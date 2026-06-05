Robert und Carmen Geiss: Der Überfall, der nie wieder vergehen wird

Robert und Carmen Geiss wurden im Sommer 2025 brutal in ihrem Zuhause in Saint-Tropez überfallen. Die Folgen dieses Überfalls sind bis heute spürbar.

Robert Geiss (62) und seine Frau Carmen (61) wurden im Sommer 2025 brutal in ihrem Zuhause in Saint-Tropez überfall en. Die Folgen dieses Überfall s sind bis heute spürbar.

Carmen Geiss hat sich nach dem Überfall zeitweise zur Flasche gegriffen, um die schrecklichen Erinnerungen zu verdrängen. Sie erwacht oft noch nachts schweißgebadet und die schrecklichen Szenen laufen ihr immer wieder vor dem inneren Auge ab. Der Schock sitzt einfach zu tief. Auch ihr Mann Robert Geiss hat diese schlimme Erfahrung noch nicht verarbeiten können.

Sie erinnern sich an die Bilder der Überwachungskamera, auf denen Carmen sich ein Tuch auf eine Halswunde presst. Ein Einbrecher hatte sie verletzt. Vier Männer waren in der Nacht zum 15. Juni 2025 in die Geiss-Villa in Ramatuelle eingebrochen.

Sie mussten die Tresore aufmachen und haben Carmen gewürgt. Sie hat eine Schnittwunde am Hals und wurde auch in die Rippen getreten. Der Überfall hat die Geissens tiefgreifend verändert und sie müssen noch heute damit kämpfen





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