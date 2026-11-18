Amazon MGM bestätigt Robert Pattinson als neuen 007. Jeff Bezos erklärt die Casting-Entscheidun g und nennt die fünf britischen Finalisten für die Rolle des Geheimagenten.

Die lange phase der Spekulationen um die Nachfolge von Daniel Craig (58) als James Bond ist endgültig beendet. Amazon MGM hat am Montag, dem 16. November, offiziell bekannt gegeben, dass der britische Schauspieler Robert Pattinson (40) die ikonische Rolle des Geheimagenten übernimmt. Diese Entscheidung markiert einen neuen Kapitel in der Geschichte der Filmreihe, da Pattinson nicht als unbekannter Newcomer, sondern als etablierter Hollywood-Star ausgewählt wurde, der bereits durch die Twilight-Saga und seine Darstellung des Batman internationalen Ruhm erlangt hat.

Jeff Bezos offenbart Rolle beim Casting-Prozess

Amazon-Gründer Jeff Bezos (62) hat auf der Semafor-Konferenz mit dem Titel "Silicon Valley & The World" detaillierte Einblicke in den Entscheidungsprozess gegeben. Bezos, der persönlich eine maßgebliche Rolle bei der Suche nach dem neuen 007 spielte, bestätigte, dass er eng in die Besetzung involviert war. Seine Beteiligung war dabei durchaus vorbelastet, da Pattinson bereits seit Längerem zum sozialen Umfeld des Milliardärs und seiner Ehefrau Lauren Sánchez gehört. So war der Schauspieler im Jahr 2023 sogar als Gast zur Verlobungsfeier von Bezos und Sánchez eingeladen gewesen. Diese persönliche Verbindung könnte die Dynamik im Casting-Tisch beeinflusst haben, auch wenn Bezos betonte, dass die fachliche Eignung im Vordergrund stand.

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Hürden durch bestehenden Ruhm und fünf Finalisten

Paradoxerweise stellte Pattinsons bestehender Erfolg ein zunächst ungelöstes Problem für die Produzenten dar. Traditionell gilt die Rolle des James Bond als Sprungbrett, das unbekannte Talente zum Weltruhm führt. Da Pattinson als Edward Cullen und als Batman bereits ein globaler Superstar ist, gab es interne Bedenken, ob er noch die passende Dynamik in die Rolle bringen würde. Jeff Bezos räumte ein, dass das Team zunächst "leicht voreingenommen" gegen ihn war und kurzzeitig erwog, einen Unbekannten zu engagieren. In der engen Endrunde standen fünf britische Schauspieler zur Debatte: Neben Robert Pattinson galten auch Nicholas Hoult, Jack Lowden, Josh O'Connor und Callum Turner als starke Kandidaten.

Intensive Screentests mit Denis Villeneuve

Der Prozess der finalen Auswahl erforderte umfangreiche Probeaufnahmen, um die Eignung der Kandidaten zu testen. Jeder der fünf Finalisten drehte drei spezifische Szenen, wobei er echtes Kostüm trug, auf authentischen Sets agierte und mit erfahrenen Anspielpartnern zusammenarbeitete. Robert Pattinson war diesem Prozess erst spät hinzugefügt worden. Laut Angaben des "Hollywood Reporter" fand sein Testimonial am Wochenende um den 24. Oktober in London statt, wo er gerade an den Dreharbeiten zu "The Batman Part II" beteiligt war. Die Zusammenarbeit mit Regisseur Denis Villeneuve (59) fiel dabei leicht, da die beiden bereits von den Dreharbeiten zu "Dune: Part Three" kennen, das im Dezember in die Kinos kommen wird.

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Entscheidungsfaktor Talent und persönliche Überzeugung

Die finale Entscheidung fiel an einem Freitag in Absprache mit der Führungsspitze von Amazon MGM, den Produzenten Amy Pascal und David Heyman sowie Regisseur Denis Villeneuve. Bezos lobte Pattinsons Leistung nach den Probeaufnahmen ausdrücklich. Er beschrieb die Darstellung des Schauspielers als etwas "Besonderes" und erklärte, dass es für ihn und die anderen Verantwortlichen keinen Zweifel mehr gab. Villeneuve soll dem Schauspieler die gute Nachricht bereits am Sonntag, vor der offiziellen Veröffentlichung, persönlich überbracht haben. Bezos fasste die einstimmige Meinung der Entscheidungsträger mit den Worten zusammen: "Es war so offensichtlich, dass er James Bond ist."

Einfluss von Lauren Sánchez auf die Besetzung

Neben der fachlichen Eignung spielt auch die persönliche Empfehlung innerhalb des engeren Umfelds eine Rolle. Berichte des "Mirror" deuten darauf hin, dass Lauren Sánchez (56) bereits seit Jahren ein Fan von Robert Pattinson ist. Sie soll nicht nur positive Worte in die Runde der mächtigen Hollywood-Entscheider eingebracht haben, sondern ihre Überzeugung von der Eignung des Schauspielers bereits vor den offiziellen Prozessen geäußert haben. Diese interne Unterstützung könnte dazu beigetragen haben, dass Pattinson trotz seiner großen Bekanntheit den finalen Zuschlag erhielt und nun die Nachfolge des langjährigen Interpreten Daniel Craig antritt.