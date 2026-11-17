Robert Pattinson etablierte sich nach Twilight als gefeierter Schauspieler. Von Batman bis zu neuen Rollen neben Zendaya zeigt sein Filmwerk die Vielfalt seines Talents.

Robert Pattinson hat sich erfolgreich von seinem berühmtesten Rollentyp befreit. Was einst als Twilight-Vampir begann, entwickelte sich zu einer der vielschichtigsten Karrieren im modernen Kino. Der britische Schauspieler beweist regelmäßig, dass er weit mehr als nur Edward Cullen verkörpern kann. Seine Arbeit umfasst Indie-Hits, Arthouse-Produktionen und große Blockbuster.

Frühe Erfolge und Thriller mit den Safdie-Brüdern

Nach dem Ende der Vampir-Saga im Jahr 2012 suchte Pattinson bewusst neue Wege. Er wollte als Charakterdarsteller wahrgenommen werden, nicht als Pop-Ikone. Diese Strategie zeigte bereits früh Früchte. Ein wichtiger Meilenstein war die Zusammenarbeit mit den Safdie-Brüdern. In ihrem rasanten Thriller spielt Pattinson den Bankräuber Connie.

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Die Handlung verläuft über eine einzige Nacht in New York. Das Ziel ist hochgesteckt: Connie versucht, seinen Bruder aus dem Gefängnis zu befreien. Der Film wurde zu einem großen Indie-Hit. Kritiker lobten die intensive Darstellung und die emotionale Tiefe der Rolle. Es war ein klarer Beweis für Pattinsons schauspielerisches Können jenseits des Genres.

Experimentelle Filme und Zusammenarbeit mit Christopher Nolan

Weiterhin experimentierte der Schauspieler mit unkonventionellen Stoffen. In einer Schwarz-Weiß-Produktion verkörperte er einen Leuchtturmwärter auf einer abgelegenen Insel. Gemeinsam mit Willem Dafoe beschreibt er den langsamen Verlust der Geisteskräfte. Der ungewöhnliche Horrorfilm erhielt viel Beachtung von der Kritik. Viele zählen diese Rolle zu seinen eindrucksvollsten Leistungen überhaupt.

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Daneben öffnete sich Pattinson für das große Kino. Er stand für Christopher Nolan vor der Kamera. Als geheimnisvoller Neil unterstützt er John David Washington bei einer Mission rund um invertierte Zeit. Dieser Film markierte den Beginn einer langjährigen Zusammenarbeit mit dem renommierten Regisseur. Pattinson konnte hier sein Talent unter Beweis stellen, ohne im Vordergrund zu stehen.

Batman und weitere herausragende Kino-Abenteuer

Ein weiterer Wendepunkt war seine Verkörperung von Bruce Wayne. Als junger, verschlossener Mann verlieh er dem Dunklen Ritter eine besonders düstere Seite. Diese Interpretation überzeugte sowohl Kritiker als auch Fans. Der Schauspieler zeigte, dass er auch in Superhelden-Filmen überzeugen kann. Es bleibt nicht bei einem Auftritt in diesem Universum.

In einer schrägen Sci-Fi-Satire gibt es den Schauspieler gleich mehrfach. Als Mickey Barnes wird er nach jedem Tod neu erschaffen. Irgendwann existieren zwei Versionen gleichzeitig. Das Projekt lässt Pattinson sein komödiantisches Talent ausschöpfen. Parallel dazu zeigt er seine dramatische Seite in einem Film von Lynne Ramsay. Dort begleitet er ein Paar, dessen Beziehung nach der Geburt des Kindes unter Druck gerät.

Zukunft mit Zendaya und dem neuen James Bond

Der aktuelle Fokus liegt stark auf der Zusammenarbeit mit Zendaya. In einer Produktion spielen sie das verlobte Paar Charlie und Emma. Kurz vor der Hochzeit erlebt die Beziehung eine folgenschwere Krise. Der Mix aus Beziehungsdrama, schwarzem Humor und Thriller brachte beiden viel Lob ein. Dies ist bereits die dritte gemeinsame Produktion beider Stars.

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Neu ist auch die Teilnahme an einer Adaption von Homers Epos. Pattinson spielt Antinoos, einen der Freier Penelopes. Er ist der Gegenspieler von Matt Damons Odysseus. Das Star-Ensemble umfasst zudem Tom Holland und Anne Hathaway. In einem weiteren Sci-Fi-Epos übernimmt er die Rolle des Antagonisten Scytale. In Deutschland startet dieser Film am 17. Dezember 2026.

Zudem bereitet der Schauspieler die Rolle des James Bond vor. Er übernimmt damit den Platz als 007. Diese Entscheidung markiert einen weiteren großen Wandel in seiner Karriere. Zuvor spielte er bereits Chris Hansen in einem A24-Thriller. Seine Darstellung sorgte bei der Premiere in Venedig für Begeisterung. Es gibt bereits ersten Oscar-Buzz um diesen Film. Pattinson bleibt also einer der gefragtesten Schauspieler Hollywoods.