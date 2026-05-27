Robert Pattinson in Primetime: Ein kritischer Blick auf To Catch A Predator

Der erste Trailer zu Primetime ist raus, und er wirft einen interessanten Blick auf die True-Crime-Reihe To Catch A Predator. In dem Film schlüpft Robert Pattinson in die Rolle des TV-Moderators Chris Hansen, dessen Sendung Anfang der 2000er-Jahre hohe Wellen schlug. Der Film wirft einen kritischen Blick auf die Sendung und ihre Kritikpunkte.

Pascal liebt das Kino von Vertigo bis Daniel, der Zauberer. Allergisch reagiert er allerdings auf Jump Scares, Popcornraschler und den Irrglauben, Joker wäre gelungen. In Primetime schlüpft Robert Pattinson in die Rolle des TV-Moderators Chris Hansen , dessen Sendung To Catch A Predator Anfang der 2000er-Jahre hohe Wellen schlug.

Nun gibt's den ersten Trailer. In Deutschland war die True-Crime-Reihe To Catch A Predator zwar nie im Fernsehen zu sehen, doch das Format sollte die TV-Landschaft nachhaltig prägen und eine regelrechte Welle an ähnlich gelagerten bis hin zu offensichtlichen Nachahmerprojekten losbrechen - von Catfish bis Tatort Internet. Worin die Faszination der Sendung lag, liegt auf der Hand: Als Zuschauer wurde man Zeuge davon, wie Menschen scheinbar ihre dunkelsten Abgründe offenbaren.

In To Catch A Predator ging es darum, mutmaßliche Sexualstraftäter zu überführen, die glaubten, sich mit Minderjährigen zu treffen. Moderiert wurde das Format vom Journalisten Chris Hansen, der durch den enormen Erfolg der Sendung zu einer der bekanntesten TV-Persönlichkeiten der USA aufstieg. Der erste Trailer zu Primetime verrät zwar noch nicht allzu viel über das Projekt, macht aber bereits deutlich, dass hier ein spannender Film auf uns zukommen könnte.

Nicht nur, weil mit Pattinson einer der interessantesten Schauspieler seiner Generation die Hauptrolle übernimmt, sondern auch, weil hinter dem Film das Studio A24 steht, das zuletzt bereits für den gefeierten Hit (Some Kind Of Heaven) verantwortlich war. Besonders interessant dürfte dabei werden, welche Haltung der Film gegenüber Chris Hansen und To Catch A Predator einnimmt. Denn so populär das Format auch gewesen sein mag, so massiv fiel zugleich die Kritik daran aus.

Schließlich wurden gezielt Situationen konstruiert, um Männer in eine Falle zu locken. Kritiker bemängelten außerdem die problematische Vermischung aus Unterhaltung, Selbstjustiz und fehlender journalistischer Distanz seitens Hansen.

Zudem vermittelte die Sendung den Eindruck, Kindesmissbrauch gehe vor allem von Fremdtätern aus - eine Annahme, die statistisch klar widerlegt werden kann. Der Film Primetime wirft genau diesen kritischen Blick auf Chris Hansen und To Catch A Predator. Den Trailer dazu könnt ihr euch nachfolgend anschauen





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