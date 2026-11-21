Robert Pattinsons erste öffentliche Reaktion nach der James-Bond-Bekanntgabe. Regisseur Christopher Nolan nutzt die Situation für einen humorvollen Seitenhieb während der Odyssee-Premiere in London.

Robert Pattinson hat sich erstmals öffentlich zu seiner Verpflichtung als neuer James Bond geäußert. Am Freitag, dem 20. November, trat der 40-jährige britische Schauspieler bei einem Special Screening und einer Fragerunde für den Film Die Odyssee in London auf. Die anwesende Presse und das Publikum nutzten den Moment direkt, um den ehemaligen Twilight-Star zu seinen neuen Aufgaben als 007 zu befragen. Pattinson reagierte auf die Gratulationen der Moderatorin und des Publikums mit sichtbarer Bescheidenheit und antwortete knapp mit einem einfachen Danke, bevor er das Thema weiter diskutierte.

Reaktion auf Bond-Befragungen bleibt knapp

Während der Veranstaltung lenkte Pattinson die Aufmerksamkeit geschickt auf den aktuellen Anlass. Im Mittelpunkt des Events stand die Premiere von Die Odyssee, für die er gemeinsam mit den Schauspielkollegen Samantha Morton und Tom Holland auf der Bühne stand. Der 30-jährige Holland und die 49-jährige Morton präsentierten sich in bester Stimmung mit dem neuen 007. Pattinson schwieg sich jedoch konsequent über die Rolle des britischen Geheimdienstagenten aus, um den Fokus nicht von der eigenen Arbeit bei dem Filmepos abzulenken. Diese Zurückhaltung wurde vom Publikum mit Applaus honoriert, als der Moderator ihn für die Rolle bedachte.

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Regisseur Christopher Nolan nutzt Bond-Nominierung

Obwohl Pattinson selbst schweigt, nutzte der Regisseur des Films, Christopher Nolan, die Gelegenheit zu einem öffentlichen Seitenhieb. Der 56-jährige Hollywood-Regisseur, bekannt für Werke wie Interstellar, The Dark Knight und Oppenheimer, zog am Dienstag, dem 17. November, während einer anderen Eventreihe zur Odyssee Parolen. Er beabsichtigte damit nicht, den Schauspieler persönlich zu beleidigen, sondern bezog sich auf die Rolle, die Pattinson in seinem Film verkörpert. Nolan nutzte die frisch bekanntgegebene Bond-Zusage als perfekte Vorlage für einen Witz über die Charaktereigenschaften seines Darstellers.

Nolan erzählte, dass man Robert Pattinson bei den Dreharbeiten für die Kampfszenen einfach an eine Ecke gesetzt habe. Dort habe er alles nur beobachtet und sich großartig geweigert, aktiv in das Geschehen einzugreifen. In Anspielung auf den neuen Job des Schauspielers fügte der Regisseur hinzu, dass Robert Pattinson der feigste James Bond sei, den die Zuschauer je sehen werden. Diese Äußerung galt eindeutig der Figur des Antinous, die Pattinson in Die Odyssee spielt, und nicht dem Schauspieler in seiner privaten Person. Es handelt sich um einen humorvollen Kommentar aus der Perspektive des Regisseurs über die Handlung des Films.

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Rolle des Antinous und Kontrast zu Daniel Craig

In der komplexen Erzählung von Die Odyssee spielt Matt Damon den Helden Odysseus. Als Gegenspieler tritt Robert Pattinson in der Rolle des Antinous auf, der als kampfscheu dargestellt wird. Während Matt Damon und Tom Holland in einer aufwendig choreografierten Kampfszene körperlich gefordert sind, hält sich Pattinsons Figur im Hintergrund heraus. Diese Darstellung kontrastiert stark mit dem typischen Image des klassischen 007, der für seinen Mut und seine Kampfkraft bekannt ist. Der 56-jährige Matt Damon steht somit in direktem Konflikt zu Pattinsons Figur, was die Dynamik der Geschichte prägt.

Fünf Jahre nach dem letzten James-Bond-Film mit Daniel Craig ist die Besetzung nun offiziell bestätigt. Amazon MGM stellte den ehemaligen Twilight-Star am Montag in einem 26 Sekunden langen Teaser als den neuen 007 vor. Daniel Craig, der 58-jährige Vorgänger, hatte seine Karriere als Geheimagent mit dem Film No Time to Die im Jahr 2021 beendet. Pattinson übernimmt damit die ikonische Rolle eines der bekanntesten Filmcharaktere der Welt. Die Reaktion der Fans und die mediale Aufmerksamkeit auf diese Entscheidung sind enorm, was Pattinsons aktuelle Auftritte zu besonderen Medienereignissen macht.

Weitere Zusammenarbeit und künftige Projekte

Regisseur Christopher Nolan arbeitet bereits seit längerer Zeit mit Robert Pattinson zusammen. Die Zusammenarbeit bei Die Odyssee ist nur ein Beispiel für das professionelle Verhältnis zwischen dem Regisseur und dem Schauspieler. Die gemeinsame Arbeit hat bereits zu beeindruckenden Ergebnissen auf der Leinwand geführt. Für Pattinson markiert die Bond-Rolle den Eintritt in eine neue Phase seiner Karriere, die nun im Schatten der globalen 007-Marke steht. Trotz der neuen Verpflichtung bleibt sein Fokus aktuell auf der Promotion von Die Odyssee.

Die Veranstaltung in London demonstrierte, wie Pattinson mit der enormen Aufmerksamkeit umgeht. Er balanciert die Rolle des neuen Superhelden mit seiner Tätigkeit als ernsthafter Schauspieler in artdramen-orientierten Filmen. Die Anwesenheit von Tom Holland und Samantha Morton unterstrich die Bedeutung des Films als großes Ensemble-Projekt. Für Fans der Filmreihe bleibt abzuwarten, wann die erste Szene mit dem neuen James Bond im Kino zu sehen sein wird. Der aktuelle Fokus liegt jedoch klar auf der Odyssee-Premiere und der humorvollen Dynamik zwischen dem Schauspieler und seinem Regisseur.