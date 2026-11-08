Robert Pirès wird erneut Vater: Fußball-Legende begrüßt Tochter Olivia

Französische Fußball-Legende Robert Pirès wird mit 53 Jahren Vater seiner vierten Tochter Olivia. Die Weltmeisterin von 1998 teilt die frohe Neuigkeit auf Instagram.

Die französische Fußball-Legende Robert Pirès steht erneut im Rampenlicht, dieses Mal als glücklicher Vater. Der Weltmeister von 1998 hat mit seiner neuen Partnerin eine kleine Tochter namens Olivia auf die Welt gebracht. Die Geburt fand am 31. Oktober 2026 statt, genau zwei Tage nachdem Pirès seinen 53. Geburtstag gefeiert hatte. Damit erweitert sich der Familienkreis des ehemaligen Nationalspielers auf insgesamt vier Kinder.

Neue Familie und Geburtsdetails

Pirès teilte die frohe Neuigkeit am Freitag öffentlich auf Instagram mit. Begleitet wurde die Ankündigung von drei Schwarz-Weiß-Fotografien, die intime Einblicke in die ersten Momente mit dem Neugeborenen geben. Auf einem der Bilder ist zu sehen, wie der Vater die winzige Hand seines Babys zärtlich in seiner eigenen Hand hält. Ein weiteres Foto zeigt ihn zusammen mit seiner Partnerin während der Schwangerschaftsmonate.

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Das dritte Bild dokumentiert den Moment des Krankenhausverlaufs. Auf dieser Aufnahme trägt Pirès seine Tochter in einer Babyschale und hat zusätzlich eine Tasche über der Schulter. Diese visuellen Eindrücke unterstreichen die persönliche Bedeutung des Ereignisses für den ehemaligen Profisportler und seine neue Lebensgemeinschaft.

Elternschaft und frühere Beziehungen

Olivia ist das erste gemeinsame Kind von Robert Pirès und seiner aktuellen Partnerin. Zuvor hatte der 53-Jährige bereits drei weitere Kinder aus einer langjährigen Beziehung mit Jessica Lemarié. Zu seinen älteren Kindern zählen die 21-jährige Naïa, der 18-jährige Théo sowie der 15-jährige Alessio. Die Geburt von Olivia markiert somit einen neuen Abschnitt im Leben des Franzosen.

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Diese familiäre Erweiterung erfolgt rund zwei Jahre nach dem Ende seiner Beziehung zu Jessica Lemarié. Im September 2024 hatten sich die beiden nach mehr als zwanzig gemeinsamen Jahren öffentlich getrennt. Beide betonten damals, weiterhin als Familie für ihre Kinder da sein zu wollen. Die Trennung war ein bedeutender Schritt im Leben des ehemaligen Stars, der nun mit seiner neuen Partnerin ein weiteres Kind begrüßt.

Vorwürfe und Gratulationen aus der Sportwelt

Die Nachricht der Vaterschaft stieß auf große Resonanz in der internationalen Fußballszene. Zahlreiche ehemalige Mitspieler und Kollegen gratulierten dem FC-Arsenal-Legenden zu seiner vierten Patenschaft. So schrieb der ex-englische Nationalspieler Petr Čech, der als Torwart für Arsenal und Chelsea aktiv war, auf der Social-Media-Plattform: Glückwunsch, Robert! Der 44-Jährige gehört zu den gefeiertsten Goalies seiner Generation.

Auch Sol Campbell, der 51-jährige Ex-Verteidiger von Arsenal, ließ keine Gelegenheit aus, seine Freude zum Ausdruck zu bringen. Campbell postete: Liebe and Glück! Weitere Gratulationen gingen von Brasiliens Weltmeister Roberto Carlos und dem französischen Ex-Star Franck Ribéry aus. Ribéry, der mit 43 Jahren immer noch aktiv ist, schloss sich dem Kreis der Glückwünschenden an und unterstreicht die hohe Wertschätzung, die Pirès in der Sportgemeinschaft genießt.

Historischer Hintergrund und Karrierehöhepunkte

Robert Pirès gehört zu den bedeutendstenfiguren der Geschichte des FC Arsenal. Zwischen dem Jahr 2000 und 2006 spielte er für den Londoner Verein und prägte die Mannschaft nachhaltig. Während seiner Zeit in London gewann er zweimal die englische Meisterschaft. Seine Leistungen halfen dem Club, sich als eine der dominierenden Kräfte im englischen Fußball zu etablieren.

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Besonders hervorzuheben ist seine Teilnahme an der legendären Mannschaft der Invincible. In der Saison 2003/2004 schaffte es Arsenal, die Meisterschaft ohne eine einzige Niederlage zu gewinnen. Pirès war ein wesentlicher Teil dieses historischen Erfolgs. Seine Rolle in dieser ungeschlagenen Serie bleibt ein zentraler Bezugspunkt in der Geschichte des Vereins und ein Beweis für seine herausragende sportliche Qualität auf höchstem Niveau.