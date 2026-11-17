Robert Pattinson ist der neue James Bond. Der Schauspieler ersetzt Daniel Craig und bringt einen neuen, unsicheren Ansatz in die Iconic-Rolle des britischen Agenten 007 mit sich.

Der britische Schauspieler Robert Pattinson übernimmt die legendäre Rolle des Agenten 007 in der langjährigen James-Bond-Filmreihe. Er wird damit seinen Vorgänger Daniel Craig ablösen, der die Figur in dem Film No Time to Die am 7. November 2021 zum letzten Mal verkörperte. Mit dieser Ankündigung endet eine Ära, die von harter Körperlichkeit und Wut geprägt war, und es beginnt eine neue Phase für den weltweit bekannten Franchise. Pattinson, der aktuell 40 Jahre alt ist, steht nun im Mittelpunkt der medialen Aufmerksamkeit und soll die ikonische Figur mit einem völlig neuen Ansatz interpretieren. Die Entscheidung markiert einen klaren Neuanfang für die Filmreihe, die nach Jahrzehnten der Selbstsicherheit bei Daniel Craig nun nach einer anderen Art von Stärke sucht.

Pattinsons einzigartige Schauspielkunst und filmische Vergangenheit

Robert Pattinson betritt filmische Räume oft so, als hätte er sich verirrt, was genau die Magie seiner Schauspielkunst ausmacht. Im Gegensatz zu Vorgängern wie Sean Connery, der Räume sofort besaß und als Alpha-Bond firmierte, spielt Pattinson Männer, die man zunächst unterschätzt, bis es zu spät ist. Diese Eigenschaft machte ihn 2008 durch die Rolle des blassen Vampirs Edward Cullen in der Twilight-Reihe weltberühmt, auch wenn er dieses Image bewusst hinter sich lassen wollte. Statt als Teenie-Schwarm in der Komfortzone zu verharren, suchte er nach sperrigen, düsteren und manchmal schrägen Rollen, in denen er scheitern und wahnsinnig werden durfte.

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In Filmen wie Good Time hetzt er als verzweifelter Kleinkrimineller durch die Nacht, und in The Lighthouse verliert er als Leuchtturmwärter auf einem einsamen Felsen den Verstand. Auch in Mickey 17 spielt er als Wegwerf-Mensch verschiedene Versionen seiner selbst, mal unterwürfig und verschroben, mal aggressiv und kaum wiederzuerkennen. In The Devil All the Time wird er zudem zum schmierigen Unsympath und beweist, dass er kein Interesse daran hat, vor der Kamera gefällig auszusehen. Diese filmische Entwicklung zeigt, dass er Blockbuster kann, ohne glatt zu werden, und eine seltsame, unberechenbare Energie besitzt, die nach der Ära von Daniel Craig guttun könnte.

Der Übergang von Batman zu 007 und der Stilwechsel

Seit seiner Zeit als Batman in der DC Extended Universe hat Pattinson gezeigt, wie großartige Helden auf menschliches Maß schrumpfen. Seine Version von Bruce Wayne ist ein düsterer, fast ausgezehrter Einzelgänger mit viel Trauma, wenig Glamour, hängenden Schultern, Augenringen und gesenktem Blick. Er ist ein Held, bei dem man die Verletzung sieht, anstatt eine Superheldenpose einzunehmen. Dieser Ansatz kontrastiert stark mit der Ära von Daniel Craig, der für Härte, Wut und körperliche Dominanz bekannt war. Pattinsons Stärke liegt hingegen in Mimik, Gestik und innerer Spannung, ohne versuchen zu müssen, härter oder cooler zu wirken als seine Vorgänger.

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Er kann einen Bond erschaffen, der weniger posiert und mehr beobachtet, der mit einem Blick verführen und mit dem nächsten verstören kann. Bei Pattinsons Bond werden Verletzungen bereits sichtbar, bevor Blut fließt. Die Regie, das Drehbuch und die kommenden Jahre werden entscheiden, ob dieser Ansatz in der James-Bond-Reihe aufgeht. Bis dahin bleibt die Vorfreude auf einen Agenten, der nach Jahrzehnten der Selbstsicherheit zum ersten Mal ehrlich zugibt, dass auch er nicht alles im Griff hat. Fans witzeln im Internet, dass Pattinson als ehemaliger Vampir weiß, wie man mit Untoten umgeht, was die Umdeutung der Rolle noch zusätzlich unterhält.

Vergleich mit früheren Bonds und Zukunft der Filmreihe

Der Vergleich mit der Geschichte der James-Bond-Filme ist unvermeidlich. Sean Connery, der 2020 mit 90 Jahren verstarb, war von 1962 bis 1967 und erneut 1971 der offizielle Agent 007. Er brauchte kaum Gesten; sein Anzug, sein Blick und seine Stimme reichten aus, um eine Figur zu erschaffen, die hinter dem Lächeln immer Gewalt lauern ließ. George Lazenby, der heute 87 Jahre alt ist, spielte 1969 in Im Geheimdienst Ihrer Majestät und machte den Agenten plötzlich verwundbar. Jeder dieser Stars prägte die Figur mit einer eigenen DNA, sei es durch sexuelle Selbstsicherheit oder durch Verletzlichkeit.

Pattinson muss diese Tradition fortsetzen, ohne in die Fallen zu tappen, in die andere gefallen sind. Er muss nicht versuchen, charmanter als Roger Moore oder cooler als Connery zu sein. Stattdessen kann er etwas Eigenes daraus machen: einen Bond, der unsicher ist und dessen Stärke in seiner menschlichen Unzulänglichkeit liegt. In Christopher Nolans Tenet wurde er zudem zum geheimnisvollen Agenten dargestellt, der charmant, elegant und so schwer zu durchschauen ist wie die Zeit selbst. Diese Vielseitigkeit macht ihn zu einer idealen Wahl für die nächsten Filme, die wahrscheinlich in den kommenden Jahren gedreht und veröffentlicht werden.