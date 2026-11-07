Robert Pattinson sichtet für James Bond Rolle: Neue Welle im Casting-Gesuch

Nach Daniel Craigs Rücktritt kursieren Gerüchte, dass Robert Pattinson für die neue James Bond Rolle vorgesprochen haben soll. Hintergründe zu den Kandidaten.

Die Suche nach dem Nachfolger von Daniel Craig als James Bond führt zu neuen Spekulationen in der Filmindustrie. Branch Insider berichten, dass der britische Schauspieler Robert Pattinson für die ikonische Agentenrolle vorgesprochen haben könnte. Diese Entwicklung markiert einen weiteren Wendepunkt in der jahrelangen Besetzungssuche, die von der Familie Broccoli kontrolliert wird.

Casting-Gerüchte um Robert Pattinson

Robert Pattinson, heute vierzig Jahre alt, hat laut Berichten an Probeaufnahmen in London teilgenommen. Zur selben Zeit drehte er dort das Sequel zu seinem Film "The Batman". Die Vermutungen sind nicht völlig aus der Luft gegriffen, da Pattinson aktuell mit Regisseur Denis Villeneuve an "Dune: Part Three" arbeitet. Der Start des Films ist für den 18. Dezember geplant. Villeneuve ist dafür bekannt, eng mit vertrauten Darstellern zusammenzuarbeiten.

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Ein Argument gegen Pattinson ist jedoch, dass die Produzenten ursprünglich ein unbekannteres Gesicht bevorzugten. Die Namen Callum Turner, Jack Lowden und Josh O'Connor galten als relativ sichere Kandidaten. Mit diesen Schauspielern sollte der Fokus weniger auf dem Star liegen als auf dem legendären Geheimagenten selbst.

Die neuen Produzenten steuern das Franchise

Das neue Produzenten-Duo Amy Pascal und David Heyman übernimmt die Führung. Sie haben bereits Erfahrung mit milliardenschweren Franchises wie "Harry Potter" gesammelt. Es ist lange bekannt, dass sich Pascal und Heyman auf keine Experimente im Bezug auf die Besetzung einlassen werden. Sie verfolgen einen etablierten Weg, um das wertvollste Franchise der Filmindustrie zu bewahren.

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Seit die Familie Broccoli im vergangenen Jahr die Kontrolle über das Projekt übernommen hat, ist wieder Bewegung in die Angelegenheit gekommen. Patrick Broccoli hat die Geschäfte übernommen. Die Wahl des neuen 007 soll nun zeitnah fallen, um den Reboot mit einem zeitgemäßen Look zu versehen.

Pattinsons Karriereprofil und Risiken

Robert Pattinson hat sich nach seinem Durchbruch als Vampiren mit einem Faible für ungewöhnliche Rollen einen Namen gemacht. Er arbeitete bereits mit den Safdie-Brüdern, Claire Denis, Werner Herzog, Bong Joon-ho und Lynne Ramsay zusammen. In Christopher Nolans Film "Tenet" spielte er 2020 eine Geheimagentenrolle, die als Testlauf galt. Damals gab es Spekulationen über Nolan als Regisseur, doch dieser bevorzugt eigene Marken.

Ein zweites Franchise nach Batman würde nicht unbedingt in Pattinsons aktuelles Profil passen. Dennoch lehnt niemand eine Einladung zu Probeaufnahmen als James Bond ab. In "The Drama" spielte er neben Zendaya, in "Die Odyssee" ist er zu sehen. Die Messlatte für seinen Nachfolger ist hoch, da Daniel Craig als Glücksgriff gilt. Die Filmwelt wartet gespannt auf offizielle Ankündigungen aus London.