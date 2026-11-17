Robert Pattinson ist die neue 007-Legende. Nach der Twilight-Ära beweist er seine Vielseitigkeit in Arthouse-Filmen und kehrt nun zum ikonischsten Geheimagenten der Kinogeschichte zurück.

Robert Pattinson hat offiziell die Rolle des James Bond übernommen und damit einen neuen Abschnitt in der Geschichte des bekanntesten Fiktiven Geheimagenten der Welt eingeleitet. Diese Nominierung markiert den Höhepunkt einer jahrelangen Entwicklung, in der sich der Schauspieler erfolgreich von dem Image entfernte, das ihn zunächst weltberühmt machte, um sich anschließend für eine der anspruchsvollsten Rollen des internationalen Kinos zu qualifizieren. Bevor Pattinson sein Debüt als der britische Spion gibt, stehen für ihn noch mehrere hochkarätige Filmprojekte an, die seine aktuelle Karrierephase definieren.

Die frühen Karrierestationen und der Twilight-Erfolg

Der Weg zu dieser ikonischen Rolle begann für den heute bekannten Star mit seiner ersten großen Hauptrolle in der Verfilmung der Harry-Potter-Reihe, wo er Cedric Diggory, den Hogwarts-Champion im Trimagischen Turnier, verkörperte. Zu diesem Zeitpunkt war Pattinson genau 19 Jahre alt und wurde vom Weltpublikum erstmals wahrgenommen, bevor seine Figur im Verlauf der Handlung auf Befehl von Lord Voldemort getötet wird. Es waren genau diese Aufnahmen, auf die die Produzenten der Twilight-Saga zurückgriffen, als sie einen Darsteller für die Rolle des Vampirs Edward Cullen suchten.

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Regisseurin Catherine Hardwicke war anfangs noch skeptisch, doch ein probates Vorsprechen in ihrem eigenen Haus überzeugte sie schließlich davon, dass Pattinson die gewünschte Chemie mit seiner Co-Starin Kristen Stewart besitzt. Bei der Aufnahme der ersten Kussszene auf einem Bett stürzte Pattinson so hingebungsvoll in die Rolle, dass er sogar vom Bett fiel, was letztlich den Ausschlag für die Besetzung gab. Die Twilight-Reihe, basierend auf den Romanen von Stephenie Meyer, entwickelte sich zu einem massiven kommerziellen Erfolg und brachte es bis zum Jahr 2012 auf insgesamt fünf Filme, die weltweit mehr als 3,3 Milliarden Dollar einspielten und Pattinson zum Teenie-Idol stilisierten.

Der bewusste Bruch mit dem Ruhm durch Arthouse-Filme

Nachdem der kommerzielle Erfolg der Vampire-Saga seinen Höhepunkt erreicht hatte, suchte Pattinson gezielt die Zusammenarbeit mit renommierten Regisseuren, um sein bisheriges Image zu hinterfragen. Ein entscheidender Schritt in diese Richtung war die Rolle des 28-jährigen Milliardärs Eric Packer in David Cronenbergs Filmadaptation des Romans von Don DeLillo. In dieser Inszenierung durchquert der Protagonist Manhattan in einer Luxuslimousine, um sich mitten in einer sich zuspitzenden Finanzkrise die Haare schneiden zu lassen, während sein enormer Vermögenswert zunehmend zerrinnt.

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Dieser Film lief im Jahr 2012 im Wettbewerb der Internationalen Filmfestspiele von Cannes, rund ein halbes Jahr vor der Veröffentlichung des letzten Twilight-Teils, und markierte den ersten bewussten Bruch mit dem Image des romantischen Helden. Ein weiteres Beispiel für diesen künstlerischen Neuanfang ist die Zusammenarbeit mit dem deutschen Regisseur Werner Herzog, der Pattinson die Nebenrolle des T. E. Lawrence, auch bekannt als Lawrence von Arabien, anvertraute. Herzog beschrieb die Suche nach einem Schauspieler, der wie ein Schuljunge aussieht, aber sehr klug ist, und Pattinson überzeugte in der Gegenüberstellung mit Nicole Kidman, die die britische Reisende Gertrude Bell spielte.

