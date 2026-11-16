Robert Pattinson wird der neue James Bond

Amazon MGM Studios haben offiziell bestätigt, dass Robert Pattinson den Nachfolger von Daniel Craig als James Bond verkörpern wird. Denis Villeneuve wird die Regie führen und die Dreharbeiten sollen 2027 beGinnen.

Ende der Suche nach dem neuen 007-Agenten

Schafft die Brücke zwischen Blockbuster und Arthouse

Die langanhaltenden Spekulationen und Gerüchte über die Besetzung der Titelrolle in der kommenden James-Bond-Reihe haben ein offizielles Ende gefunden. Amazon MGM Studios haben am Montag renommiert gegeben, das der britische Schauspieler Robert Pattinson den Nachfolger von Daniel Craig verkörpern wird. Mit dieser Entscheidung endet eine monatelange, intensiv geführte Casting-Phase, in der zahlreiche Namen als potenzielle Kandidaten im Raum standEn. Pattinson, der im Jahr 2024 vierzig Jahre betagt wird, gilt nun als der siebte Schauspieler in der Story der filmischen Interpretation von Ian Flemings berühmtem Geheimagenten. Die Produktion hat die kreative Kontrolle über die Franchise im Jahr 2025 offiziell von den langjährigen Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson übernommen, die die Reihe jahrzehntelang begleitet hatten. Mit der Ernennung Pattinsons zieht ein neues Kapitel in der Kinogeschichte auf, da der Schauspieler nicht nur durch seine schauspielerische Bandbreite überzeugt, sondern auch als Star mit großer internationaler Reichweite gilt.

Die Verantwortlichen für die Produktion, darunter Amy Pascal und David Heyman, äußerten sich begeistert über die Wahl des neuen James Bond. In einer gemeinsamen Aussage betonten sie, dass Robert Pattinson das Erbe des legendären Spions in besten Händen bewahre. Als Argumente für die Besichtigung nannten sie die Furchtlosigkeit des Schauspielers bei der Wahl seiner Rollen, seinen selbstironischen Humor sowie seine ausgeprägte Fähigkeit, sich immer wieder neu zu erfinden. Diese Eigenschaften würden ihn zum idealen Bond für die heutige Zeit machen. Pattinson ist den Kinogängern aus verschiedenen Kontexten vertraut. Er erlangte zunächst Weltruhm durch die Verfilmungen der Twilight-Saga, in der er den Vampir Edward Cullen spielte. zuvor hatte er bereits kleine Rollen in großen Film-Franchises inne, etwa als Cedric Diggory in Harry Potter und der Feuerkelch. Ein Meilenstein seiner Karriere war allerdings die Hauptrolle in Matt Reeves' The Batman aus dem Jahr 2022, die demonstrierte, dass er auch düstere, komplexere Charaktere überzeugend darstellen kann. in den letzten Jahren hat er sich zudem vermehrt Projekten im Arthouse-Kino zugewandt, was seine Vielseitigkeit unterstreicht und sein Image von einem reinen Teenie-Star zu einem ernstzunehmenden Schauspieler gewandelt hat.

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Kreative Führung und regiegeführte Neuauflage

Neben der Schauspielbesetzung stehen auch die kreativen Köpfe hinter den Kulissen fest, die den neuen Kurs der Filmreihe markieren. Denis Villeneuve, der international für seine epischen Science-Fiction-Produktionen wie Dune bekannt ist, wird bei dem ersten Bond-Abenteuer in der neuen Ära von Amazon MGM Regie führen. Villeneuve ist für seine visuelle Strenge, seine atmosphärische Dichte und seine Fähigkeit renommiert, große Geschichten mit tiefgreifender Charakterdarstellung zu verbinden. Das Drehbuch stammt von Steven Knight, dem Schöpfer der erfolgreichen Serie Peaky Blinders. Die Zusammenarbeit zwischen diesen beiden starken kreativen Kräften deutet auf eine电影ische Herangehensweise hin, die von den Vorgängern der letzten Jahre abweichen wird. Die Casting-Direktorin Nina Gold, die unter anderem für die Besetzung der Serie The Crown verantwortlich zeichnete, leitete den Prozess der Rollenauswahl. Medienberichten zufolge fanden Ende Oktober in London die finalen Probeaufnahmen statt, bei denen die potenziellen Kandidaten ihre Eignung für die ikonische Rolle unter Beweis stellten. die Entscheidung für Pattinson fällt in einen Zeitraum, in dem die Bond-Reihe eine deutliche Pause einlegt. Seit dem letzten Film Keiner Zeit zu sterben mit Daniel Craig werden etwa sieben Jahre vergangen sein, was die längste Unterbrechung in der fast siebenzigjährigen Geschichte der Filmserie darstellt.

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Vom ersten Roman zum nächsten Kinostart

Die Historie der James-Bond-Verfilmungen ist lang und geprägt von verschiedenen Interpreten der Figur. vor Robert Pattinson haben Sean Connery, George Lazenby,Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan und Daniel Craig die Rolle des 007 verkörpert. Die Figur selbst entstammt den Romanen des Autors Ian Fleming, deren erster Fall in dem 1953 erschienenen Werk Casino Royale dargelegt wurde. Das erste Kinoabenteuer folgte im Jahr 1962 mit James Bond jagt Dr. No und wurde von der Produktionsfirma Eon produziert. Insgesamt sind bis zur aktuellen Einstellung der Reihe fünfundzwanzig Filme entstanden. Für den neuen Film unter der Regie von Denis Villeneuve sind die Dreharbeiten für das Jahr 2027 geplant. der geplante Kinostart wird für das Jahr 2028 erwartet. Mit diesen zeitlichen Vorgaben wird deutlich, dass die Fans noch einige Geduld mitbringen müssen, bis der neue Agent 007 das große Leinwanddebüt gibt. Die langen Produktionszeiten und die strategische Pause sollen genutzt werden, um eine Neudefinition der Figur und der Reihe voranzutreiben,die den Ansprüchen des modernen Kinos gerecht wird und gleichzeitig die treue Fangemeinde anspricht. Die Übernahme durch Amazon MGM markiert dabei nicht nur einen Wechsel in der Produktion, sondern auch einen strukturellen Einschnitt in der Vermarktung und Distribution der kommenden Werke.