Amazon Studios bestätigt Robert Pattinson als neuen James-Bond-Darsteller. Die Besetzung löst massive Internet-Diskussionen aus. Kritiker sehen ihn als zu etabliert.

Die Filmwelt steht vor einer historischen Zäsur, wenn es um die Besetzung einer der ikonischsten Rollen des Kinos geht. Amazon Studios hat gestern offiziell verkündet, dass Robert Pattinson die Nachfolge als James Bond antritt. Diese Meldung markiert den Beginn einer neuen Ära für die Agentenreihe, die erst sechs Schauspieler - und mit David Niven sieben, wenn man den inoffiziellen Darsteller mitzählt - die Lizenz zum Töten auf der Leinwand erteilt hatte. Seit der Bekanntgabe gestern ist das Casting das dominierende Thema im popkulturellen Raum und löst weltweit intensive Debatten aus.

Reaktionen im Internet auf die Besetzung

Die Reaktionen in den sozialen Medien und im Web sind gespalten und vielfältig. Während viele Fans des britischen Schauspielers auf seine Darstellung in Christopher Nolans Sci-Fi-Thriller verweisen, sehen andere das Casting mit großer Skepsis. Pattinson zeigte dort eine lässige Seite, die bereits bei der Premiere mit der Rolle des Agenten verglichen wurde. Für Befürworter gilt diese Rolle als heimliche Bewerbung, die ihn für den Geheimdienst der Königin qualifiziert. Die Begeisterung basiert auf der Überzeugung, dass er die nötige Tiefe mitbringt, um Bond glaubhaft zum Leben zu erwecken.

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Andererseits äußern Kritiker ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Machbarkeit. Es wird argumentiert, dass Robert Pattinson zu bekannt sei, um in die Rolle des neu eingeführten Geheimagenten zu wachsen. Bereits mit der ikonischen Figur des Batman habe er ein etabliertes Image besetzt, was das Risiko für Überraschungen minimiere. Die Kritik lautet, dass die Besetzung eine enttäuschend einfallslose Entscheidung sei, bei der Amazon auf Nummer sicher gehen wolle. Man müsse fragen, ob es wirklich an Schauspielern mangele, die nur dieselbe Handvoll Männer für jede Kultfigur brauchen.

Kritik an Amazon und risikoscheuer Strategie

Zentrale Kritikpunkte betreffen auch den Produktionskonzern Amazon Studios. Es wird behauptet, dass Pattinson zu viel kulturellen Ballast mitbringe. Traditionell sollten Bond-Darsteller relativ unbeschriebene Blätter sein, die erst durch die Rolle geprägt werden. Der Vorwurf lautet, dass die Wahl eines etablierten Filmstars, den das Publikum seit einer Dekade kennt, wie eine faule und risikoscheue Entscheidung wirke. Solche strategischen Überlegungen hätten von der früheren Produktionsfirma Eon Productions unter Albert und Barbara Broccoli nie stattgefunden.

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Auch der Schauspieler Nicholas Hoult wird in den Diskussionen erwähnt, da er im Rennen für die Rolle war. Durch die heutige Bekanntgabe hat er nicht nur die Rollen des Batman und Superman, sondern auch die des Agenten Ihrer Majestät verloren. Einige Kommentare deuten darauf hin, dass diese Serie von entgangenen Chancen für Hoult belastend sein könnte. Die Debatte dreht sich somit nicht nur um Pattinson, sondern auch um die verpassten Möglichkeiten anderer talentierter Schauspieler.

Historische Vergleiche und kulturelle Einordnung

Viele Beobachter stellen Parallelen zur Geschichte des Blockbuster-Kinos her. Robert Pattinson wird von einigen als ultimative Nemesis des Snyderverse wahrgenommen. Er nahm Ben Affleck den Film als Batman und nun auch Henry Cavill den Traum von der James-Bond-Rolle. Einige Kommentatoren sehen darin ein schicksalhaftes Muster, da Pattinson geboren wurde, um das Leben der Snyder-Fans zu versauern, indem er diese Schlüsselrollen übernahm.

Dennoch gibt es auch positive historische Analogien. Eine Meinung stellt Pattinsons Dualität als Batman und James Bond als echtes Pendant zu Harrison Ford dar. Harrison Ford verkörperte Han Solo und Indiana Jones, was ihn zu einem wahren Filmstar machte. Die Kombination aus diesen beiden größten Helden Amerikas und Großbritanniens könnte für Pattinson ähnliche langfristige Auswirkungen haben. Die Vorhersage lautet, dass er sich in kommenden Jahrzehnten durch verrückte Indie-Filme behaupten wird, um nicht für immer durch diese großen Rollen definiert zu werden.