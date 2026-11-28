Robert Downey Jr. teilt einen rätselhaften Sitzplan. Verbirgt sich darin ein Hinweis auf die Rückkehr des Netzschwingers?

: Doomsday" für neue Spekulationen über Spidermans mögliche Rückkehr ins MCU. Zu Thanksgiving veröffentlichte der Schauspieler, der in dem Marvel-Spektakel den Bösewicht Doctor Doom verkörpert, gestern eine Comiczeichnung auf.

Darauf plant Doom die Sitzordnung für ein Festessen mit zahlreichen Marvel-Figuren. Ein Detail fällt dabei besonders ins Auge: Dooms erhobene Hand verdeckt einen Namen auf der Liste beinahe vollständig. Sichtbar sind nur ein P am Anfang sowie die Buchstaben E und R am Ende. Damit könnte Peter Parker, das Alter Ego von Spiderman, gemeint sein.

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Eine offizielle Bestätigung für einen Auftritt von Spiderman in dem Film ist der Post allerdings nicht. Der geheimnisvolle Sitzplan schürt somit vorerst lediglich die Hoffnung auf ein Comeback. Ein Blick auf den restlichen Sitzplan zeigt, dass Doom eine ziemlich illustre Gästeliste zusammengestellt hat. Auf der Zeichnung finden sich mehrere Figuren, deren Teilnahme an ", Nightcrawler, Magneto und Professor X. Sam Wilson scheint den Platz von Steve Rogers zu übernehmen, dessen Name durchgestrichen wurde.