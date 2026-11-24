Die Lizenz zum Töten hat er schon. Doch kann Robert Pattinson auch bei den Frauen punkten, die einst an der Seite von 007 vor der Kamera standen?

Seit feststeht, dass Robert Pattinson künftig die Lizenz zum Töten trägt, wird seine Besetzung heiß diskutiert. Doch was halten eigentlich die Frauen von ihm, die schon an der Seite seiner Vorgänger standen?

Vier frühere „Bond-Girls“ fällen jetzt ihr Urteil. Martine Beswick kennt die Bond-Welt noch aus der Sean-Connery-Ära. Sie spielte Zora in „Liebesgrüße aus Moskau“ und Paula Caplan in „Feuerball“. Bei der Frage nach dem neuen 007 hat die heute 85-Jährige allerdings einen anderen Favoriten.

Also read Dieser Knastbesuch könnte Robert Pattinson als Bond helfen

„Meine Wahl war Henry Cavill“, sagt sie dem britischen Express. Pattinson schreibt sie deshalb aber keineswegs ab. Sie glaube durchaus, dass er als Bond funktionieren könne. Verwundert zeigt sich Beswick vielmehr darüber, dass die Wahl auf einen Schauspieler gefallen ist, der durch „Twilight“ und „The Batman“ längst weltberühmt ist.

Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images)Madeline Smith: „Er hat die Augen, aber er muss gefährlich aussehen“ Deutlich begeisterter reagiert Madeline Smith. Sie spielte 1973 in „Leben und sterben lassen“ Miss Caruso an der Seite von Roger Moore – und erkennt in Pattinson einige wichtige Bond-Qualitäten.

Advertisement

„Er hat die Augen, aber er muss gefährlich aussehen“, sagt die Schauspielerin. Schließlich müsse Bond nicht nur Charme, Humor und Sexappeal mitbringen, sondern auch glaubhaft gefährlich wirken. Pattinson könnte nach Smiths Einschätzung sogar Menschen für 007 gewinnen, die bislang wenig mit der Filmreihe anfangen konnten. Eine junge Frau habe ihr bereits erzählt, eigentlich keine Bond-Filme zu mögen – für Pattinson würde sie allerdings eine Ausnahme machen.

Auch Gloria Hendry stand 1973 für „Leben und sterben lassen“ vor der Kamera. Als Rosie Carver schrieb sie dabei Bond-Geschichte: Sie war die erste schwarze Frau, mit der 007 auf der Leinwand eine Liebesbeziehung hatte. Von Pattinson erwartet Hendry nun eine neue Interpretation des Geheimagenten. Und für die Zukunft könnte sie sich sogar eine Frau als 007 vorstellen.

„Bond ist ein Pseudonym. Es ist nur ein Codename“, erklärt sie. Sunset Boulevard/Corbis via Getty ImagesMaryam d’Abo weiß besonders gut, wie es ist, wenn ein neuer James Bond seinen Einstand gibt. In „Der Hauch des Todes“ spielte sie 1987 an der Seite von Timothy Dalton – bei dessen erstem Einsatz als 007.

Pattinson traut sie die Aufgabe eindeutig zu. Er sei ein sehr guter und professioneller Schauspieler. Ihr Urteil: „Ich denke, er ist eine sehr gute Wahl.

Advertisement

“Auch seinen großen Bekanntheitsgrad sieht d’Abo – anders als Beswick – als Vorteil. Ein Bond-Film mit einem entsprechend hohen Budget brauche heute einen Star, der unterschiedliche Generationen ins Kino locken könne. Pattinson bringe diese Zugkraft mit und könne der berühmten Figur gleichzeitig eine neue Schärfe verleihen. Damit hat der neue 007 den „Bond-Girl-Check” gemeistert.

Ob Robert Pattinson im Smoking am Ende auch das Kinopublikum überzeugt, muss er allerdings erst noch beweisen.