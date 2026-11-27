Robert Pattinson bewarb sich erfolglos für Scott Pilgrim. Heute ist er James Bond und vier Mal im Kino. Edgar Wright erinnerte sich an seine intensive Vorstellung.

Robert Pattinson stand einst vor der Tür eines Projekts, das heute als moderner Klassiker gilt. Der britische Schauspieler absolvierte ein Vorsprechen für die Comicverfilmung " Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt". Die Rolle bekam er damals nicht. Heute jedoch ist er als neuer James Bond bestätigt und aktuell auf vier großen Leinwänden zu sehen.

Absagen sind Teil des Filmgeschäfts

Es gehört zur Normalität im Hollywood-Geschäft, dass Talente abgelehnt werden. Dies erging auch dem 40-jährigen Briten, als er für die Figur des Lucas Lee vorsprach. Lucas Lee ist im Film der überhebliche Schauspieler, der von Chris Evans verkörpert wurde. Pattinson blieb Regisseur Edgar Wright dennoch in Erinnerung. Wright betonte später, dass er mit Pattinson gerne zusammenarbeiten würde.

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Intensives Vorsprechen mit perfektem Akzent

Edgar Wright lobte die Leistung des Schauspieler-Talents ausdrücklich. In einem Interview mit der Webseite "ComingSoon" sagte er, dass Robert Pattinson die Rolle viel intensiver vorgetragen habe. Der Regisseur merkte an, dass er einen wirklich guten amerikanischen Akzent beherrschte. Trotz dieser positiven Bewertung ging der Part letztlich an Chris Evans. Pattinsons Herangehensweise unterschied sich von der finalen Umsetzung.

Für den Regisseur war die Entscheidung schwer, aber notwendig. Wright erklärte, dass er froh ist, wenn viele abgelehnte Bewerber später zu den nächsten großen Stars werden. Pattinson selbst gab zu, dass das Drehbuch zu "Scott Pilgrim" eines der besten war, die er je gelesen hatte. Er bereut, dass er sich damals vor diesem der besten Filme der letzten 25 Jahre gedrückt hat.

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Rückblick auf die Karriere und neue Rollen

Die Ablehnung für "Scott Pilgrim" verhinderte nicht, dass sich Pattinson zu einem angesehenen Star entwickelte. Seine Karriere ist durchweg erfolgreich. Er war unter anderem in "Twilight" zu sehen. Aktuell steht er als James Bond im Fokus. Allerdings plant er das Projekt nicht sofort. Er würde die Rolle eher in 20 Jahren übernehmen.

Diese Aussage verstößt gegen seine eigenen Bedingungen. Disney begann seine Liebe zu Filmen. Auf der nicht kürzer werdenden To-Watch-List befindet sich alles, von Musical bis Western. Pattinson kritisiert manchmal Hollywood-Kollegen. Er hat für eine Sache absolut kein Verständnis. Er nennt es "Ich hasse das".

Vier Kinoprojekte und die Zukunft

Es gibt aktuell kaum ein Projekt in Hollywood, das man dem Briten noch ausschlagen würde. Neben seiner neuen Rolle als 007 ist er in vier Filmen zu sehen. Ein Projekt mit Willem Dafoe im Horrorfilm "The Dark Tower" (Anm.: Quelle erwähnt nur Horrorfilm, Titel nicht klar, daher allgemeine Formulierung) ist geplant. "Das Beste Drehbuch, das ich je gelesen habe" lautete seine Bewertung für Scott Pilgrim. Er bewarb sich nicht für Captain America im MCU, das ist ein anderer Film.