Amazon MGM Studios bestätigt Robert Pattinson als neuen James Bond. Die Frage nach seinem Batman-Status bleibt offen, da Regisseur Matt Reeves und Steven Soderbergh über die Zukunft von 'The Batman 2' entscheiden.

Amazon MGM Studios hat die lange kursierenden Gerüchte bestätigt und Robert Pattinson als den nächsten Darsteller der ikonischen Agentenfigur James Bond vorgestellt. Der vierzigjährige Schauspieler erhält damit die Hauptrolle in einem neuen Action-Reboot der Filmreihe. Diese offizielle Ankündigung markiert einen Wendepunkt in der Geschichte der 007-Franchise, da Pattinson nun offiziell in die Fußstapfen von Daniel Craig und Daniel Craig Vorgängern treten wird.

Verhandlungen mit Denis Villeneuve und Rollenwettbewerb

Die Tatsache, dass Robert Pattinson diese prestigeträchtige Rolle tatsächlich erhält, steht im direkten Zusammenhang mit den Einflussnahmen von Regisseur Denis Villeneuve. Quellen geben an, dass Villeneuve die Verhandlungen entscheidend vorangetrieben hat. Es bestand bereits die Vermutung, dass Pattinson als Kandidat für die Nachfolge infrage kommen könnte, doch die Situation gestaltete sich komplexer. Barbara Broccoli und Michael G Wilson, die langjährigen Produzenten der James-Bond-Reihe, sollen den Schauspieler vor der Bestätigung zunächst ausgeschlossen haben.

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Ursächlich hierfür war Pattinsons vorherige Verpflichtung als Bruce Wayne alias Batman. Die Produzentin Barbara Broccoli folgte zu dieser Zeit noch der etablierten Maxime, dass ein potenzieller Darsteller der Figur James Bond keine weitere große Filmfranchise gleichzeitig ausüben darf. Erst als die Rückkehr von Pattinson als Bruce Wayne bestätigt wurde, verwandelten sich die Pläne. Die Weichen wurden letztlich durch die Intervention von Denis Villeneuve gestellt, der die Talente seines Freundes und Kollegen förderte.

Unsicherheit um die Fortsetzung von The Batman

Die zentrale Frage, die sich nun für Fans stellt, betrifft die Zukunft von Robert Pattinson in der Rolle des dunklen Ritters von Gotham. Nach dem hochgelobten Einstand in Matt Reeves' Film "The Batman" warten die Zuschauer seit Jahren auf eine Fortsetzung. Die Produktionslage für "The Batman 2" hat sich jedoch drastisch verändert. Anfang Oktober trat Matt Reeves aus familiären Gründen von seinem Posten als Regisseur zurück, was die Pläne für das nächste Kapitel der Batman-Saga vorübergehend ins Wanken brachte.

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Mittlerweile hat Steven Soderbergh die Regiearbeit als Vertreter übernommen. Es gibt jedoch Berichte von Insider-Quellen, die andeuten, dass Robert Pattinson die kurze Pause in der Produktion dazu genutzt haben soll, um von einer Ausstiegsklausel in seinem Vertrag Gebrauch zu machen. Dieser ursprüngliche Vertrag hätte theoretisch einen dritten Film mit dem Titel "Caped Crusader" beinhalten sollen. Sollte diese Information zutreffen, würde "The Batman 2" der letzte DC-Film mit Robert Pattinson in der Titelrolle sein.

Mögliche Szenarien für die Doppelfunktion

Trotz der berichteten Klauseln bleibt die Möglichkeit bestehen, dass Robert Pattinson weiterhin beide Charaktere parallel verkörpern kann. Die Produktion könnte darauf ausgelegt sein, die Schauspielerzeit effizient zu nutzen und Überschneidungen in den Drehplänen zu minimieren. Robert Pattinson verfügt in Hollywood über exzellenten Support, was die Realisierung eines solchen ambitionierten Plans erleichtern würde. Die Fans der verschiedenen Franchises warten nun gespannt auf offizielle Statements.

Die Entscheidung von Amazon MGM Studios, Robert Pattinson den Zuschlag zu geben, unterstreicht den großen wirtschaftlichen und kulturellen Wert, den das Studio mit der Neuauflage der James-Bond-Reihe verbindet. Während sich die Filmindustrie auf die Ankündigung reagiert, bleibt abzuwarten, wie die Dreharbeiten für "The Batman 2" unter der Leitung von Steven Soderbergh weitergeführt werden und ob eine parallele Beschäftigung mit der James-Bond-Rolle logistisch machbar ist.