Nach Knieverletzung ist Robin Gosens wieder bei Schalke 04 am Start. Trainer Miron Muslic hat mehr Alternativen vor dem Derby gegen den VfB Stuttgart.

Am Dienstag zeigte sich auf dem Trainingsgelände des FC Schalke 04 ein überraschendes Bild. Bei strömendem Regen tauchte der 32-jährige Robin Gosens plötzlich wieder auf dem Feld auf. Die wenigen anwesenden Zuschauer und Journalisten staunten nicht schlecht, da der Linksverteidiger vor Kurzem als schwer verletzt galt.

Ungeklärte Diagnose nach Knieproblem gegen Hoffenheim

Die schnelle Rückkehr ist umso spektakulärer, weil Gosens sich beim Spiel gegen die TSG Hoffenheim am rechten Knie verletzt hatte. Das Ergebnis stand damals auf 1:2, und Gosens musste sogar gestützt von seinen Mitspielern Nikola Katic und Hasan Kurucay den Platz verlassen. Cheftrainer Miron Muslic war nach diesem Spiel noch vom Schlimmsten ausgegangen. Der genaue Befund und die voraussichtliche Ausfallzeit bleiben jedoch ein Rätsel.

Also read FC Schalke 04 atmet auf: Robin Gosens nach Knieverletzung überraschend zurück im Training

Physikalische Resilienz als Faktor der Genesung

Gerüchte in den Reihen des Aufsteigers deuten darauf hin, dass Gosens' ausgeprägte Muskelmasse die schnelle Heilung unterstützt. Diese Struktur soll zusätzliche Stabilität bieten. Tatsächlich wirkt Gosens in dieser Saison extrem widerstandsfähig. Bereits in der Vorbereitung verletzte er sich am linken Fuß, konnte aber wieder genesen. Gegen 1. FC Köln zog er sich Platzwunden zu, stand aber kurz darauf wieder im Kader.

Erweiterte Personaldecke vor dem Heimspiel

Für den FC Schalke 04 ist die Rückkehr ein wichtiger Schritt zur Stärkung der Aufstellbarkeit. Das nächste Pflichtspiel gegen den VfB Stuttgart findet am Samstag um 18.30 Uhr statt und wird im Pay-TV auf Sky gezeigt. Ein Einsatz von Gosens in diesem Spiel ist jedoch zu früh angesiedelt. Dennoch gewinnt Trainer Muslic deutlich früher wichtige Alternativen.

Advertisement

Rückkehr weiterer Schlüsselspieler in den Kader

Neben Gosens kehren auch andere Spieler in den vollen Trainingsbetrieb zurück. Dazu gehören der 26-jährige Moussa Sylla, der 25-jährige Adrian Gantenbein und der 30-jährige Jannik Bachmann. Damit schwindet die Liste der verletzten Akteure langsam. Gerade in der unteren Tabellenhälfte ist diese Tiefe entscheidend für die taktischen Optionen.

Strategische Bedeutung für den Tabellenkampf

Qualität auf der Bank ist für Muslic unerlässlich, um im Saisonverlauf Nachschub leisten zu können. Die schrittweise Rückkehr der Ex-Nationalspieler mit 24 Einsätzen stabilisiert den Kader. Die Mannschaft sammelt nun wichtige Routineeinheiten, um die physische Belastung im laufenden Spielbetrieb besser zu bewältigen.