Hollywoods Sensation: Robert Pattinson bestätigt als neuer 007-Spieler. Fans und Kollegen wie Ralph Fiennes reagieren mit großer Begeisterung auf die Ankündigung.

Die lange Phase der Spekulationen um die Nachfolge von Daniel Craig ist nun offiziell beendet. Am Montag, dem 16. November, machte das offizielle 007-Instagram-Konto die seit Jahren geheime Besetzung publik. Demnach übernimmt der 40-jährige US-amerikanische Schauspieler Robert Pattinson die ikonische Rolle des britischen Geheimagenten James Bond.

Pattinson folgt Daniel Craig in die Rolle des 007

Die Ankündigung erfolgte über eine direkte Veröffentlichung auf der sozialen Plattform Instagram, wodurch das Geheimnis des Studios mit einem Schlag gelüftet wurde. Robert Pattinson tritt damit in die Fußstapfen des bisherigen Inhabers der Rolle, Daniel Craig, der 58 Jahre alt ist und die Figur über mehr als ein Jahrzehnt verkörperte. Die Reichweite der Nachricht zeigt sich bereits in den ersten Stunden: Innerhalb von weniger als 24 Stunden sammelte der offizielle Post drei Millionen Likes.

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Freude bei Kollegen und früheren 007-Akteuren

Die Reaktion der Hollywood-Community fällt überwiegend positiv aus. Der ehemalige James-Bond-Chef der Geheimdienstbehörde MI6, verkörpert von Ralph Fiennes, der 63 Jahre alt ist, gibt dem neuen Schauspieler sein explizites Lob. Fiennes, der in drei Bond-Filmen an der Seite von Daniel Craig stand, schwärmte bei einer Filmpremiere in New York von Pattinson. Er betonte, dass Robert Pattinson großartig sein werde und eine andere Ausstrahlung als sein Vorgänger habe, was gut für die notwendige Abwechslung in der Franchise-Reihe sei.

Auch der Schauspieler und Produzent, der unter dem Namen "Extra TV" bekannt wurde, äußerte sich begeistert. Er bezeichnete die Idee der Neubesetzung als großartig und lobte die bisherigen Entscheidungen von Pattinson als echten Gewinn für die Filmindustrie. Die positive Stimmung wurde noch verstärkt durch George Lazenby, der 87 Jahre alt ist. Lazenby spielte 1969 in dem Film "Im Geheimdienst Ihrer Majestät" die Hauptrolle und grüßte seinen Nachfolger per Videobotschaft auf Instagram. Er nannte Pattinson einen willkommenen Mitglied des exklusivsten Clubs der Welt und riet ihm, sich zu amüsieren.

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Geteilte Meinungen bei der Fangemeinschaft

Nicht alle Beobachter und Fans der Filmreihe sehen die Neubesetzung uneingeschränkt positiv. Während viele Nutzer ihre Begeisterung über die Instagram-Posts ausdrücken, gibt es auch deutliche Kritik. Einige Kommentare auf den sozialen Plattformen äußern die Enttäuschung über die Wahl. Ein Nutzer urteilte hartnäckig, dass es sich um den schlechtesten Bond handeln könnte. Andere Fans gaben an, zehn oder mehr andere Schauspieler zu bevorzugen und beabsichtigen, den ersten Film mit Pattinson möglicherweise nicht zu sehen.

Diese gemischten Reaktionen stehen im Kontrast zur beeindruckenden Karriere von Robert Pattinson. Der Schauspieler ist bekannt für seine Rolle als Vampir Edward Cullen in der "Twilight"-Reihe, als Zauberstudent in "Harry Potter" sowie als düsterer Held in der "Batman"-Filmreihe. Diese diverse Filmografie zeigt sein breites schauspielerisches Spektrum, das nun unter dem Druck der enormen Erwartungen getestet wird. Die Erwartungen an die neue Interpretation der Figur sind riesig.

Neue Ära beginnt nach fünf Filmen mit Craig

Die Ära von Daniel Craig, die 15 Jahre lang und in fünf Filmen andauerte, hat nun ein Ende gefunden. Es liegt nun an Robert Pattinson, der Figur seinen ganz eigenen Stempel aufzudrücken. Hollywood vertraut auf das Potenzial des 40-Jährigen, die Rolle neu zu erfinden. Ob die Neubesetzung langfristig Bestand hat, wird sich spätestens bei seinem ersten eigentlichen Kinostart zeigen. Bis dahin bleibt die Filmwelt gespannt, wie der "Twilight"-Schwarm die Lizenz zum Töten interpretiert.