Royale Nachbarn für Robert Pattinson? Der Schauspieler und Suki Waterhouse sollen ein Familiennest in den Cotswolds suchen.

berichtet, suchen die beiden dort nach einem geeigneten Zuhause für sich und ihre zweijährige Tochter. Hinter den Überlegungen steckt demnach vor allemvor der Kamera, wobei die Dreharbeiten überwiegend in Großbritannien geplant seien.

Ein eigenes Anwesen in England würde der Familie daher einiges an Reisestress ersparen. Besonders interessant dürfte auch die Lage sein. Die idyllische Landschaft ist seit Jahren bei wohlhabenden und berühmten Persönlichkeiten gefragt. Zu den prominenten Bewohnern der Region sollen auchvor allem von ständigen Ortswechseln geprägt.

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Obwohl die beiden eine Immobilie in Los Angeles besitzen, verbringen sie aufgrund ihrer beruflichen Verpflichtungen viel Zeit in angemieteten Unterkünften. Damit soll künftig offenbar Schluss sein. Ein Haus auf dem englischen Land könnte ihnen endlich die gewünschte Beständigkeit bieten. Konkrete Kaufpläne gibt es allerdings noch nicht.