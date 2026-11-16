Amazon MGM Studios bestätigt Robert Pattinson als neuen 007. Die Ära des 40-Jährigen beginnt unter Regie von Denis Villeneuve.

Amazon MGM Studios hat die langjährige Suche nach dem Nachfolger von Daniel Craig offiziell beendet. Der vierzigjährige US-amerikanische Schauspieler Robert Pattinson wird die ikonische Rolle des britischen Geheimagenten James Bond übernehmen. Diese Entscheidung markiert den Start einer völlig neuen Phase in der Geschichte der Filmreihe, die seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Franchises des Kinos gehört.

Nachfolger-Suche und Kandidatenfeld

Die öffentliche Spezulation über den nächsten 007 hatte über Monate an Intensität gewonnen. Unter den Favoriten für die prestigeträchtige Position befanden sich unter anderem Callum Turner, Jack Lowden und Josh O'Connor. Nicholas Hoult wurde jüngst gemeinsam mit Pattinson als einer der anonymen Kandidaten identifiziert. Die offizielle Bestätigung durch das Studio beendet nun die Unsicherheit und stellt Pattinson klar als den neuen Inhaber der Lizenz in den Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit.

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Neue Ära unter Denis Villeneuve

Die Besetzung von Pattinson ist nicht nur ein Wechsel der Schauspielerrolle, sondern signalisiert einen grundlegenden Wandel in der Produktion. Es handelt sich um den ersten James-Bond-Film, der von Amazon MGM Studios produziert wird. Zudem wird der kanadische Regisseur Denis Villeneuve die Regie über den ersten Auftritt des neuen Agenten übernehmen. Diese Kombination aus neuem Studiochef und neuem Filmemacher definiert den Beginn einer unverwechselbaren neuen Ära für das Franchise.

Ungewöhnliches Profil des neuen 007

Pattinson bringt ein Profil mit, das von den bisherigen Standardkriterien abweicht. Mit vierzig Jahren ist er älter als sein Vorgänger und verfügt bereits über umfangreiche Erfahrungen in großen Filmreihen. Seine Rollen als Batman in der DC-Universums-Adaption sowie seine Auftritte in den Franchises Twilight und Harry Potter sind historisch dokumentiert. Bisher galten derartige Vorerfahrungen in anderen Popkultur-Imperien oft als Ausschlusskriterien für die MI6-Agentenrolle.

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Produzentenwechsel und Rollenverständnis

Hinter den Kulissen hat sich ebenfalls eine Strukturveränderung ergeben. Die langjährigen verantwortlichen Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson sind nicht mehr länger für das gesamte Franchise verantwortlich. Diese Änderung im Managementkontext ermöglichte es, mit Pattinson einen Schauspieler zu verpflichten, der ein völlig neues Wesen in die Figur einbringt. Das Studio betrachtet dies als Chance, die mythologische Figur James Bond für ein modernes Publikum neu zu interpretieren.

Reaktion des Schauspielers

Robert Pattinson hat seine Zustimmung zur Rolle öffentlich erklärt und seine Begeisterung über das Vertrauen des Studios zum Ausdruck gebracht. Er bezeichnete James Bond als eine der legendärsten Figuren der Filmgeschichte. Für ihn ist die Übernahme der 007-Rolle die Ehre seines Lebens. Er dankte Denis Villeneuve, Amy Pascal, David Heyman und Tanya Lapointe sowie allen Verantwortlichen bei Amazon MGM Studios für das entgegengebrachte Vertrauen.