Der Film feierte am 6. Februar 2015 im Wettbewerb der Berlinale seine Premiere und behandelte die historischen Ereignisse nach dem Zerfall des Osmanischen Reiches, bei denen haschemitische Monarchien im heutigen Jordanien und Irak entstanden. Trotz der prestigeträchtigen Beteiligung wurde der Film laut Filmstarts bei Rotten Tomatoes als Pattinsons am schlechtesten bewerteter Film eingestuft, was jedoch keinen Abbruch seines neuen künstlerischen Weges bedeutete. Stattdessen folgten weitere ambitionierte Projekte, die seine Bandbreite als Schauspieler untermauerten.

Zusammenarbeit mit globalen Regietalenten und Hollywood-Blockbuster

Ein weiterer Wendepunkt in seiner Karriere war die Initiative, die Pattinson selbst in die Hand nahm, als er auf ein Standbild aus dem Film Heaven Knows What der Brüder Josh und Benny Safdie stieß, ohne zuvor einen ihrer Filme gesehen zu haben. Aus einer ersten E-Mail, in der er sein Interesse an einer Zusammenarbeit ausdrückte, entstand schließlich die Hauptrolle des Kleinganoven Connie Nikas in einem Film, der nach einem missglückten Banküberfall eine Nacht durch New York zeigt, in der er um die Kaution für seinen geistig behinderten Bruder kämpft.

Dieser Film lief im Wettbewerb von Cannes und überzeugte die Kritik derart, dass sie anerkannten, dass aus dem früheren Teenie-Star ein ernstzunehmender Schauspieler geworden war. Auch mit der französischen Autorenfilmerin Claire Denis arbeitete Pattinson erfolgreich zusammen, wobei er in einer französisch-deutsch-britisch-polnischen Koproduktion in den Rollen Monte einen zum Tode Verurteilten verkörperte, der auf eine Mission zu einem Schwarzen Loch geschickt wird. Gedreht in Köln, Berlin und Białystok, gehört der deutsche Schauspieler Lars Eidinger zur Besetzung dieses anspruchsvollen Projekts.

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Seine Rückkehr ins große Hollywood-Kino gelang Pattinson schließlich durch die Zusammenarbeit mit Christopher Nolan als Neil, Partner des Protagonisten John David Washington, in einem Science-Fiction-Film, in dem sich die Zeit umkehrt. Dieser Film kam am 26. August 2020 in rund 70 Ländern in die Kinos, darunter Großbritannien, und war einer der ersten großen Hollywood-Produktionen, die sich während der Pandemie auf die Leinwand wagte. Ein weiteres wichtiges Kapitel war seine Besetzung als Batman unter der Regie von Matt Reeves, die im Mai 2019 bekannt wurde und zunächst bei einigen Fans auf Ablehnung stieß.

Zukunftsvisionen und kommende Projekte vor der 007-Debüt

Matt Reeves' Inszenierung zeigte einen Batman, der eher als Detektiv denn als klassischer Superheld auftritt und im korrupten Gotham City einen Serienmörder namens Riddler, gespielt von Paul Dano, jagt. Dieser Film erhielt drei Oscar-Nominierungen und festigte Pattinsons Ruf als ernstzunehmender Filmpersönlichkeit. Parallel dazu arbeitet er an Projekten mit internationalen Regiegrößen, darunter der erste englischsprachige Film des Südkoreaners Bong Joon-ho nach seinem Oscar-prämierten Meisterwerk Parasite.

In diesem neuen Projekt verkörpert Pattinson Mickey Barnes, einen als "Entbehrlichen" klassifizierten Kolonisten, der auf einer Expedition zur Besiedlung eines Eisplaneten nach jedem Tod neu geklont wird, bis er seiner nächsten Version, der Mickey 18, begegnet. Diese Doppelrolle demonstriert erneut seine Bereitschaft, komplexe und unkonventionelle Charaktere zu besetzen. Zwischen Arthouse-Kino und Starbesetzung bleibt Pattinson seiner Linie treu, während er sich nun auf die ultimative Herausforderung vorbereitet.

Bevor Robert Pattinson schließlich als James Bond debütiert, stehen noch konkrete Produktionen an, die seine Präsenz im internationalen Kino sichern. Im Dezember ist die Premiere von "Dune Three" geplant, und im kommenden Jahr wird er als Batman in einer weiteren Produktion zurückkehren. Diese Stationen bilden die Brücke zu seiner neuen Identität als der britische Geheimagent 007, der nun eine der ikonischsten Rollen des Kinos interpretieren wird.