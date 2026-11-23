Der Schauspieler jagt 2026 und auch 2027 von einem Blockbuster zum nächsten. Seine Fans reagieren online darauf mit jeder Menge Memes.

ist in diesem Jahr gefühlt auf jeder Kinoleinwand zu sehen. Der Schauspieler hat 2026 einen außergewöhnlich vollen Terminkalender und arbeitete gleich an mehreren großen Produktionen, wie: Part Three" und "The Odyssey".

Als wäre das nicht schon genug, wurde der Brite nun auch noch als neuerKein Wunder also, dass die Internetgemeinde aus dem Staunen kaum herauskommt. In den sozialen Medien reagieren zahlreiche Nutzer mit witzigen Beiträgen auf die vielen Engagements des Hollywoodstars. Dabei nehmen sie besonders seine enorme Auslastung aufs Korn. Auch der Eindruck, dassanscheinend in jedem neuen Blockbuster mitspielt, liefert reichlich Stoff für Scherze im Netz.

Also read Wer wird Pattinsons Frau an Bonds Seite?

Dutzende lustiger Tweets über den prall gefüllten Kalender des Darstellers wurden inzwischen gesichtet.scheint derzeit niemand vorbeizukommen. Einige Fans fragen sich sogar scherzhaft, ob er womöglich der meistbeschäftigte Schauspieler überhaupt ist. Andere wiederum spielen in ihren Beiträgen darauf an, wie der Brite all diese Projekte zeitlich unter einen Hut bekommen soll. Manche Nutzer kommentierten, dass sie sich gerne für den nächsten Tag krankmelden wollten, jedoch kein Grund zur Sorge bestünde, daden Job übernehme.

Advertisement

Die Flut an Reaktionen zeigt, wie sehr die vielen Ankündigungen rund um den Star die Menschen im Netz beschäftigen.

" in die Rolle von Bruce Wayne und übernahm damit eine weitere ikonische Figur. Darüber hinaus stieß er zum "Robert Pattinson und Suki Waterhouse bei der Premiere von "Primetime" bei den 83. Filmfestspielen von Venedig 2026Mehr davon! Er kann jeder Filmreihe etwas Eigenes geben.