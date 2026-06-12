Robin Gosens ist nicht entmutigt, nachdem er den Sprung in den WM-Kader nicht geschafft hat. Der Verteidiger vom AC Florenz hält an seinen Ambitionen fest und glaubt an ein DFB-Comeback.

Für einen Platz im WM-Kader reichte es für Robin Gosens nicht. Aufgeben kommt für den Verteidiger dennoch nicht in Frage. Der Bundestrainer meinte, dass er mich, auch wenn ich jetzt nicht dabei bin, als Menschen und Spieler schätzt, und wenn ich in der kommenden Saison meine Leistung bringe, es wieder anders aussehen kann.

Der 31-Jährige, der schon nicht für die Heim-EM 2024 berücksichtigt worden war, glaubt an ein DFB-Comeback. Das hat mir sehr imponiert. Solange der Bundestrainer das zu mir sagt, werde ich immer an meinem Traum festhalten, sagte Robin Gosens. Der Linksverteidiger berichtete, dass der Austausch im Team natürlich da war.

Im entscheidenden Gespräch hat er mir dann gesagt, dass ich in der vergangenen Saison sehr gut gemacht hatte, und ich zwar ein ordentliches Jahr hatte, es aber einfach nicht konstant genug war. Nagelsmann habe mit dieser Einschätzung recht, sagte Gosens. Aber: Es tut immer weh, so eine definitive Absage zu bekommen, auch wenn es die Wahrheit ist. Der AC Florenz-Außenverteidiger ist nicht entmutigt und hält an seinen Ambitionen fest





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