Roberto Martínez verlässt portugiesische Nationalmannschaft nach der WM

Roberto Martínez wird seinen Vertrag als Trainer Portugals nicht verlängern. Der Spanier führt das Team durch die WM in Nordamerika und beendet danach seine Amtszeit nach zwei Jahren mit beachtlichen Erfolgen, darunter dem Nations-League-Sieg 2025.

Wie die britische Plattform Talksport und der Journalist Ben Jacobs berichten, steht ein bevorstehender Trainerwechsel in der portugiesischen Nationalmannschaft bevor. Der derzeitige Nationaltrainer Roberto Martínez (52) plant, seinen im Juli auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern und damit nach der anstehenden Weltmeisterschaft in Nordamerika das Amt niederzulegen.

Diese Nachricht kommt nur knapp 24 Stunden vor dem Eröffnungsspiel Portugals gegen die Demokratische Republik Kongo am 17. Juni um 19 Uhr und stellt einen bedeutenden Einschnitt für die Mannschaft dar. Martínez hatte die portugiesische Nationalelf im Januar 2023 übernommen und prägte eine erfolgreiche Ära. Unter seiner Leitung erreichte das Team das Viertelfinale der Europameisterschaft 2024, wo es im Elfmeterschießen an Frankreich scheiterte, und gewann im Jahr 2025 die Nations League.

Im Halbfinale dieses Turniers war man in München auf Deutschland getroffen und hatte sich durchgesetzt. Die Karriere des spanischen Trainers begann auf Vereinsebene, zunächst bei Swansea City, dann bei Wigan Athletic und später beim FC Everton, bevor er zur Nationalmannschaft wechselte. Bei Portugal verfolgt man hohe Ziele: Der erste WM-Titel soll endlich errungen werden. Nach dem Auftaktspiel gegen Kongo stehen in der Vorrunde Begegnungen mit Usbekistan (23.

Juni, 19 Uhr) und Kolumbien (28. Juni, 1.30 Uhr) an, wobei letzteres Spiel voraussichtlich entscheidend für den Gruppensieg sein wird. Im Falle des Weiterkommens wären bis zu fünf weitere Spiele in der K.o. -Phase möglich.

Martínez' Bilanz bei Portugal umfasst insgesamt 48 Spiele, mit einer starken Statistik von 30 Siegen, vier Unentschieden und sechs Niederlagen. Sein Abschied markiert das Ende einer Zeit des Aufschwungs und stellt den portugiesischen Fußball vor die Aufgabe, rechtzeitig einen geeigneten Nachfolger zu finden, der die Ambitionen der talentierten Mannschaft weiterführt





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