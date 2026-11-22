Amazon MGM Studios bestätigt Robert Pattinson als Nachfolger als James Bond. Der Schauspieler setzt sich gegen Konkurrenten durch und muss nun über seine Batman-Rolle entscheiden.

Das lange Gerücht ist nun offizielle Realität geworden: Amazon MGM Studios hat bestätigt, dass Robert Pattinson die Rolle des James Bond übernehmen wird. Der 40-jährige Schauspieler setzt sich damit gegen zahlreiche andere Favoriten durch und wird offiziell als Nachfolger des britischen Geheimagenten präsentiert. Diese Entscheidung markiert einen Wendepunkt in der Geschichte der weltweit bekanntesten Spionagereihe, da bisher niemand mit einer solchen Karriereparallelität zu einem anderen Blockbuster-Charakter gerechnet hatte.

Konkurrenzausschreibung und Siegerrunden

Die Suche nach dem neuen Agenten 007 verlief hochkarätig und endete mit klaren Siegen von Pattinson. Bei den entscheidenden Testaufnahmen setzte sich der Brite klar gegen jüngere Konkurrenz durch. Zu den ausscheidenden Kandidaten gehörten Callum Turner, Jack Lowden sowie Josh O'Connor. Auch Nicholas Hoult, der zuvor bereits die Rolle des Batman an Robert Pattinson verloren hatte, schied im Laufe des Prozesses aus. Die Produzenten wählten den 40-Jährigen trotz der doppelten Hauptrolle in anderen Franchises aus.

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Rolle von Produzenten und Regisseuren

Es war lange Zeit Spekulation, ob Pattinson unter den vorherigen Verantwortlichen, Barbara Broccoli und Michael G Wilson, jemals die Rolle erhalten hätte. Tatsächlich galt er jedoch schon vor dem Film Keinen Zeit zu sterben als potenzieller Nachfolger. Erst als Pattinson als nächster Bruce Wayne alias Batman bestätigt wurde, soll Broccoli die Idee verworfen haben. Die damalige Maxime der Produktion lautete streng, dass ein potenzieller Darsteller kein weiteres großes Franchise neben James Bond haben darf. Dass Pattinson jetzt nach etlichen Jahren doch noch den Vorzug erhielt, liegt sicherlich auch an Regisseur Denis Villeneuve, mit dem er zusammengearbeitet hat.

Unklarheiten um die Batman-Zukunft

Die ganz große Frage, die sich jetzt stellt, lautet: Was wird aus Robert Pattinsons Batman? Nach dem gefeierten Einstand als junger Beschützer von Gotham in Matt Reeves' The Batman warten die Fans seit Jahren auf Fortsetzungen. Zuletzt gab es eher schlechte Nachrichten zur Produktion. So trat Reeves Anfang Oktober aus familiären Gründen von seinem Posten als Regisseur zurück. Mittlerweile hat Steven Soderbergh den Film Ocean's Eleven das Ruder als Vertretung übernommen.

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Ausstiegsmöglichkeiten aus dem DC-Vertrag

Es gibt Hinweise darauf, dass Pattinson diese kurze Zwangspause dazu genutzt haben soll, um von einer Ausstiegsklausel Gebrauch zu machen. Ursprünglich soll sein Vertrag einen dritten Batman-Film mit dem Titel Caped Crusader vorgesehen haben. Sollte das stimmen, wäre The Batman 2 der letzte DC-Film mit ihm als Fledermaus. Allerdings müsste es theoretisch möglich sein, dass Pattinson weiterhin beide Charaktere verkörpert, sofern die Rechte dies zulassen.

Fazit der Produktion

So oder so, der Brite hat definitiv die beste Agentin Hollywoods auf seiner Seite. Die Entscheidung von Amazon MGM Studios zeigt, dass man bereit ist, etablierte Regeln zu brechen, um die bestmögliche Besetzung für die Iconic-Figur zu erhalten. Die Öffentlichkeit wird nun gespannt verfolgen, wie Pattinson den Spagat zwischen dem britischen Geheimagenten und dem dunklen Ritter von Gotham meistern wird. Die weitere Entwicklung hängt von den noch ausstehenden Vertragsverhandlungen und der Produktion der jeweiligen Filme ab.