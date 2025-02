Robert Pattinson kündigt Beginn der Dreharbeiten für „The Batman Part II“ an

Der Schauspieler Robert Pattinson enthüllte auf dem roten Teppich seines neuen Films, dass die Dreharbeiten zur Fortsetzung von „The Batman“ Ende 2025 beginnen werden. Der Kinostart ist für den 1. Oktober 2027 geplant. Die Verzögerung wurde auf die umfangreichen Planungen für das neu strukturierte DC-Universum zurückgeführt.

Schauspieler Robert Pattinson (38) hat auf dem roten Teppich seiner neuesten Veröffentlichung „Mickey 17“ verraten, dass die Dreharbeiten zur Fortsetzung von „The Batman“ Ende 2025 beginnen sollen. Bei der Premiere in seiner Heimatstadt London erklärte der Schauspieler gegenüber Deadline, dass noch nichts gedreht wurde und fügte hinzu: „Alles fühlt sich so lange her an, da COVID einfach drei Jahre ausgelöscht hat.

“ Bei Details zum Plot hielt sich Robert bedeckt, versicherte aber: „Es ist cool, wirklich cool.“ Der Kinostart von „The Batman Part II“ ist aktuell für den 1. Oktober 2027 geplant. Die Verzögerung des Projekts ist hauptsächlich auf die umfassenden Planungen um das DC-Universum zurückzuführen, das von James Gunn (58) neu strukturiert wird. Ursprünglich war der Kinostart der Fortsetzung für Oktober 2026 geplant, bevor Warner Bros. den Termin um ein Jahr nach hinten verschob. Regisseur Matt Reeves (58) und Co-Autor Mattson Tomlin sind erneut an Bord, und Stamm-Darsteller wie Colin Farrell (48) als Pinguin, Andy Serkis als Alfred und Jeffrey Wright (59) als James Gordon sollen ebenfalls zurückkehren. Der erste Film von 2022 war ein weltweiter Erfolg und spielte 772 Millionen Dollar ein. Robert Pattinson ist privat für seine Zurückhaltung bekannt und spricht selten über Persönliches. Trotzdem hat er sich immer wieder als vielseitiger Schauspieler bewiesen, der sowohl Blockbuster als auch anspruchsvolle Indie-Produktionen wie „The Lighthouse“ meistert. Der britische Star wuchs in London auf und ist für seinen charakteristischen trockenen Humor bekannt, den er auch während seiner Interviews immer wieder einbringt. Seine düstere, introspektive Darstellung von Bruce Wayne begeisterte in den letzten Jahren sowohl alte Fans als auch neue Zuschauer. Damit wurde er zu einem festen Bestandteil des DC-Universums





promiflash / 🏆 112. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

ROBERT PATTINSON THE BATMAN PART II Dreharbeiten DC-Universum Kinostart

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Robert Pattinson: Sein Baby mit Suki Waterhouse riecht 'nicht wie andere'Robert Pattinson ist vernarrt in seine Tochter - und besonders in ihren Geruch. 'Mein Baby riecht unglaublich', schwärmt der Schauspieler.

Weiterlesen »

Robert Pattinson verteidigt Twilight-SagaRobert Pattinson, bekannt für seine Rolle als Edward Cullen in der Twilight-Saga, hat sich in einem Interview zu den Kontroversen rund um das Franchise geäußert. Er findet es verrückt, dass Fans die Saga nach 20 Jahren immer noch negativ empfinden und verteidigt die Produktion.

Weiterlesen »

Der abgefahrenste Sci-Fi-Film des Jahres: Neuer Trailer schickt Robert Pattinson mehrmals in den TodDieses Jahr erwarten uns einige spannende Science-Fiction-Filme auf der großen Leinwand. Den Anfang macht der eigenwillige Mickey 17 mit Robert Pattinson in der Hauptrolle.

Weiterlesen »

Mickey 17: Bong Joon-ho und Robert Pattinson versprechen Sci-Fi-GeniestreichDer neue Trailer zu „Mickey 17“ zeigt auf beeindruckende Weise, warum der Film zu den heißesten Sci-Fi-Blockbustern des Jahres zählt. Regisseur Bong Joon-ho und Hauptdarsteller Robert Pattinson präsentieren eine spannende Geschichte, die zugleich satirische Gesellschaftskritik mit massentauglicher Unterhaltung verbindet.

Weiterlesen »

Robert Pattinson stand kurz vor Karriere-Aus – 'besorgniserregend'Robert Pattinson ist besonders für die Kultfilme zu 'Twilight' bekannt. Der Schauspieler offenbarte jetzt, warum er sich Sorgen um seine Karriere machte.

Weiterlesen »

Britischer Schauspieler: Robert Pattinson liebt den Geruch seines BabysMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »