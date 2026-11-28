Roberto Mancini bereut seinen Abschied als Italien-Trainer im August 2023 und den anschließenden Wechsel nach Saudi-Arabien. Er räumt eigene Fehler im Konflikt mit Gabriele Gravina ein.

Der italienische Star-Coach Roberto Mancini (62) blickt mit deutlichem Bedauern auf seinen Wechsel nach Saudi-Arabien zurück. Der Italiener hatte im August 2023 überraschend seinen Rücktritt als Nationaltrainer Italiens erklärt und kurz darauf einen lukrativen Vertrag beim saudi-arabischen Verband unterschrieben. Nach Angaben aus seinen aktuellen Äußerungen bereute er diese Entscheidung schnell.

Mancini sprach offen über seinen damaligen Abschied und seine Erfahrungen in Saudi-Arabien. Der inzwischen erneut als Italien-Trainer tätige Coach sagte, er habe sofort gemerkt, dass er einen großen Fehler gemacht hatte, aber danach nicht mehr zurückgekonnt.

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Warum Mancini Italien im August 2023 verließ

Mancini verließ Italien nach eigener Darstellung nicht aus freien Stücken. Er erklärte, dass er eigentlich nicht vorgehabt habe, die Nationalmannschaft zu verlassen. Auslöser seien die Spannungen mit dem damaligen Verbandspräsidenten Gabriele Gravina gewesen.

Mancini berichtete, er habe über einige Monate das Gefühl gehabt, Gravina wolle ihn beim ersten Anzeichen von Schwierigkeiten ersetzen. Besonders die Diskussionen um seinen Trainerstab hätten sich über längere Zeit hingezogen. Nach Gesprächen ohne Ergebnis und einer anschließenden einmonatigen Funkstille habe er schließlich den Kontakt zu den Saudis gesucht.

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Eigene Fehler und Gravinas Rolle im Konflikt

Mancini räumte ein, dass er selbst Fehler gemacht habe. Er sagte, er glaube, er habe insbesondere bei der Einschätzung bestimmter Probleme danebengelegen, die damals hätten angegangen werden müssen. Hätte man sich damit befasst, wäre wahrscheinlich nichts davon passiert.

Seine heutige Einschätzung fällt nach seinen Worten deutlich aus. Mancini ist überzeugt, dass die Lage anders verlaufen wäre, wenn er das persönliche Gespräch mit Gravina gesucht hätte. Er hätte, so Mancini sinngemäß, in ein Flugzeug nach Rom steigen und die Dinge direkt mit dem Präsidenten klären sollen.

Stationen nach dem Abschied aus Italien

Mancini war seit 2018 Trainer der italienischen Nationalmannschaft und führte die Squadra Azzurra 2021 zum EM-Titel. Damals galt er als einer der erfolgreichsten Nationaltrainer Europas. Nur zwei Wochen nach seinem Abschied im August 2023 wurde er als neuer Nationaltrainer Saudi-Arabiens vorgestellt.

Das Engagement in Saudi-Arabien entwickelte sich jedoch nicht wie erhofft. Nach nur 14 Monaten trennten sich der Verband und Mancini im Oktober 2024 einvernehmlich. Unter anderem beim Asien-Cup kam die Mannschaft unter seiner Leitung nicht über das Achtelfinale hinaus.

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Danach war Mancini von November 2025 bis Juni 2026 Trainer des katarischen Klubs al-Sadd. Seit Sommer 2026 ist er zum zweiten Mal Trainer der italienischen Nationalmannschaft. Damit kehrte der Coach auf den Posten zurück, den er im August 2023 aufgegeben hatte.