James Bond

Konkurrenz und historische Verbindungen im Casting

Die Auswahl für die neue Bond-Identität ist besonders eng und hochkarätig. Zuvor hatte der Branchenberichterstatter berichtet, dass insgesamt vier, möglicherweise sogar fünf Schauspieler in der engsten Vorauswahl stehen. Ein weiterer potenzieller Kandidat ist Nicholas Hoult, der ebenfalls 36 Jahre alt ist. Interessanterweise kennen sich Pattinson und Hoult bereits aus einem anderen großen Casting-Wettbewerb. Beide gehörten zu den letzten Anwärtern, als die Produzenten nach dem Nachfolger für den Batman aus dem Jahr 2023 suchten. In diesem Prozess setzte sich Robert Pattinson schließlich durch.

Die Probeaufnahmen für den neuen Geheimagenten sollen nicht an einem abgelegenen Ort, sondern direkt am Drehort des aktuellen Kinoprojekts von Pattinson stattgefunden haben. Der Schauspieler dreht aktuell in London den Film The Batman Part II. Diese räumliche Nähe erleichterte die Organisation der Terminschedule für die Bond-Produzenten erheblich. Die Logistiker konnten die Probeaufnahmen nahtlos in die bereits bestehenden Dreharbeiten für den Superhelden-Film integrieren, ohne den laufenden Produktionsrhythmus zu unterbrechen.

Advertisement

Amazon übernimmt die Kontrolle über die Bond-Rechte

Die Suche nach dem neuen 007 findet unter veränderten strukturellen Bedingungen statt. Zum ersten Mal in der Filmgeschichte entsteht ein James-Bond-Film unter der direkten Kontrolle des Technologie- und Streaming-Riesen Amazon. Das Unternehmen übernahm im Februar 2025 die kreativen Rechte an der langlebigen Filmreihe von der Familie Broccoli. Diese historische Machtübernahme hat die Dynamik des Castings beeinflusst. Amazon selbst äußerte sich nicht zu den spezifischen angeblichen Probeaufnahmen mit Robert Pattinson oder den anderen Kandidaten.

Die Entscheidung über die finale Besetzung liegt nun bei der neu eingeführten Führung der Franchise. Die Unsicherheit darüber, ob Robert Pattinson tatsächlich die Rolle erhält, trägt zur öffentlichen Aufmerksamkeit bei. Allein die Vorstellung, dass der populäre Batman-Schauspieler seine charakteristische Härte und Intensität auf die Figur des britischen Spions übertragen könnte, hat viele Filmfans elektrisiert. Die Spannung zwischen der etablierten Identität als Bruce Wayne und der potenziellen Rolle als 007 agenturisiert die medialen Debatten.

Karriere-Check und Tenet Parallele

Für Robert Pattinson wäre die Rolle des James Bond der nächste gewaltige Schritt in einer Karriere, die längst über den Ruhm seiner Twilight-Ära hinausgewachsen ist. Kritiker und Fans ziehen derzeit Parallelen zu seinem Engagement in Christopher Nolan's Science-Fiction-Thriller Tenet, der im Jahr 2020 veröffentlicht wurde. In diesem Film agierte Pattinson im Maßanzug mitten in einer Welt aus Agenten, Geheimnissen und spektakulären Einsätzen. Diese Darstellung bekam im Kontext der aktuellen Bond-Gerüchte plötzlich eine ganz neue Bedeutung.

Viele Beobachter empfinden seine Rolle in Tenet fast wie ein fünf Jahre zu frühes Vorsprechen für die James-Bond-Identität. Die Themensetzung, die Kostüme und die Atmosphäre in Nolan's Werk ähneln den archetypischen Elementen eines Spionagethrillers. Diese historische Performance stärkt die Argumentation der Produzenten, einen Schauspieler zu wählen, der bereits beweisen kann, wie er eine komplexe, intelligente Figur in einem hochproduzierten Blockbuster trägt. Ob diese Parallele ausschlaggebend ist, bleibt abzuwarten.

Advertisement

Offenes Ende und mediale expectations

Die finale Entscheidung über den Nachfolger von Daniel Craig ist damit noch offen. Die Informationen deuten darauf hin, dass Robert Pattinson eine der stärksten Optionen ist, aber keine Garantie für den Zuschlag besteht. Die Produzenten stehen unter Druck, eine Wahl zu treffen, die sowohl die Fans der klassischen 007-Ära als auch die neue Generation anspricht. Die Übernahmen durch Amazon bringen zusätzliche kommerzielle Erwartungen mit sich.

Solange keine offizielle Bestätigung vorliegt, bleibt die Spekulation das dominierende Element der Berichterstattung. Die Kombination aus dem großen Namen Robert Pattinson, der neuen Eigentümerschaft durch Amazon und der engen Konkurrenz durch Turner, Lowden, O'Connor und Hoult macht diesen Besetzungsprozess zu einem der spannendsten Events im internationalen Kinojahr. Die Antwort wird zeigen, ob die Lizenz zum Töten an den Batman-Darsteller gehen wird oder ob die Produzenten einen anderen Weg wählen.