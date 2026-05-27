Robin Gosens wird TV-Experte für die ARD bei der Weltmeisterschaft

Der Nationalspieler Robin Gosens verstärkt das Experten-Team der ARD für die WM in den USA, Mexiko und Kanada und analysiert Spiele aus dem Kölner Studio.

Die ARD hat eine bedeutende personelle Verstärkung für ihre Berichterstattung zur kommenden Weltmeisterschaft gewonnen. Der erfahrene Nationalspieler Robin Gosens , der aktuell im Alter von 31 Jahren für den AC Florenz in Italien unter Vertrag steht, wird das Team des Ersten während des großen Turniers in den USA, Mexiko und Kanada unterstützen.

Die Weltmeisterschaft, die vom 11. Juni bis zum 19. Juli stattfindet, verspricht ein spektakuläres Event zu werden, und die ARD setzt auf eine Mischung aus journalistischer Kompetenz und sportlicher Expertise. Gosens, der in der vergangenen Saison 26 Liga-Spiele bestritt und drei Tore erzielte, konnte sich dieses Mal leider nicht für den Kader der deutschen Nationalmannschaft qualifizieren.

Anstatt also auf dem Platz zu stehen, wird er nun die Perspektive wechseln und seine langjährigen Teamkollegen aus der Expertenrolle heraus analysieren und bewerten. Mit insgesamt 24 Länderspielen für Deutschland verfügt er über die nötige Erfahrung, um die taktischen Nuancen des Spiels präzise zu erklären. Sein letzter Einsatz im Nationaltrikot war am 4. Juni 2025 im Nations-League-Halbfinale gegen Portugal, welches mit 1 zu 2 endete.

Während er bereits bei der Europameisterschaft 2021 in allen vier Spielen zum Einsatz kam, blieb er bei der WM 2022 und der EM 2024 leider außen vor. In seiner neuen Funktion als TV-Experte wird Robin Gosens primär im Kölner Studio zu finden sein. Dort wird er an der Seite der Moderatorin Lea Wagner agieren, um die Spiele zu analysieren und den Zuschauern tiefere Einblicke in die Spielzüge und Strategien der Mannschaften zu geben.

Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass Gosens mit der ARD zusammenarbeitet. Bereits vor dem Turnier engagiert er sich in dem Mental-Health-Podcast mit dem Titel 'Wie gehts?

', in dem es um die psychische Gesundheit im Sport und im Alltag geht. In einer ersten Folge tauschte er sich dort intensiv mit dem Musiker Max Giesinger aus. Diese Vielseitigkeit macht ihn zu einem idealen Kandidaten für die ARD, da er nicht nur die fachliche Expertise eines Profifußballers mitbringt, sondern auch in der Lage ist, über die emotionalen und mentalen Herausforderungen des Hochleistungssports zu sprechen.

Die Kombination aus sportlicher Analyse und menschlicher Tiefe soll die Berichterstattung der ARD bereichern und ein breiteres Publikum ansprechen. Die gesamte Struktur der ARD-Übertragungen ist sorgfältig geplant, um eine umfassende Abdeckung des Turniers zu gewährleisten. Vor Ort in Nordamerika wird das Duo aus Moderatorin Esther Sedlaczek und dem ehemaligen Weltmeister Bastian Schweinsteiger die Top-Spiele des Tages direkt aus den Stadien begleiten.

Ergänzt wird dieses Team durch die Experten Thomas Hitzlsperger und Almuth Schult, die sowohl als Co-Kommentatoren in den Arenen als auch für detaillierte Analysen im Studio in Köln eingesetzt werden. In Köln wird Lea Wagner als Gastgeberin fungieren, wobei sie von Malte Völz unterstützt wird. Eine Besonderheit bei den Nachtspielen ist, dass die Kommentatoren vor Ort auch die Moderation übernehmen werden, um eine unmittelbare Atmosphäre zu schaffen. Der Übertragungsplan beginnt bereits am 12.

Juni mit der Begegnung zwischen Kanada und Bosnien-Herzegowina, die von Philipp Sohmer kommentiert wird. Am 14. Juni folgt in der frühen Morgenstunde die Partie zwischen Haiti und Schottland mit Christina Graf und Almuth Schult. Ein besonderer Höhepunkt wird ebenfalls am 14.

Juni sein, wenn die deutsche Nationalmannschaft unter Trainer Julian Nagelsmann ihr erstes Spiel gegen Curaçao bestreitet, wobei Tom Bartels die Kommentierung übernimmt. Die Medienlandschaft in Deutschland wird die Weltmeisterschaft intensiv begleiten. Während die ARD insgesamt 30 Partien live überträgt, wird auch das ZDF 30 Begegnungen zeigen, sodass ein Großteil der wichtigsten Spiele im öffentlich-rechtlichen Rundfunk verfügbar ist.

Für die Fans, die jede einzelne Minute des Turniers verfolgen möchten, bietet MagentaTV die umfassendste Lösung an: Hier werden alle 104 Spiele übertragen, wovon 44 exklusiv im kostenpflichtigen Angebot zu sehen sind. Die Verteilung der Übertragungsrechte unterstreicht die enorme Bedeutung dieses Turniers für den deutschen Markt. Durch die Verpflichtung von Robin Gosens setzt die ARD ein klares Zeichen, dass sie die Brücke zwischen aktivem Profisport und medialer Aufarbeitung schlagen möchte.

Die Zuschauer können sich auf eine fundierte Analyse freuen, die durch die aktuelle Erfahrung eines Spielers aus einer der besten Ligen der Welt, der Serie A, ergänzt wird





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