Roberto Lopes: Die irre Geschichte eines WM-Helden

Der Innenverteidiger Roberto Lopes hat mit dem kleinen Kap Verde eine Sensation geschafft: 0:0 gegen den Mega-Favoriten Spanien. Was für ein Knallstart in die Gruppe H!

Der Innenverteidiger Roberto Lopes hat mit dem kleinen Kap Verde eine Sensation geschafft: 0:0 gegen den Mega-Favoriten Spanien . Was für ein Knallstart in die Gruppe H !

Dabei wäre der Innenverteidiger des großen Außenseiters fast gar nicht bei der WM gelandet, weil er eine Nachricht des kapverdischen Fußballverbandes vor fast acht Jahren ignorierte, da sie auf Portugiesisch verfasst war. Erst neun Monate später meldete sich der Verband erneut, diesmal auf Englisch. Lopes erzählt, dass er die ursprüngliche Nachricht erst mit Google Translate übersetzt hat und dann interessiert an der Einladung war.

Er spielte seine gesamte Karriere in der League of Ireland für den Bohemian FC und die Shamrock Rovers und glaubte lange, sein einziger Einsatz für Irland werde der in der U19 bleiben. Doch die Nachricht aus Kap Verde änderte alles! Lopes debütierte 2019 beim 2:0 gegen Togo und wurde zu einer festen Größe in der Abwehr einer Mannschaft, die sich stetig weiterentwickelte und im Oktober mit einem 3:0 gegen Eswatini die Qualifikation für die Weltmeisterschaft perfekt machte.

Kap Verde trifft in Gruppe H auf Spanien, Saudi-Arabien und Uruguay. Für Lopes und seine Mitspieler ist die Teilnahme bereits historisch - zufrieden geben wollen sie sich damit aber nicht. Sie denken, sie müssen versuchen, die Gruppenphase zu überstehen - das muss das Ziel sein. Man kann nicht wirklich sagen, man wolle ins Finale kommen.

Sie glauben, die erste Hürde besteht darin, die Gruppenphase zu überstehen und etwas länger dabei zu bleiben





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